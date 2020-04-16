Перепродавали из лабаза в лабаз

Докладная записка ОГПУ о количестве привлеченных органами ОГПУ за хищения государственного и общественного имущества, по данным на 15 апреля 1933 г. 22 апреля 1933 г.

Занимательная докладная записка ОГПУ, которая легла на стол товарищу Сталину, где описывается статистика по хищениям за начало 1933 года.22 апреля 1933 г.№ 287922СекретноСекретарю ЦК ВКП(б) т. СталинуОбщее количество привлеченных органами ОГПУ за хищения государственного и общественного имущества составляет на 15 апреля с.г. 134 668 человек.За хищения из магазинов и складов товаропроизводящей сети и промышленных предприятий привлечено 58 902 человека, а за хищения из совхозов и колхозов — 75 766 человек.Из общего количества привлеченных за хищения осуждено судами и органами ОГПУ (Коллегией ОГПУ и Тройками при ПП ОГПУ) 78 366 человек. Органами ОГПУ осуждено 15 548 человек (по наиболее крупным делам об организованных хищениях).ВМН — 2736 человек5-10 лет лагеря — 8375 человекНиже 5 лет — 4437 человекВсего — 15 548 человек.Бывших торговцев, спекулянтов, кулаков — 5220 человекСлужащих, колхозников, единоличников и других трудящихся — 9115 человекПрочих — 1213 человекВсего — 15 548 человек.В числе дел о хищениях, вскрытых ОГПУ за отчетные две недели, значительное место занимают хищения зерна и фуража. Помимо участившихся случаев открытых нападений преступных шаек на охраняемые зернофуражные склады, что особенно характерно для Украины, обращают внимание дела по Башмаковскому Райзаготзерно (Средняя Волга) и Мосзаготзерно.В Московской обл. хищениями были поражены Шаховской заготпункт Мосзаготзерно и Московская центральная фуражная база.Следствием установлено, чтоВиновные арестованы.По делу арестовано 36 человек. При обысках у главарей хищений было обнаружено денег до 86 000 руб. у каждого.Зам. председателя ОГПУ ПрокофьевНачальник ЭКУ ОГПУ МироновФ. 2. Оп. 11. Д. 9. Л. 159-161. Заверенная копия. http://istmat.info/node/62540 – цинкТакие вот ужасы репрессий, про которые проникновенные опусы по ТВ не снимут.Воровали вопреки "кровавому режиму", за что их потом необоснованно репрессировали.Остается надежда, что всех виновных при Хрущеве и Горбачеве оправдали и ПРАВДА восторжествовала!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5795195.html