Сводки от ополчения Новороссии 15 апреля 2020
- 21:49 Прошедшие сутки для украинских боевиков ознаменовались резким увеличением небоевых потерь – НМ ДНР.
- 20:06 Развязанная 6 лет назад Киевом война на Донбассе закончится еще не скоро – Марочко.
- 17:36 СРОЧНО: Названа дата обмена пленными между Республиками Донбасса и Украиной (ВИДЕО).
- 11:28 В ВСУ рапортуют о новых заражениях коронавирусом за сутки.
- 03:00 Попользовались и застрелили: «ВСУшники» расправились с заразившей их проституткой — сводка ЛНР (ФОТО).
Прошедшие сутки для украинских боевиков ознаменовались резким увеличением небоевых потерь – НМ ДНР
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Развязанная 6 лет назад Киевом война на Донбассе закончится еще не скоро – Марочко
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СРОЧНО: Названа дата обмена пленными между Республиками Донбасса и Украиной (ВИДЕО)
Новый этап обмена пленными между ДНР и Украиной запланирован на 16 апреля. Об этом сегодня сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова.
«Обмен пленными должен состояться 16 апреля», — отметила Морозова.
Однако, с украинской стороны конкретная дата не называется.
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в своём видеообращении лишь сообщила, что обмен удерживаемыми лицами состоится на этой неделе.
«Хочу сообщить, что очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. На данный момент переговоры продолжаются. В частности, осуществляются последние согласования даты, списков и логистики передачи граждан», — сказала она.
Украинская омбудсмен подчеркнула, что готовящийся обмен усложняется в данный момент карантином, отметив, что вернувшиеся украинцы пройдут обязательную 2-недельную обсервацию.
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В ВСУ рапортуют о новых заражениях коронавирусом за сутки
В ВСУ по состоянию на среду, 15 апреля, подтверждены 23 случая заражения коронавирусом, четыре из них установлены за последние сутки.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Четыре новых случая подтверждены у военнослужащего Житомирского гарнизона (с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным, 14 апреля госпитализирован, состояние здоровья удовлетворительное), в Одесском гарнизоне (госпитализирован 9 апреля с диагнозом «пневмония», состояние средней степени тяжести), в Винницком гарнизоне (с 11 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным человеком, получает лечение в домашних условиях, состояние здоровья удовлетворительное) и в Хмельницком гарнизоне (госпитализирован 7 апреля с диагнозом «подозрение на COVID-19», состояние здоровья удовлетворительное).
«На изоляции (в том числе самоизоляция) — 307 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек», — добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, один из заболевших коронавирусом украинских военнослужащих выздоровел и один умер.
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Попользовались и застрелили: «ВСУшники» расправились с заразившей их проституткой — сводка ЛНР (ФОТО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
ВСУ продолжают использовать перемирие для размещения военной техники вблизи объектов гражданской инфраструктуры, подвергая смертельной опасности мирное население.
Так, в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ на территории домовладения в н. п. Станица Луганская нашей разведкой обнаружена позиция одной боевой бронированной машины.
Данный факт также подтверждается наблюдателями миссии ОБСЕ в официальных отчетах.
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По итогам работы комплексных комиссий в соединениях ОТГ «Север», командующий ОТГ Ромигайло в ходе служебного совещания оценил работу командиров 25-й и 59-й бригад на оценку «неудовлетворительно», акцентировав внимание на неспособности выполнять возложенные задачи.
По имеющейся у нас информации, командир 25-й бригады Зенченко намерен вернуть утраченное доверие командования путем проведения провокаций.
В случае успеха горе-командир пообещал личному составу государственные награды, но при этом умолчал, что в случае провала и их гибели спишет бойцов на якобы обстрелы со стороны противника.
Как мы сообщали ранее, командование «ООС» целенаправленно скрывает масштабы небоевых потерь личного состава в зоне оккупационных сил с целью недопущения увеличения количества уклонистов от службы в ВСУ.
Несмотря на меры, предпринимаемые командующим «ООС» Кравченко после произошедшего накануне конфликта между командованием 93-й бригады и представителями СМИ, опубликовавшими информацию о гибели военнослужащего ВСУ солдата Скакуненко, скрываемую командиром соединения военным преступником Брыжинским, журналистский пул озлобился на всё командование «ООС». Ответ не заставил себя долго ждать.
Менее чем через сутки в СМИ был опубликован пофамильный список из 45 военнослужащих ВСУ, погибших в зоне «ООС» с января по апрель 2020 года.
При этом, по официальным данным штаба «ООС», потери ВСУ за указанный период составляют 26 погибших, что почти в два раза меньше реальных.
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Уровень воинской дисциплины в соединениях ВСУ в зоне «ООС» остаётся на низком уровне. Нам стали известны обстоятельства очередного преступления с участием украинских военнослужащих.
В расположении 9-го батальона 59-й бригады в н. п. Луганское в ходе распития спиртных напитков между военнослужащим и «женщиной с низкой социальной ответственностью» произошел конфликт на фоне выявления у 16 боевиков симптомов венерического заболевания.
После словесной перепалки каратель Крайсюк вывел гражданку Когут на улицу и застрелил, после чего скрылся с оружием.
В настоящее время по данному факту командованием бригады проводится разбирательство, на месте происшествия работают следственные органы. В ближайшее время в расположение бригады ожидается прибытие комиссии штаба «ООС».
В районе н. п. Новозвановка в зоне ответственности 30-й бригады личным составом мобильной группы РЭБ 20-го батальона РЭБ ВСУ в результате нарушения требований безопасности во время приготовления пищи произошло возгорание сухой травы.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на военную технику. В результате пожара дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель АД» был полностью уничтожен.
Опасаясь критических последствий, которые скажутся на карьерном росте, командир отдельного 20 батальона РЭБ принял решение не докладывать командованию ОТГ «Север» о происшествии и приказал личному составу подготовить доклад об уничтожении комплекса в результате обстрела.
За январь 2020 года погибли:
1. Юрий Сергеев — лейтенант 72-й омбр им. Черных Запорожцев, погиб 1 января из-за ранения в голову. Основные версии — неосторожность и попытка самоубийства.
2. Сергей Дичек — 48-летний военный, погибший 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.
3. Сергей Рацун — 43-летний военный, погибший 5 января от пулевого ранения, служил в 93-й омбр «Холодный Яр».
4. Руслан Насальский — 24-летний военный 109-й огшб, погибший 5 января вблизи Павлополя при неизвестных обстоятельствах.
5. Николай Довженко — 23-летний боец, погиб 9 января от пулевого ранения, служил в 28-й омбр им. Рыцарей Зимнего Похода.
6. Александр Булык — 47-летний военный Госпогранслужбы, 9 января умер в зоне «ООС» из-за заболевания сердца.
7. Виталий Караван — 26-летний военный, погиб 13 января, предположительно, из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригаде.
8. Алексей Кучкин — 24-летний военный, погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й омбр им. атамана Ивана Сирко.
9. Игорь Химичук — 29-летний старший солдат, погиб 16 января от пулевого ранения.
10. Валерий Закусило — 32-летний военный, погиб на Донбассе 18 января от пулевого ранения.
11. Александр Слободанюк — младший сержант, погиб 19 января от пулевого ранения. Ему было 48 лет, из которых 22 он служил в ВСУ.
12. Василий Муха — 31-летний боец 37-й омбп «Запорожье», погиб 20 января от пулевого ранения.
13. Николай Сорочук — 22-летний военный, погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й огшбр.
14. Михаил Ошурко — 21-летний боец 40-й оабр, скончался 25 января в Луганской области при невыясненных обстоятельствах.
15. Евгений Щуренко — 41-летний боец, который служил в одесской 28-й омбр им. Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от пулевого ранения.
16. Антон Хоба — 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой находился с 2014 года.
За февраль 2020 года погибли:
1. Клавдия Сытник — 33-летняя женщина-медик, попала под обстрел вблизи Новотошковского. Погибла 1 февраля.
2. Александр Свинцицкий — 36-летний военный 72-й омбр им. Черных Запорожцев, погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого;
3. Игорь Надолько — 51-летний парамедик «Ангелов Тайры», умер 7 февраля в зоне «ООС» из-за остановки сердца.
4. Максим Хитайлов — 22-летний гранатометчик, погиб во время боя вблизи Золотого 18 февраля. Заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
5. Борис Шпачук — 52-летний полковник 128-й огшб, умер 18 февраля на боевой позиции у Волновахи из-за отрыва тромба.
6. Вадим Романов — 30-летний командир отделения 59-й омпбр, погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения.
7. Александр Тараскин — 36-летний полицейский, умер 22 февраля в зоне «ООС» от внезапной остановки сердца.
8. Дмитрий Гринь — 28-летний старший водитель мотопехотного отделения, подорвался на мине 26 февраля. Заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
9. Владимир Федченко — 46-летний боец, который служил в 93-той бригаде «Холодный Яр» с 2016 года. 27 февраля погиб от пули снайпера.
За март 2020 года погибли:
1. Игорь Гавриляк — 33-летний военный из 72-й омбр им. Черных Запорожцев.
2. Сергей Русских — 31-летний каратель из Мариуполя, в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
3. Владимир Черненко — 25-летний военный, погиб 3 марта. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта.
4. Дмитрий Осичкин — 26-летний военный, 34-го омпб, погиб 5 марта в районе села Пески от подрыва на мине.
5. Дмитрий Фирсов — 40-летний военный, погиб 6 марта вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине.
6. Евгений Черных — 29-летний военный, погиб 8 марта. Он воевал в составе 57-й омпбр им. атамана Костя Гордиенко.
7. Виктор Солтис — 34-летний военный, погиб 10 марта, служил в 131-м разведывательном батальоне ВСУ.
8. Андрей Ведешин — 34-летний старший солдат, погиб 10 марта, служил по контракту в 131-м отдельном разведывательном батальоне.
9. Богдан Петренко — 23-летний старший наводчик гранатометного взвода, погиб 10 марта, служил в 72-й омбр им. Черных Запорожцев.
10. Илья Пережогин — 26-летний младший сержант 131-го орб, погиб 10 марта вблизи Песок в результате попадания пули снайпера.
11. Валерий Стельмах — 23-летний наводчик артиллеристов «Азова», умер 16 марта в Мариуполе из-за остановки сердца.
12. Алексей Золин — 35-летний боец 30-й омбр имени Константина Острожского, погиб 19 марта в районе Попасной из-за попадания пули снайпера.
13. Владимир Мовчанюк — 36-летний младший сержант 57-й омпбр имени атамана Костя Гордиенко, погиб 30 марта от пули снайпера под Ясиноватой.
14. Александр Маланчук — 23-летний командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029. Погиб 31 марта.
За апрель 2020 года погибли:
1. Алексей Куприков — 49-летний механик-водитель механизированного батальона 93-й омбр «Холодный Яр». Погиб 9 апреля.
2. Леонид Скакуненко — 32-летний пехотинец с позывным «Барон», боец 93-й омбр «Холодный Яр». Погиб утром 12 апреля.
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Гибнут мужики ,а куда ж хохлушкам деваться.И всех спасет Макрон,надо же ,подсуетился:”Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Россия поддержит резолюцию СБ ООН о глобальном прекращении огня, сообщает France 24.
Он заявил, что уже заручился поддержкой трех постоянных членов СБ ООН по вопросу глобального прекращения огня, чтобы мир мог сосредоточиться на борьбе с пандемией, передает RT.
Макрон сообщил, что заручился поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании Бориса Джонсона. Теперь он надеется и на согласие президента Владимира Путина.
«Я говорил с ним, когда это инициатива только появились. С тех пор мы не общались. Другие лидеры заверили меня в своей поддержке. Мы свяжемся с ним в ближайшие несколько часов. Думаю, что президент Путин наверняка согласится, и когда он это сделает, мы в тот же день сможем провести видеоконференцию и передать наш призыв самым серьезным, убедительным и эффективным образом», – объявил Макрон.
Отметим, что президенты России и Франции последний раз общались 26 марта, перед онлайн-саммитом G20.
23 марта генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала об этом предложении.”
Фантазёры.