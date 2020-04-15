Нежелательное столпотворение, Сандерс за Байдена, На тот свет без истерики // Галопом по Европам

В этом выпуске:

- В России плюс 3388 заболевших. Всего — 24.5 тысячи. За сутки выздоровели 292, умерли 28 человек;

- Проверки на въездах в Москву вызвали километровые заторы;

- Нефть никому не нужна. Хранилища заполнены;

- МВФ предсказывает сильнейший экономический кризис с Великой Депрессии;

- Экс-советник Путина Глазьев вновь призывает к валютному регулированию;

- Либеральные экономисты Гуриев, АлексАшенко, Иноземцев опубликовали доклад Коронакризис-2020 с антилиберальными идеями о господдержке;

- Президент РСПП Шохин просит Мишустина спасти креативную индустрию;

- 38 процентов российских компаний переводят сотрудников на дистанционный режим и сокращают зарплаты;

- На 29-й день карантина президент Макрон анонсировал выход из него — 11 мая;

- Кандидат-социалист Сандерс, снявшись с президентской гонки в США, призвал всех левых поддерживать Байдена;

- Следственный комитет завершил расследование авиакатастрофы в Шереметьево;

- Пентагон запретил своим служащим пользоваться программой Zoom.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bFXNiWqPmxA