Утренняя медсводка: COVID-19 в цифрах и фактах

Данные американского Университета Хопкинса к утру 14 апреля таковы:

1. США — 581 918 случаев / 23 628 смертей / 43 924 вылечились

2. Испания — 170 099 / 17 756 / 64 727

3. Италия — 159 516 / 20 465 / 35 435

4. Франция — 137 877 / 14 986 / 28 001

5. Германия — 130 072 / 3194 / 64 300

6. Великобритания — 89 571 / 11 347 / 313 (антирекорд из топ-10)

7. Китай — 83 302 / 3345 / 78 130 (рекорд)

8. Иран — 73 303 / 4585 / 45 983

9. Турция — 61 049 / 1296 / 3975

10. Бельгия — 30 589 / 3903 / 6707

…

15. Россия — 18 328 / 148 / 1470

Вчера Россия была в этом списке на 16 месте, а ещё в пятницу на 18-м.

В Индии режим изоляции продлён в стране до 3 мая на фоне ситуации с коронавирусом.

В США число смертей от коронавируса за день составило 1509, оно снижается четвертый день подряд. На этом фоне Вашингтон готовит постепенный план выхода страны из локдауна и возвращения к работе.

Отныне для получения шенгенской визы (после открытия границ), возможно, придется доказывать, что ты не представляешь опасности для окружающих и сдавать тест на коронавирус. Отрицательный результат пройденного непосредственно перед поездкой теста откроет дверь в страны Европы.

РИА Новости сообщают, пообщавшись с экспертами, что вакцину от коронавируса можно ждать уже в 2021 году, хотя сильно надеяться всё же не стоит — ни одна вакцина на дает 100%, применять ее можно, если она способна защитить половину популяции, а в при самом оптимистичном сценарии — 80–90%.

Кроме того, некоторые этапы разработки вакцины (изучение влияния на протекание беременности, вероятная токсичность и пр.) и вовсе могут затянуть процесс на полтора года.

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