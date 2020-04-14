Ошибка китайского миллионера.
15:39. 14 апреля 2020 206 просмотров 3 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/GAqWJC-Bv-I
Источник: https://youtu.be/GAqWJC-Bv-I
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
Блага надо зарабатывать, а не получать. Соответственно, дозреть внутренне до получения благ. Возразить трудно.
https://www.youtube.com/user/kabvideo125
Все должно быть в балансе.
В нынешнем состоянии цивилизация имеет существенный перекос в сторону материализма, замещая им духовность.
Все равно что равновесие камней – перекос – и вся конструкция может быть разрушена.
Правильно, должна быть соразмерность.
Вариант, когда внутренний мир человека богат, а в материальном мире ему нечем прикрыться и нечего есть – тоже дурной вариант. Он часто реализовывался в той или иной степени в СССР. Люди читали, учились, занимались творчеством и созидательным трудом, но, порой, не имели необходимого и нормальных условий для жизни, мне всегда было обидно за высокодуховных, но жестоконуждающихся наших людей.
Сейчас, наоборот, люди побежали в магазины, накупили тряпок, гаджетов и машин, себе и детям, а книжек не читают. Если и дети их не будут читать, то со со временем гаджеты с тряпками исчезнут, а еду будут выращивать сами себе, кто ещё вспомнит, как это делается.