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Ошибка китайского миллионера.

15:39. 14 апреля 2020 206 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/GAqWJC-Bv-I

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7174 5570
    Айва 14 апреля 2020 в 17:08

    Блага надо зарабатывать, а не получать. Соответственно, дозреть внутренне до получения благ. Возразить трудно.

    https://www.youtube.com/user/kabvideo125

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    2
    • 14176 6884
      BlackCatАйва 14 апреля 2020 в 17:28

      Все должно быть в балансе.
      В нынешнем состоянии цивилизация имеет существенный перекос в сторону материализма, замещая им духовность.
      Все равно что равновесие камней – перекос – и вся конструкция может быть разрушена.

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      2
      • 7174 5570
        АйваBlackCat 14 апреля 2020 в 17:43

        Правильно, должна быть соразмерность.

        Вариант, когда внутренний мир человека богат, а в материальном мире ему нечем прикрыться и нечего есть – тоже дурной вариант. Он часто реализовывался в той или иной степени в СССР. Люди читали, учились, занимались творчеством и созидательным трудом, но, порой, не имели необходимого и нормальных условий для жизни, мне всегда было обидно за высокодуховных, но жестоконуждающихся наших людей.

        Сейчас, наоборот, люди побежали в магазины, накупили тряпок, гаджетов и машин, себе и детям, а книжек не читают. Если и дети их не будут читать, то со со временем гаджеты с тряпками исчезнут, а еду будут выращивать сами себе, кто ещё вспомнит, как это делается.

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