Уничтожение алфавита и языка Руси. Дмитрий Белоусов. Часть 2

Как уничтожали язык Руси.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1 – https://youtu.be/di9vEz_kjDc



Сегодня все вы, уважаемые слушатели, разговариваете на великом русском языке. Для многих наш русский – родной, а для кого-то – язык межнационального общения. И, кажется, что так было и будет всегда. Увы – нет. Сегодня каждого человека, считающего себя Русским, должно волновать то, что происходит с Русским языком. Все современные русские люди, как грамотные, так и малограмотные, и даже Митрофанушки, считают, что говорят на Русском языке, но это не так, это заблуждение. Да, вы еще пока частично понимаете язык Толстого и Пушкина, но говорите и думаете вы уже на другом языке. А язык ваших русских прадедов вы вообще не понимаете. Знание людьми части слов, употребляемых ещё 200 лет назад в России, не означает сохранение чувства русского языка, русского мышления, русской ментальности. Мы ныне в буквальном смысле теряем свой язык.



Уже многие века идёт информационная война Запада против России. Для уничтожения России Западу нужно разрушить всего три основы – Русскую историю, Русский язык и Русское мировидение. История нашей Великой Евразийской Империи – уже уничтожена, история славян – переписана, а народ славит убийц и поливает помоями героев. А сегодня Запад бьет по языку…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b3Y8izoa5wo