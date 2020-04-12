Почему Трамп напал на Венесуэлу? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Почему США в разгар пандемии коронавируса начали военную операцию против Венесуэлы? Почему Роснефть передала свои венесуэльские активы новой российской нефтяной компании Росзарубежнефть?



Путин и коронавирус против американской нефти https://youtu.be/Au6kMcMxv0s

Зачем Путин купил Сбербанк? https://youtu.be/1Bc0TkiY6qg

Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas

Почему изменился орёл на российских деньгах https://youtu.be/Mq1LrIY8qas

Суворовский орёл. Пакт капитуляции СССР https://youtu.be/t6XDOFuw_vw

Последнее восстание Путина https://youtu.be/bFQUYx0iYGo

Проект ГОСУДАРЬ https://youtu.be/iPZsBhVqYCI





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRMpygULjAw