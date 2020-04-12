Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Почему Трамп напал на Венесуэлу? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:04. 12 апреля 2020 269 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему США в разгар пандемии коронавируса начали военную операцию против Венесуэлы? Почему Роснефть передала свои венесуэльские активы новой российской нефтяной компании Росзарубежнефть?

Путин и коронавирус против американской нефти https://youtu.be/Au6kMcMxv0s
Зачем Путин купил Сбербанк? https://youtu.be/1Bc0TkiY6qg
Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas
Почему изменился орёл на российских деньгах https://youtu.be/Mq1LrIY8qas
Суворовский орёл. Пакт капитуляции СССР https://youtu.be/t6XDOFuw_vw
Последнее восстание Путина https://youtu.be/bFQUYx0iYGo
Проект ГОСУДАРЬ https://youtu.be/iPZsBhVqYCI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRMpygULjAw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фальсификация истории как мировоззрение Запада
В мае 2016-го года, выступая в Страсбурге на семинаре «Память и уроки Второй мировой войны», организованном Европейским молодежным центром, я столкнулась с занятным упрёком в свой адрес.Упрёк звучал так: «Докладчик посеял сомнения в души слушателей и ...
Студентов пора снова вывозить на картошку
Иначе сельское хозяйство России не спасти. …Первый раз я не поехал на картошку по административному «откосу»: абитура образца 1986 года от обязательных сельхозработ освобождалась — мол, сначала надо было познакомиться с вузом, да и вообще «онижедети», хотя...
Сухогруз побывал в прошлом, где пережил нападение флибустьеров
История сухогруза «Милена» до сих пор остается одной из самых удивительных среди прочих историй, связанных с перемещениями во времени. В 1983 году корабль провалился в XVII век, где был атакован пиратами. Странное исчезновение и внезапное появление ...
Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing.
Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости «Настаиваем на ...
В прямом эфире историком заявлено: В крови Сталина обнаружен ЯД!
Вот это поворот.Сейчас в прямом эфире заявлено:В крови Сталина обнаружен ЯД!Сталина отравили.Смотрите с 21 минута 30 секунд.Об отравлении Сталина и записках Аллилуевой.Ждём как быстро среагирует и начнут орать и визжать либероидная сволочь...P.S.Там ещё и ...
США – серийный убийца государств
Кто представляет угрозу России? США или Северная Корея? Очевидно, что Северная Корея не называет нас своей главной угрозой, не придвигает свою армию к нашим границам и не вводит против нас санкции в экономике, не заявляет, что власть в России должна быть ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9480 8290
    Руса 12 апреля 2020 в 10:01

    Если б Россия продавала на экспорт машины и оборудование,
    автомобили, гражданские самолеты и корабли, электронику,
    медикаменты, одежду и т.д.,как в США, то было бы иначе.
    Поэтому нефтегазовые войны будут продолжаться, тем более
    на заднем дворе США.

    Ответить
    2
  • 29310 25542
    Вячеслав 12 апреля 2020 в 10:24

    Внуки спрашивают своих дедов, по имени степаныч, чужой и BlackCat:
    — Дедушки, а расскажите нам какую-то историю про войну!
    — Ну, слушайте, внучата. Поймали наш партизанский отряд как-то немцы и говорят «Слюшай, партизанен! Выбирайте: или мы вас изнасилуем всей ротой, или расстреляем»
    — И что вы выбрали, дедушки?!
    — Ну что, что… Расстреляли нас!

    Ответить
    -1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)