Почему Трамп напал на Венесуэлу? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Почему США в разгар пандемии коронавируса начали военную операцию против Венесуэлы? Почему Роснефть передала свои венесуэльские активы новой российской нефтяной компании Росзарубежнефть?
Путин и коронавирус против американской нефти https://youtu.be/Au6kMcMxv0s
Зачем Путин купил Сбербанк? https://youtu.be/1Bc0TkiY6qg
Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas
Почему изменился орёл на российских деньгах https://youtu.be/Mq1LrIY8qas
Суворовский орёл. Пакт капитуляции СССР https://youtu.be/t6XDOFuw_vw
Последнее восстание Путина https://youtu.be/bFQUYx0iYGo
Проект ГОСУДАРЬ https://youtu.be/iPZsBhVqYCI
Если б Россия продавала на экспорт машины и оборудование,
автомобили, гражданские самолеты и корабли, электронику,
медикаменты, одежду и т.д.,как в США, то было бы иначе.
Поэтому нефтегазовые войны будут продолжаться, тем более
на заднем дворе США.
А Россия-бы и продавала.
Но вот почему ЭТО россияне не делают?
Ведь НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Внуки спрашивают своих дедов, по имени степаныч, чужой и BlackCat:
— Дедушки, а расскажите нам какую-то историю про войну!
— Ну, слушайте, внучата. Поймали наш партизанский отряд как-то немцы и говорят «Слюшай, партизанен! Выбирайте: или мы вас изнасилуем всей ротой, или расстреляем»
— И что вы выбрали, дедушки?!
— Ну что, что… Расстреляли нас!