Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%.

Страны ОПЕК+ и G20 договорились о снижении добычи нефти для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса: речь идет о сокращении мировых поставок на 15%. С момента объявления о переговорах цены на нефть выросли в 1,5 раза



По итогам двух дней переговоров страны — участницы ОПЕК+ и G20 договорились о стабилизации нефтяного рынка, который оказался на грани коллапса из-за пандемии коронавируса и катастрофического падения спроса на нефть. К концу марта цены на нефть обновляли минимумы двадцатилетней давности: сорт Brent опускался ниже $22 впервые с 2002 года.



Страны, добывающие 70 млн барр. нефти в сутки, или 70% от общемирового производства, согласились снизить добычу на 15 млн барр. в ближайшие два месяца (май—июнь). Об этом сообщил по итогам переговоров российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Участники сделки ОПЕК+ (члены картеля, Россия и еще несколько производителей нефти), которые в сумме ежедневно добывают 43,8 млн барр., сократят производство на 10 млн барр., остальное снижение (еще 5 млн барр.) обеспечат США, Канада, Норвегия и другие страны.





Текущие договоренности о сокращении добычи членами ОПЕК+ на 10 млн барр. и еще на 5 млн барр. со стороны США, Канады и Норвегии не выглядят экстраординарными, сказал РБК аналитик IHS Markit Максим Нечаев. Из-за пандемии коронавируса в апреле спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн барр. в сутки, но падение может быть вдвое больше — на 30–40 млн барр. в сутки (30–40% мировой добычи), предупреждает аналитик Bank of America Карен Костанян. По сути, ОПЕК+ и страны G20 просто зафиксировали текущую ситуацию: даже без соглашения Россия и Саудовская Аравия снизили бы добычу уже в апреле, а США и так сокращают производство, добавляет Костанян.



ОПЕК по итогам 2020 года прогнозирует снижение спроса на нефть лишь на 5–10 млн барр. в сутки.





Как шли переговоры о сокращении.



Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн против 2,1 млн барр. Об этом Трамп написал в Twitter, а затем добавил: «Сокращение добычи может составить до 15 млн барр. Хорошие (даже великолепные) новости для всех». Сами США — крупнейший производитель нефти в мире — не участвовали в соглашении ОПЕК+.



В день твитов Трампа Саудовская Аравия заявила о созыве экстренного совещания участников сделки. Оно началось в четверг, 9 апреля, и проходило в формате многочасовой видеоконференции. Изначально страны ОПЕК+ и примкнувшие к ним производители нефти обсуждали сокращение добычи на 20 млн барр. в сутки из-за резкого падения спроса на сырье, писал Reuters со ссылкой на источники. Но затем его объем снизился до 15 млн барр., из которых снижение на 5 млн участники сделки возлагают на страны, не участвующие в ОПЕК+.



В итоговом коммюнике группы G20, члены которой встречались на следующий день, 10 апреля, квоты на сокращение добычи зафиксировать так и не удалось: некоторые тезисы заблокировали европейские страны, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. Участники G20 договорились только о создании фокус-группы для мониторинга ситуации на рынке нефти, передал Bloomberg.



Рынок оказался разочарован итогами двухдневных переговоров крупнейших производителей нефти. Если 9 апреля цена нефти Brent взлетала до $36 за баррель, то вечером 10 апреля она опустилась до $31,8 за баррель.



«Многие удивляются, почему нефть не взлетела [на новостях о заключении новой сделки ОПЕК+]. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те $10 за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением», — заявил в интервью РБК вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.





Как сокращение распределится между странами.



Страны ОПЕК+ договорились о двухлетней сделке — с 1 мая 2020-го до 30 апреля 2022 года, хотя обсуждалось сокращение на срок до четырех лет, рассказал Новак. В течение двух лет обязательный объем сокращения добычи будет постепенно снижаться: в мае—июне 2020 года страны ОПЕК+ урежут добычу на 10 млн барр., во втором полугодии предусмотрено сокращение на 8 млн барр., а с января 2021 года до 30 апреля 2022 года — на 6 млн барр.



Всего в сделке участвует 23 страны, сказал Новак. В изначальном соглашении ОПЕК+, которое действовало с начала 2017 года до 31 марта 2020 года, было 24 страны. Какая страна не вошла в новую сделку, российский министр не уточнил.



Реальное сокращение добычи будет меньше, говорит Нечаев. Саудовская Аравия и Россия договорились снизить добычу нефти на 2,5 млн барр. (по 25% в рамках ОПЕК+) в сутки — до 8,5 млн барр., то есть база для обеих стран установлена в 11 млн барр., что не соответствует факту. Если взять за основу данные за март 2020 года, реальное сокращение Саудовской Аравии и России будет не 5 млн барр., а примерно 3 млн барр., подсчитал эксперт.



Другие страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года — эта база использовалась в предыдущей сделке ОПЕК+, действие которой истекло 31 марта 2020 года.



Без принятия формальных обязательств по сокращению добыча упадет и в других странах: США уберут с рынка 2–3 млн барр. в 2020 году, заявил 10 апреля министр энергетики страны Дэн Бруйетт. Бразилия накануне объявила о снижении добычи на 1 млн барр. В Канаде снижение составит еще около 1 млн барр., рассказал Новак. В итоге эти три страны позволят убрать с рынка 4–5 млн барр. Снизить добычу согласился и крупнейший производитель нефти в Европе — Норвегия, сообщило Dow Jones со ссылкой на источники, не уточнив объем сокращения.



Продление сделки ОПЕК+ на два года означает, что после победы над коронавирусом спрос на нефть может восстанавливаться крайне медленно, указывает Нечаев. По наблюдениям психологов, привычки формируются за 21 день, а люди во всем мире просидят на карантине намного дольше, замечает он. Когда мир вернется к привычной жизни, модель потребления может сильно измениться: окажется, что не нужно каждый день ездить на работу на Mercedes и в костюме, можно не лететь на конференцию, а поучаствовать онлайн, возможно, люди привыкнут сидеть дома и станут меньше путешествовать, приводит эксперт примеры, влияющие в том числе на потребление нефти мировой экономикой.





Как Трамп спас сделку.



Впервые в новейшей истории нефтяной отрасли в регулирование добычи нефти вмешались США. Американский президент Дональд Трамп не только убедил Россию и Саудовскую Аравию сесть за стол переговоров, но и помог достижению итогового соглашения. В пятницу, 10 апреля, он фактически спас сделку ОПЕК+, в которой отказывалась участвовать Мексика, а без нее — другие страны.



Мексика, которая в конце 2019 года добывала ежедневно 4,5 млн барр., заявила, что готова сократить производство лишь на 0,1 млн барр., тогда как страны ОПЕК настаивали на снижении на 0,35–0,4 млн барр. В итоге Трамп пообещал, что спорный объем в 250 тыс. барр. США возьмут на себя, а Мексика вернет деньги, «когда будет готова сделать это».





Поможет ли новое соглашение России.



Текущие условия сделки о сокращении добычи выглядят для России менее комфортными, чем до распада соглашения ОПЕК+ в марте 2020 года, но сейчас мы находимся совсем в другой реальности, говорит Костанян. До сих пор основную нагрузку по сокращению добычи несла Саудовская Аравия, теперь она в большей степени ляжет и на Россию, указывает он.



По мнению Федуна, без новой сделки России пришлось бы снизить добычу значительно больше — до 50%. «Это было бы ковровое закрытие [скважин]. Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в Российской Федерации, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи», — заявил он в интервью РБК. «При этом мы закрывали бы [скважины] при цене $10–15 за баррель. И все компании понесли бы гигантские убытки, у них был бы отрицательный денежный поток», — добавил вице-президент ЛУКОЙЛа.



Федун сравнил новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи с Брестским миром, который пришлось заключить Советскому Cоюзу с Германией 3 марта 1918 года, чтобы выйти из Первой мировой войны. «Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал он, отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за прекращение ценовой войны.



В рамках предыдущей сделки страны снижали добычу от уровня октября 2018 года — 10,6 млн барр. в сутки (столько каждая из стран добывала, по данным Международного энергетического агентства), и к марту 2020 года Россия урезала производство на 0,24 млн барр., до 10,4 млн барр., а Саудовская Аравия — на 0,9 млн барр., до 9,7 млн барр.



Согласно условиям новой сделки, Россия должна будет снизить добычу на 1,8–1,9 млн барр. (17–18%) к уровню марта 2020 года, а Саудовская Аравия — на 1,3 млн барр. (минус 13%). Если считать от апреля 2020 года, когда Эр-Рияд резко нарастил добычу, снижение для него составит 2,5–3 млн барр. (минус 22–26%), сказал РБК источник, близкий к российскому правительству.



Для России новая сделка — это не вопрос поддержания цен, считает Костанян. Страна может добывать нефть и при $10–15 за баррель, но хранилища заполняются, а снижать переработку нефти больше чем на 40% уже опасно.



Российский федеральный бюджет теряет около трети всех доходов (порядка 5 трлн руб. в год), как только нефть марки Urals падает до $15 за баррель и ниже. В начале апреля этот сорт стоил дешевле $11 за баррель, а после начала переговоров о возобновлении сделки ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до $20,3 за баррель, сообщило агентство Argus.



Даже если цена на нефть вырастет всего на $1,45 за баррель от текущих уровней, российский бюджет выиграет и при снижении добычи на 20%, говорит главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.



Источник: https://www.rbc.ru/business/11/04/2020/5e8f197d9a79472db6950881