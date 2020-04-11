Когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни? (ВИДЕО)

Когда наша жизнь вернётся к нормальной? Когда всё закончится с эпидемией? Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое занимается вопросами разрабатывания вакцин, тест-систем и методологии лечения.

«Пока эпидемический процесс в Российской Федерации развивается по самому благоприятному сценарию и во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно. Мы уже опирались на опыт других стран, в том числе на ошибки, допущенные другими странами. И вот те меры, которые были приняты — широкомасштабные, беспрецедентные, можно сказать, для нашей страны о жёсткой карантинизации, изоляции определённых людей из групп риска и возрастных, и по наличию хронических неинфекционных заболеваний, различных конституциональных особенностей и так далее. Это привело к тому, что мы ограничили как бы обмен инфекционными агентами среди населения и поэтому ушли от опасности на данном этапе от такого роста до экспоненты — резкого пика, повышения заболеваемости.

По сути, то, к чему призывали другие страны, а именно попытаться ограничительными мерами выйти на более плавную синусоиду в развитии инфекции, пока нам это удавалось.

У нас прирост составляет 18–20 процентов. Это не в 10 раз и не в 20 раз за одни сутки. И, соответственно, раз у нас такой в общем прирост идёт плавный, то и процент тяжёлых случаев (а он всегда составляет 15–20 процентов от общего числа случаев заболевших) в абсолютных цифрах позволяет справляться с ними. То есть, не является перегрузочным для системы здравоохранения», — рассказала Скворцова.

Выход на плато

По словам эксперта канала «Россия 1», в том случае, «если мы будем так же рационально себя вести, что касается всего населения — от детей до старших возрастных групп, и если будут увеличиваться объёмы тестирований (скрининговых, диагностических тестов, и у наших учёных есть такая возможность расширить эти тесты), то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков-биологов, которых всего несколько человек в нашей стране, нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией».

«И после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдём в обратную сторону. То есть, фактически процесс как правило напоминает синусоиду: вот сколько времени мы поднимались на плато, столько же мы будем опускаться с него», — отметила Скворцова.

Она уточнила, что «предположительно к 20-м числам апреля мы поднимемся, а дальше будем на этом плато где-то до первой декады — до середины июня». Но только в том случае, если не изменится сценарий развития процесса.

«Я просто хочу сказать, что от каждого это зависит. Потому что, конечно, обычно на 3-й неделе у любого человека возникает психологическое выгорание в случае попадания в какую-то монотонную однородную ситуацию, и надо не допустить, чтобы какие-то психологические нюансы, которые каждый может почувствовать, скажем, при самоизоляции, чтобы это не привело к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу, и формированию зон активного общения», — пояснила Скворцова.

Значит ли это, что людям надо рассчитывать свои силы на то, что вот такой режим продлится до июня? Эксперт отметила, что интенсивность режима изоляции может со временем меняться.

«На эту тему сейчас многие мои коллеги и члены правительства думают. Это может определяться родом занятий человека и его профессиональными обязанностями, возможностью создания определенного изолята на рабочем месте. Разные есть варианты. Но чем меньше мы будем общаться сейчас друг с другом и будем находиться друг от друга как бы дистанцированно, тем лучше для быстрого окончания эпидемического процесса», — добавила она.

А помогает ли прививка БЦЖ справиться с инфекцией? Такая тема в международных обзорах, по словам Вероники Скворцовой, действительно широко обсуждается, причём где различия не в два раза, а в десять раз, то есть, на порядок и по заболеваемости, и по смертности от новой коронавирусной инфекции.

«Есть много домыслов о том, каким образом одно увязать с другим, но то, что это может иметь определённое значение? Наверное, может. Но я думаю, что мы сейчас иммунные механизмы перестройки обсуждать точно не будем. Какую-то роль это играет», — предположила медик.

Тесты на инфекцию

Российские тесты на COVID-19 становятся всё более точными. Вероника Скворцова сказала, что Федеральное медико-биологическое агентство уже зарегистрировало две тест-системы с чувствительностью — 10 во второй степени. Это самая высокая чувствительность, известная в мире.

«Расчётное число переболевших мы сможем узнать, когда проведем исследование на популяционный иммунитет. То есть, на распространённость антител к новому коронавирусу в популяции в разных возрастных группах, в разных социальных группах населения», — отметила медик.

При этом она добавила, что уже к концу этой недели будут готовы «прикроватные» тесты сразу нескольких типов, основанные на иммуноферментном анализе (то есть на определении антител, которые возникают к концу первой недели с момента заболевания у человека).

«Эти антитела позволяют сказать, что человек перенес инфекцию, у него была встреча с антигеном. И это очень важно, потому что обычные плашки EF позволяют в целом оценить популяционный иммунитет населения и сказать о том, какое реальное число наших сограждан уже перенесли эту инфекцию, например, в стёртой или очень лёгкой форме», — сказала Скворцова.

Она подчеркнула, что тест на антитела показывает, что ты уже перенёс инфекцию и у тебя есть иммунитет.

«Параллельно мы разработали и чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать, в пятницу, на нашем производстве в Одинцово. Это чипы, основанные на изотермической амплификации (в отличие от обычной полимеразной цепной реакции не требуется в разные фазы разной температуры, вот этой изотермы). При одной и той же температуре — около 60 градусов можно провести в ускоренном режиме амплификацию — выявление вируса. Эта проба — маленький ридер-аппаратик, который за 15–20 минут доказывает наличие вируса», — анонсировала медик.

Когда будет вакцина?

По словам эксперта, после специального совещания Всемирной организации здравоохранения вакцина, разработанная на базе Санкт-петербургского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства, была включена в список наиболее приоритетных кандидатных вакцин.

«Данная вакцина разрабатывается в Санкт-петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства, на базе уже хорошо зарекомендовавшей себя технологической платформы.

У нас есть уже несколько кандидатных белков, они доказали свою высокую специфичную иммуногенность и показали возможное связывание с сыворотками переболевших. Но сейчас самое важное — это на заражённых животных, на специальной линии сирийских хомячков, которых мы будем использовать вместе с институтом микробиологии Министерства обороны, показать, что эти антитела — они параллельно являются вирусонейтрализующими», — поделилась Скворцова.

Она пояснила, что хорьки и хомячки — это как раз те животные, которые дают идеальные линии для моделирования больных и если сирийские хомячки покажут, что эта вакцина работает, то к дальнеёшей регламентированной доклинике учёные подойдут примерно в середине июня.

«То есть, во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований. Ждать вакцины прямо сейчас — это нет. Я думаю, что реалистичнее конец года», — резюмировала Скворцова.

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