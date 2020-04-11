Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
08:00. 11 апреля 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Фото: РИА Новости / © Александр Астафьев
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана, передает РИА Новости.
Отмечается, что окончательное решение по этому поводу еще не приняли, продолжается обсуждение деталей.
Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.
При этом, сообщает агентство, на реализацию плана правительство планирует взять средства не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который, по версии Блумберг, Москва расценивает наиболее рациональным выбором в ситуации с ценами на нефть.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтруду, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго и Минсельхозу не позже 9 апреля подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Банка России и представить в правительство проект комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В него, в частности, должны входить меры по дополнительной поддержке бизнеса, исходя из максимально возможного сохранения уровня занятости и доходов населения.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51078-blumberg-soobschil-o-plane-pravitelstva-po-podderzhke-ekonomiki-rossii.html
В течение нерабочего апреля россиянский ВВП лишится около 1 триллиона рублей – лишь за счет сокращения внутреннего потребления. За первую нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля расходы населения на товары и услуги обвалились в годовом выражении более чем на 21%. Такова начальная оценка, она может быть ухудшена до 25%. На все, что не относится к продовольствию, лекарствам, алкогольной продукции и цифровым товарам, спрос стал практически нулевым. Что неизбежно ведет к всеобщему кризису, из которого при нынешних ценах на нефть и газ РФ не выйдет уже никогда.