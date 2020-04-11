Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России

Отмечается, что окончательное решение по этому поводу еще не приняли, продолжается обсуждение деталей.

Предположительно, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

При этом, сообщает агентство, на реализацию плана правительство планирует взять средства не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который, по версии Блумберг, Москва расценивает наиболее рациональным выбором в ситуации с ценами на нефть.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтруду, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго и Минсельхозу не позже 9 апреля подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Банка России и представить в правительство проект комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В него, в частности, должны входить меры по дополнительной поддержке бизнеса, исходя из максимально возможного сохранения уровня занятости и доходов населения.