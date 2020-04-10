Укрощение неприступного: 75 лет назад Красная армия взяла Кенигсберг

Наиболее укрепленный город Балтики пал всего за четыре дня

9 апреля исполнилось 75 лет со дня взятия Красной армией Кенигсберга, столицы Восточной Пруссии, с 1946 года переименованного в Калининград. Штурм считавшегося неприступным города завершился в рекордно короткие сроки — всего за четыре дня. Это нанесло колоссальный моральный удар, в корне подорвавший веру немцев в победу. Опрошенные «Известиями» историки отметили: сейчас в западной прессе намеренно раздувается миф о бесчинствах советских солдат на территории Восточной Пруссии после взятия региона. Однако западные СМИ почему-то не пишут о том, как бойцы Красной армии обеспечивали гражданское немецкое население пайком и жильем, помогали с эвакуацией.

Логово зверя

Кенигсберг считался наиболее укрепленным городом Балтики — немцы разместили вокруг столицы Восточной Пруссии три пояса обороны с артиллерийскими установками, подступы к городу были заминированы. Каждый дом превращен в дзот.

Как пишет в предисловии к сборнику «Взятие Кенигсберга» руководивший операцией маршал Александр Василевский, усиленная фортификация Восточной Пруссии началась после того, как немцы проиграли Сталинградскую битву. Здесь располагалась наиболее боеспособная группа немецких войск «Центр», всего 41 дивизия общей численностью 580 тыс. солдат. Они должны были предотвратить наступление Красной армии не только в направлении Кенигсберга, но также и на варшавско-берлинском направлении.

К началу 1945 года, когда Красная армия вышла к границам Восточной Пруссии, в регионе проживало 2,5 млн человек, в столице оставалось от 130 тыс. до 400 тыс. жителей. Нацистская пропаганда уверяла бюргеров, что город надежно защищен со всех фронтов. Как позднее вспоминал в своих мемуарах последний комендант Кенигсберга Отто Ляш, жители самостоятельно прорывали туннели из подвала в подвал, чтобы иметь возможность укрыться от бомбежек и убежать в случае прихода русских.

Уже к началу января городское командование начало понимать: паники среди жителей, несмотря на все усилия, избежать не удастся. 11 января состоялось совещание по вопросу эвакуации гражданского населения. Отто Ляш отмечает, что предупреждал начальство: скоро начнутся боевые действия и все дороги окажутся забиты солдатами и беженцами. На это, по его словам, последовало стереотипное возражение со стороны гауляйтера провинции Эриха Коха: «Восточную Пруссию будем удерживать, об эвакуации не может быть и речи».

Когда 13 января СССР начал Восточно-Прусскую операцию, потоки беженцев из северных районов региона хлынули в Кенигсберг и Пиллау (ныне — Балтийск), многие стремились уехать в Германию. Беженцы, как и предупреждал Ляш, создавали пробки и мешали передислокации войск.

22 января из Кенигсберга отправился последний поезд в Берлин. На следующий день советские войска перерезали железнодорожное сообщение столицы региона с Центральной Германией. Гитлер приказал начать эвакуацию морем, началась операция «Ганнибал» по вывозу немцев из Восточной Пруссии, Померании и Курляндии, однако тяжелые погодные условия и постоянные обстрелы затрудняли и этот путь. Всего с января по май 1945 года немцы успели вывезти с этой территории почти 2 млн человек.

Жители Восточной Пруссии, напуганные немецкой пропагандой о зверствах Красной армии, пошли в Берлин пешком. Многие погибли в пути, оказавшись под бомбежками. Вид беженцев угнетающе действовал на жителей Центральной Германии, ещё сильнее подрывая моральный дух рейха.

Капитуляция назло Гитлеру

6 апреля начался штурм первого внешнего пояса обороны, уже через два дня советские войска захватили порт, железнодорожный узел города и промышленные объекты, а также отрезали гарнизон Кенигсберга от группировки немцев, находившейся на Земландском полуострове. Командованию города было предложено капитулировать. На это последовал отказ, бои перешли на улицы города.

Несмотря на указ Гитлера командованию города не уступать Кенигсберг ни в коем случае, поздно вечером 9 апреля губернатор подписал акт о капитуляции. За это фюрер заочно приговорил Отто Ляша к смертной казни, однако последний комендант города выжил в войне, пережил советский плен и вернулся в Германию в 1950-х годах.

По советским данным, в плен было взято 93 853 военнослужащих противника, около 42 тыс. убито, захвачено более 2 тыс. орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

Как пояснил «Известиям» научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, Кенигсбергскую операцию по праву можно считать блестящей. Взятие неприступного, как считалось, города обошлось Красной армии малой кровью, при этом немцам был нанесен максимальный удар.

— Город удалось так быстро взять благодаря большому опыту полководцев, наученных искусству ведения уличных боев в Сталинграде и Будапеште. Было обеспечено полное господство в воздухе. Бои шли за каждый квартал, создавались небольшие штурмовые группы, мобильные отряды, куда входили пулеметчики, два-три танка, саперы, огнеметчики. Они, надо отметить, эвакуировали немцев из подвалов, прежде чем начать зачистку, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что ещё в рамках Тегеранской конференции, когда лидеры СССР, США и Великобритании решали судьбу послевоенного мира, поляки сопротивлялись тому, чтобы передать Советскому Союзу всю территорию Восточной Пруссии. Иосиф Сталин в письме Уинстону Черчиллю указывал, что СССР требует себе небольшой кусок на Балтийском побережье с незамерзающим портом Кенигсберг.

Черчилль с советским руководителем согласился, признав, что требования Москвы абсолютно оправданны. Аппетиты поляков были умеренны. По итогам Потсдамской конференции территория области была поделена на две части — Польше отходило 2/3 провинции, СССР — оставшаяся 1/3 с Кенигсбергом и прилегающими областями.

Не за что краснеть

В годы холодной войны в Великобритании и США печатались доклады ученых, в частности британца Энтони Бивора, о насилии советских солдат в отношении жителей Восточной Пруссии. В 2008 году в ФРГ вышел скандальный фильм «История одной женщины в Берлине» о бесчинствах Красной армии на территории Германии. Точно так же немецкая пропаганда использовала образ беженцев, чтобы показать зверства наступавших «красных».

В Берлине в 1945 году отмечались многочисленные самоубийства из страха перед наступающими советскими войсками и отчаяния. Так, например, в одном лишь городском округе Панков было зарегистрировано 215 таких случаев.

Однако, как пояснил «Известиям» профессор Военного университета Минобороны РФ, член Международной ассоциации историков Второй мировой войны Юрий Рубцов, никакого варварства в отношении местного немецкого населения не было. Все эксцессы, которые происходили, советским командованием рассматривались как преступление.

— Согласно опубликованным постановлениям комитета обороны, в отношении солдат, совершавших преступления против гражданского немецкого населения, военными трибуналами выносились довольно строгие приговоры. Нельзя говорить, что это было массовое явление — на такие эксцессы шло менее 0,1% от общей численности войск на данном участке, — пояснил историк.

Он отметил, что безусловно современной историографии не следует оправдывать такие вещи, но стоит принять во внимание психологическое состояние армии, многие из бойцов которой прошли через сотни сожженных деревень, у них погибли родные, целые семьи.

— Тем не менее СССР и Красная армия кормили немецкое население, снабжали их самым необходимым, мы не потеряли человеческого облика — вот о чем следовало бы вспомнить западным историкам, — подчеркнул эксперт.

В 1946 году началась массовая депортация немецкого населения Восточной Пруссии в Германию и Австрию, для этого участка Прибалтики началась новая страница истории.

Выплаты по расписанию

Как рассказал «Известиям» председатель совета ветеранов Калининградской области Юрий Боченков, в регионе проживает 522 участника и инвалида Великой Отечественной войны, из них 40 — участники штурма Кенигсберга. Собеседник «Известий» признал: из-за объявленного карантина в Калининградской области были отменены все мероприятия в честь 75-летия взятия столицы Восточной Пруссии, однако это никак не скажется на боевом духе ветеранов — со всеми поддерживается постоянный контакт.

В министерстве социальной политики Калининградской области отметили, что отмена праздничных мероприятий и карантин никак не помешают осуществить своевременные выплаты пособий ветеранам ко Дню Победы. Помимо предписанного пособия в 75 тыс. рублей, администрация области перечислит каждому ветерану дополнительно 50 тыс. рублей.

Обложка: Фото РИА Новости/Дмитрий Чернов

Источник: https://nstarikov.ru/ukroshhenie-nepristupnogo-75-let-nazad-krasnaja-armija-vzjala-kenigsberg-114643