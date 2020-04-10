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Трагедия славянского царства. Часть 1

17:00. 10 апреля 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Родная речь, славянский язык.
Читает Светлада.

Славянский язык является слогово-аббревиатурным и каждое слово раскладывается на простые слоги – слова поясняющие суть термина.

В текстах нет пробелов потому, что окончание предыдущего слова является началом следующего и поэтому текст получается неразрывным.

Это удивительный язык, неразрывный по написанию и звучанию, из предыдущего слова проистекает следующее (сегодняшний язык «рваный», в нем пропала плавность, гармония возможно именно наш древний язык и есть язык магии или как мы сегодня бы сказали – программирования пространства).

Автор – Олег Фатыхович Шакиров
Ссылка на статью –
https://slavradio.org/public/yazyk-ri…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rqXBNYummbM

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