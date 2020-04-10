Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2020
- 10:21 Срочно! В Горловке ВСУ убили девушку, сбросив снаряд с БПЛА.
- 09:20 ВСУ несут большое количество небоевых потерь.
- 05:00 Убийц из ВСУ ждёт возмездие: Донбасс снова истекает кровью (ФОТО 18+).
- 03:00 Каратели не вернутся с Донбасса домой: ВСУ готовят запас мешков для трупов.
Срочно! В Горловке ВСУ убили девушку, сбросив снаряд с БПЛА
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ несут большое количество небоевых потерь
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Убийц из ВСУ ждёт возмездие: Донбасс снова истекает кровью (ФОТО 18+)
Знаменитый военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска о ещё одном чёрном дне в Горловке.
«Мы думали, что спасаем наших братьев и сестер на оккупированной российскими агрессорами территории», — сказал мне в 2014-м году попавший в плен украинский десантник, — оказалось, никого спасать не нужно…». Сказал он это так, будто понял и принял выбор жителей Донбасса, признал их право быть другими и жить по своим законам.
Но. После плена упомянутый десантник снова пошёл воевать, «тому що за всяку ціну необхідно на корню знищити заразу сепаратизму…». Подобных ему, ничего за шесть лет войны не понявших и не желающих понимать, — не счесть. Они спасают нас, убивая…
Все помнят страшный символ войны на Донбассе — «горловскую мадонну». Убиенную, изувеченную взрывом украинского снаряда красавицу с ребеночком на руках.
Сегодня в Горловке снова убили «мадонну»… ещё не испытавшую радость материнства, не оставившую после себя дитя. Почему так случилось? Потому что есть одержимые ублюдки, которым «за всяку ціну необхідно на корню знищити заразу сепаратизму…».
Мэр подвергаемой постоянным обстрелам многострадальной Горловки Иван Приходько со скорбью написал:
«Граждане украины, „воины“, к вам обращаюсь. Может вы подскажете, чей паспорт был у Мирославы? У неё даже не было Паспорта ДНР! И после этого вы говорите, что воюете с русской армией?»
Нет, уважаемый Иван Сергеевич, не с русской армией воюют украинские «воины», и они это очень хорошо понимают, всегда понимали. И убивают они нас намерено. И каждый из них отлично знает, что — по принятому ООН определению — геноцид: „это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую“. А также: „предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее…“».
Украинские «воины» и направляющие их западные кураторы — уничтожают нас намеренно. Планомерно. Зная, что и зачем делают. Реализуют на практике давно утверждённую программу геноцида.
Обращаюсь к тебе, Андрей, украинский десантник, взятый мной в плен в августе 2014 года. И ко всем тебе подобным — убийцам, которые своё стремление убивать и трусливыми артобстрелами карать непокорных оправдывают «российской агрессией» и «защитой национальный интересов…».
Я помню тебя, придёт время и — я обязательно найду тебя… И всех подобных тебе — убийц — найдут… Все вы будете наказаны по мере вами содеянного. И выяснится: если положить ваши души на весы — все вы легче пустоты…
Читайте также: Донецкая «Мантия» накрыла украинский «Фантом»: сводка с Донбасса (+ВИДЕО, ФОТО)
Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Каратели не вернутся с Донбасса домой: ВСУ готовят запас мешков для трупов
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
На дебальцевском направлении боевики 59 бригады ВСУ под командованием военного преступника Шаповалова дважды открывали огонь по населённому пункту Калиновка из миномётов калибра 82-мм.
Всего за прошедшие сутки противник выпустил по территории Республики девятнадцать боеприпасов. Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Читайте также: Боевики ВСУ бьют по жилым домам в пригороде Донецка
С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещённой в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают отслеживать маршруты передвижения представителей СММ ОБСЕ.
Так, 7 апреля патруль Миссии зафиксировал пролёт БЛА ВСУ над его позицией в районе н. п. Станица Луганская, с помощью которого боевики осуществляли наблюдение за действиями представителей ОБСЕ.
Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и РЭБ с использованием комплекса РЭБ «Тритон М1» НМ ЛНР противник регулярно теряет беспилотные летательные аппараты, что, в свою очередь, вызывает недовольство командования оккупационных сил.
Так, после того как 7 апреля силами подразделений ПВО и РЭБ НМ ЛНР был обезврежен очередной украинский беспилотник 59-й бригады ВСУ, командование «ООС» потребовало отчёт о наличии воздушных средств разведки и их состоянии.
В соединение была направлена комиссия, в ходе работы которой установлено, что безвозвратно потеряно уже 3 БЛА и еще 4 БЛА находятся в неисправном состоянии, т. к. учет времени налёта не ведётся и обслуживание не производится своевременно.
Читайте также: СРОЧНО: ВСУ убили молодую женщину в Горловке
Нам продолжает поступать информация об осложнении эпидемиологической обстановки в соединениях ВСУ в зоне карательной операции.
Так, по данным наших источников, санитарно-эпидемиологическое управление ВСУ отдало распоряжения штабу «ООС» о порядке действий в случае смерти военнослужащих от коронавируса, в рамках которых в соединениях и частях приказано создать запас санитарных патологоанатомических мешков, а тела умерших военнослужащих строго запрещено передавать родственникам для захоронения.
По сообщениям военнослужащих ВСУ, в частях и соединениях, находящихся в зоне «ООС» уже есть умершие от коронавируса. Общее количество умерших военнослужащих держится командованием ВСУ в строжайшей тайне, но главарям украинских вооружённых формирований всё сложнее становится скрывать правду от своих граждан.
По имеющийся у нас информации, в подразделениях 30 бригады командиром соединения организован сбор средств с личного состава на закупку патологоанатомических мешков, что косвенно подтверждает сведения, полученные от наших информаторов, о жертвах среди заразившихся коронавирусной инфекцией.
Сбор средств на данные мешки не только пугает и деморализует личный состав соединения, но и вызывает открытое недовольство подчинённых, которым уже надоели поборы со стороны командования.
Как следствие подобного отношения к личному составу, в соединении отмечаются случаи открытого неповиновения солдат командирам и отказ от выполнения задач по предназначению.
Командующий ОТГ «Север» отдал указания военным комендатурам на проверку соединений и частей на предмет наличия средств защиты и дезинфекции у военнослужащих, на закупку которых были выделены двадцать миллионов гривен из бюджета страны.
Проверка показала, что военнослужащие не обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а выделенные бюджетные средства были разворованы. Командование бригад заставляет подчиненный личный состав приобретать имущество за свой счет.
Военнослужащих, которые отказываются приобретать средства защиты и дезинфекции, лишают ежемесячной премии.
Читайте также: Смертельный вирус уничтожает своих создателей (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Главная задача ВСУ на Донбассе – это убийство мирных жителей. Официально убито 14 тысяч мирного населения. По данным Германских источников убито около 50 тысяч мирных граждан. Что делают ВСУ на оккупированной территории: ходят по домам и кидают в подвалы гранаты, где сидели граждане. Мужчин публично расстреливают на площадях. Почему Украина до сих пор не меняет пленных ополченцев, которые находятся в тюрьмах ДНР и ЛНР (добровольцы). Власти Донбасса держат их у себя для Украины по согласованию сторон. Ждут указаний от главного раввина Луганска и Донецка.