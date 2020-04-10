Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2020

Знаменитый военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска о ещё одном чёрном дне в Горловке.

«Мы думали, что спасаем наших братьев и сестер на оккупированной российскими агрессорами территории», — сказал мне в 2014-м году попавший в плен украинский десантник, — оказалось, никого спасать не нужно…». Сказал он это так, будто понял и принял выбор жителей Донбасса, признал их право быть другими и жить по своим законам.

Но. После плена упомянутый десантник снова пошёл воевать, «тому що за всяку ціну необхідно на корню знищити заразу сепаратизму…». Подобных ему, ничего за шесть лет войны не понявших и не желающих понимать, — не счесть. Они спасают нас, убивая…

Все помнят страшный символ войны на Донбассе — «горловскую мадонну». Убиенную, изувеченную взрывом украинского снаряда красавицу с ребеночком на руках.

Сегодня в Горловке снова убили «мадонну»… ещё не испытавшую радость материнства, не оставившую после себя дитя. Почему так случилось? Потому что есть одержимые ублюдки, которым «за всяку ціну необхідно на корню знищити заразу сепаратизму…».

Мэр подвергаемой постоянным обстрелам многострадальной Горловки Иван Приходько со скорбью написал:

«Граждане украины, „воины“, к вам обращаюсь. Может вы подскажете, чей паспорт был у Мирославы? У неё даже не было Паспорта ДНР! И после этого вы говорите, что воюете с русской армией?»

Нет, уважаемый Иван Сергеевич, не с русской армией воюют украинские «воины», и они это очень хорошо понимают, всегда понимали. И убивают они нас намерено. И каждый из них отлично знает, что — по принятому ООН определению — геноцид: „это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую“. А также: „предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее…“».

Украинские «воины» и направляющие их западные кураторы — уничтожают нас намеренно. Планомерно. Зная, что и зачем делают. Реализуют на практике давно утверждённую программу геноцида.

Обращаюсь к тебе, Андрей, украинский десантник, взятый мной в плен в августе 2014 года. И ко всем тебе подобным — убийцам, которые своё стремление убивать и трусливыми артобстрелами карать непокорных оправдывают «российской агрессией» и «защитой национальный интересов…».

Я помню тебя, придёт время и — я обязательно найду тебя… И всех подобных тебе — убийц — найдут… Все вы будете наказаны по мере вами содеянного. И выяснится: если положить ваши души на весы — все вы легче пустоты…

Читайте также: Донецкая «Мантия» накрыла украинский «Фантом»: сводка с Донбасса (+ВИДЕО, ФОТО)

Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»