Сбер по дешёвке, Не ходи в космонавты, Вернут ли Конева? // Галопом по Европам #189
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 1786 заболевших. Всего – 11917, умерли 88, выздоровели 795 пациентов;
- Российская экономика в 2020-м потеряет в лучшем случае 3,8%, в худшем – более десяти, пишет РБК со ссылкой
на доклад McKinsey;
- В США с начала пандемии работу потеряли уже 16 миллионов человек;
- Еврокомисссия готовит стратегию выхода из режима карантина;
- Программа правительства по возвращению россиян, застрявших за рубежом, привела к очередной приостановке
всех рейсов;
- Россия и Саудовская Аравия за 10 часов онлайн-переговоров договорились-таки о сокращении добычи нефти;
- Правительство купило-таки Сбербанк, пишут «Известия»;
- Россия на два месяца обнулила пошлины на импорт круп и овощей;
- С Байконура на завод Хруничева отправили три ракеты «Протон» – у всех заводской брак;
- В Праге снесли памятник маршалу Коневу – его отправят в музей памяти ХХ века.
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