Сбер по дешёвке, Не ходи в космонавты, Вернут ли Конева? // Галопом по Европам #189

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 1786 заболевших. Всего – 11917, умерли 88, выздоровели 795 пациентов;

- Российская экономика в 2020-м потеряет в лучшем случае 3,8%, в худшем – более десяти, пишет РБК со ссылкой



на доклад McKinsey;

- В США с начала пандемии работу потеряли уже 16 миллионов человек;

- Еврокомисссия готовит стратегию выхода из режима карантина;

- Программа правительства по возвращению россиян, застрявших за рубежом, привела к очередной приостановке



всех рейсов;

- Россия и Саудовская Аравия за 10 часов онлайн-переговоров договорились-таки о сокращении добычи нефти;

- Правительство купило-таки Сбербанк, пишут «Известия»;

- Россия на два месяца обнулила пошлины на импорт круп и овощей;

- С Байконура на завод Хруничева отправили три ракеты «Протон» – у всех заводской брак;

- В Праге снесли памятник маршалу Коневу – его отправят в музей памяти ХХ века.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По



возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8JA7RrTqhls