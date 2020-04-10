Нефтяные войны и кого поддержать в кризис

Правительство опубликовало список отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Чуть ранее Комиссия по повышению устойчивости российской экономики, работающая в рамках правительства, подготовила список системообразующих организаций, чья работа крайне важна для нашей экономики. В этом списке 642 пункта. Подавляющее большинство предприятий, в нем указанных, понятна. Но возник и ряд вопросов.

Зачем поддерживать производителей колы, продавцов бургеров и других представителей транснациональных гигантов, которые могут сами «поддержать» свои российские дочки?

С этих вопросов и начался прямой эфир на радио «Комсомольская правда».

Вторая часть была посвящена ценам на нефть и двум «сценариям» развития ситуации, которыеподготовила российская власть.

Оба они весьма грустные – и именно поэтому не станут реальностью….

Хронометраж:

00:40 — «Перегибают ли палку» регионы с режимом самоизоляции

04:32 — О мерах поддержки для бизнеса, принятых правительством РФ

07:00 — О списке «системообразующих предприятий», которые получат финансовую помощь от государства

17:23 — Почему необходимо исключить поддержку транснациональных компаний

21:42 — О разработанных российскими властями стресс-сценариях

24:06 — Для чего нужны стресс-сценарии

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P.S. Предыдущие выпуски «Комсомольской правды»:

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-neftjanye-vojny-i-kogo-podderzhat-v-krizis-114527