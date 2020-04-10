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Нефтяные войны и кого поддержать в кризис

08:28. 10 апреля 2020 175 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Правительство опубликовало список отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.  Чуть ранее Комиссия по повышению устойчивости российской экономики, работающая в рамках правительства, подготовила список системообразующих организаций, чья работа крайне важна для нашей экономики. В этом списке 642 пункта. Подавляющее большинство предприятий, в нем указанных, понятна. Но возник и ряд вопросов.
Зачем поддерживать производителей колы, продавцов бургеров и других представителей транснациональных гигантов, которые могут сами «поддержать» свои российские дочки?
С этих вопросов и начался прямой эфир на радио «Комсомольская правда».
Вторая часть была посвящена ценам на нефть и двум «сценариям» развития ситуации, которыеподготовила российская власть.
Оба они весьма грустные – и именно поэтому не станут реальностью….

Хронометраж:
00:40 — «Перегибают ли палку» регионы с режимом самоизоляции
04:32 — О мерах поддержки для бизнеса, принятых правительством РФ
07:00 — О списке «системообразующих предприятий», которые получат финансовую помощь от государства
17:23 — Почему необходимо исключить поддержку транснациональных компаний
21:42 — О разработанных российскими властями стресс-сценариях
24:06 — Для чего нужны стресс-сценарии

 

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P.S. Предыдущие выпуски «Комсомольской правды»:

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-neftjanye-vojny-i-kogo-podderzhat-v-krizis-114527

Метки: блог, Видео

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2250 1652
    Игорь 10 апреля 2020 в 8:41

    Правительство будет поддерживать гигантов прежде всего торговых сетей. Потому что они дети правительства работают на деньги правительства под его прикрытием. Удастся им под шумок мелкий бизнес раззорить и нормально. Частного капитала больше нет есть капитал общественный у нас чиновничий прежде всего, ему главный акцент и приоритеты.

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    1
  • 9428 8242
    Руса 10 апреля 2020 в 9:22

    Правильно сказал Н. Стариков, поддерживаю.
    Надо прежде всего оказывать помощь российским
    предприятиям, а не иноземным корпорациям, у которых
    есть свои хозяева.

    Ответить
    2

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