Нефтяные войны и кого поддержать в кризис
Правительство опубликовало список отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Чуть ранее Комиссия по повышению устойчивости российской экономики, работающая в рамках правительства, подготовила список системообразующих организаций, чья работа крайне важна для нашей экономики. В этом списке 642 пункта. Подавляющее большинство предприятий, в нем указанных, понятна. Но возник и ряд вопросов.
Зачем поддерживать производителей колы, продавцов бургеров и других представителей транснациональных гигантов, которые могут сами «поддержать» свои российские дочки?
С этих вопросов и начался прямой эфир на радио «Комсомольская правда».
Вторая часть была посвящена ценам на нефть и двум «сценариям» развития ситуации, которыеподготовила российская власть.
Оба они весьма грустные – и именно поэтому не станут реальностью….
Хронометраж:
00:40 — «Перегибают ли палку» регионы с режимом самоизоляции
04:32 — О мерах поддержки для бизнеса, принятых правительством РФ
07:00 — О списке «системообразующих предприятий», которые получат финансовую помощь от государства
17:23 — Почему необходимо исключить поддержку транснациональных компаний
21:42 — О разработанных российскими властями стресс-сценариях
24:06 — Для чего нужны стресс-сценарии
P.S. Предыдущие выпуски «Комсомольской правды»:
- Изменился образ жизни всего человечества
- Карантин, самоизоляция и последствия для экономики
- Вирус, помощь Италии и цены на нефть
- Экономика в условиях пандемии, нефть и Конституция
- История террора: от убийства Александра II до дела «Сети»
Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-neftjanye-vojny-i-kogo-podderzhat-v-krizis-114527
Правительство будет поддерживать гигантов прежде всего торговых сетей. Потому что они дети правительства работают на деньги правительства под его прикрытием. Удастся им под шумок мелкий бизнес раззорить и нормально. Частного капитала больше нет есть капитал общественный у нас чиновничий прежде всего, ему главный акцент и приоритеты.
Правильно сказал Н. Стариков, поддерживаю.
Надо прежде всего оказывать помощь российским
предприятиям, а не иноземным корпорациям, у которых
есть свои хозяева.