Душенов 263. «Боинг» мёртв, Пентагон на очереди
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Правда ли, что новый вирус уже практически убил военную промышленность США? Правда ли, что нынешний кризис положит конец строительству в России атомных подлодок 4-го поколения? Кто и как составляет методики сравнения боевой мощи российских и американских вооружённых сил? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.
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