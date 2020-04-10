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Душенов 263. «Боинг» мёртв, Пентагон на очереди

22:03. 10 апреля 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Правда ли, что новый вирус уже практически убил военную промышленность США? Правда ли, что нынешний кризис положит конец строительству в России атомных подлодок 4-го поколения? Кто и как составляет методики сравнения боевой мощи российских и американских вооружённых сил? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #техника #АПЛ #кризис

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j5lQKLyK_PU

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