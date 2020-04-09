Незнакомый палеолит: неизвестная культура брянских охотников на мамонтов

Гость эфира – Константин Николаевич Гаврилов, старший научный сотрудник отдела археологии каменного века, кандидат исторических наук (Институт археологии РАН).

Как жили люди верхнего палеолита? В каких обстоятельствах они развивались? Как планируется научная экспедиция? Говорим об уникальных находках, которые сделала экспедиция института археологии РАН.

Константин Николаевич Гаврилов: Эпоха верхнего палеолита – эпоха во многом для нас незнакомая. Мы находим очень маленькую долю, практически крупицы, того, что существовало в те времена. Это естественно, что такой большой временной промежуток отложил такую тяжелую печать на сохранность вещей. Среди археологов считается большой удачей найти стоянку, подобную той, которую изучает наша экспедиция уже на протяжении более 25 лет.

Памятник расположен в окрестностях села Хотылево, совсем недалеко от Брянска. В 1966 году в овраге была найдена косточка, по сохранности – кость ископаемого животного. В 1968 году была найдена стоянка, которая получила название Хотылево-2. Верхний палеолит – это та часть каменного века, которая завершает эту большую историческую эпоху. Это громадный период жизни человечества, во время которого оно родилось, встало на ноги, населило нашу планету.





Предлагаемое интервью с археологом Константином Николаевичем Гавриловым, весьма интересное и познавательное само по себе, подтверждает одно крайне важное предположение. Впрочем, из категории предположения оно плавно, но неумолимо перетекает в категорию научных фактов: ещё как минимум 23 тысячи лет назад человек современного типа, неоантроп, жил в центре Русской равнины.Т.е. сначала европеоиды жили на территории современных России, Белоруссии, Украины и лишь многие тысячелетия спустя заселили Западную и Центральную Европу.А нам западные партнёры всё вещают про какой-то высококультурный очаг цивилизации под названием Римская империя. Которую далеко не на всех старинных картах вообще можно увидеть…Из аннотации.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4965996.html