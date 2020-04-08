TOLERANTIA – a short animated film by Ivan Ramadan.
19:49. 8 апреля 2020 161 просмотр Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/FrjQrXc80cY
Источник: https://youtu.be/FrjQrXc80cY
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Когда враг гнездится в душе, тогда надо больше МОЛЧАТЬ, ибо тогда мы недостойны слов, которые есть дар. Прогони врага, водвори мир в сердце и тогда говори.