Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Противник продолжает размещать военную технику в жилых секторах населенных пунктов на подконтрольной территории, тем самым подвергая жизни местных жителей опасности.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе н. п. Троицкое нашей разведкой обнаружены четыре боевых машины пехоты.

Мы призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса препятствовать размещению вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.

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Высокий уровень коррупции по-прежнему остаётся визитной карточкой ВСУ. Несмотря на проведённую работу совместной комиссии службы тыла ОТГ «Север» и СБУ в подразделениях 25-й овдбр, в ходе которой было выявлено хищение более 400 тонн ГСМ, командиру бригады Зенченко удалось в очередной раз уйти от ответственности и продолжить успешно вести свой бизнес.

Так, с подразделениями 25- овдбр, которые не стоят на переднем крае, на прошлой неделе были спланированы занятия по вождению и огневой подготовке.

На практике всё ограничилось фотоотчётом, отправленным в ОТГ «Север», якобы о проведении занятий с привлечением техники. Всё топливо, предназначенное для проведения занятий, было списано и реализовано по старой схеме.

Факт монтажа фотографий и обман командира 25-й овдбр по проведению занятий был вскрыт в штабе ОТГ «Север». В бригаду экстренно прибыла комиссия для проверки боевой подготовки.

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Командование «ООС» не оставляет попыток скрыть от общественности реальную эпидемиологическую обстановку в частях и соединениях.

Так, по данным наших источников, в соединениях ВСУ продолжается стремительный рост количества случаев заболевания личного состава коронавирусной инфекцией. Только в 25-й бригаде за прошедшие сутки изолированно пятеро офицеров с подозрением на коронавирус.

По многочисленным сообщениям военнослужащих бригады, простых солдат перестали изолировать, а вся оказанная медицинская помощь сводится к выдаче аспирина на позициях.

Ввиду того, что заболевшие военнослужащие звонят и жалуются родным на условия службы, отсутствие лечения и недостаток медикаментов, в Министерство обороны выросло число обращений родственников военнослужащих с жалобами на командование 25-й бригады, комбриг Зенченко принял решение изъять все средства мобильной связи у личного состава, оставить по одному телефону на взвод, а все звонки осуществлять не более одной минуты и только в присутствии командира подразделения.

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По информации от нашего источника в штабе «ООС», в зоне карательной операции планируется проверка укомплектованности личным составом соединений и частей. Информация о скором прибытии комиссии из штаба «ООС» с целью проверки наличия личного состава стала известна командирам соединений ВСУ и вызвала у них панику.

Так, в 59-й бригаде ВСУ неукомплектованность соединения составляет более 60%. До сорока процентов личного состава помещено на карантин, а оставшиеся в строю военнослужащие физически не способны выполнять возложенные на них задачи.

Комбриг Шаповалов любой ценой пытается скрыть некомплект личного состава и избежать наказания от вышестоящего штаба. Отданные указания личному составу прибыть из отпусков игнорируются военнослужащими, находящимися в отпусках. Оставшиеся в строю офицеры заняты розыском двухсот шестидесяти военнослужащих, самовольно оставивших место несения службы.

По имеющийся информации, Шаповалов обратился за помощью к командиру 58-й омпбр Кащенко с просьбой выделить сто военнослужащих на время проверки в соединении. Кащенко отказал Шаповалову, заявив о том, что у него в бригаде сложилась аналогичная ситуация. О данном факте стало известно военной комендатуре, ведется опрос командования бригады.

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