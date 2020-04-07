Российский боевик об ученых, которых пленили в Ливии – «Шугалей»

Кинокартина расскажет нам историю двух ученых-социологов из России – Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые в прошлом году отправились в Ливию с исследовательской миссией. В Триполи, столице Ливии, их схватили боевики из группировки RADA, работающей на ПНС, и незаконно поместили под стражу.

Буквально несколько дней назад вышел зрелищный трейлер.

По нему сразу стало ясно, что картина будет очень качественной и скорее всего переплюнет набившие оскомину современные боевики.

Особенно интересна работа Кирилла Полухина, российского актера с огромным стажем.Также внушает уважение и то, что создатели этим фильмом хотят привлечь внимание общественности и властей к судьбам настоящих Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже почти год держат в неофициальной ливийской тюрьме.