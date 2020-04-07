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Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога // В.В. Маяковский

08:54. 7 апреля 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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“Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога.”
В. Маяковский, 1923 год

Нашла на деревню     оспа-зараза.
Вопит деревня.     Потеряла разум.
Смерть деревню косит и косит.
Сёла     хотят разобраться в вопросе.
Ванька     дурак     сказал сразу:
«Дело ясное —     оно не без сглазу.
Ты     вокруг коровы пегой
возьми     и на ножке одной     побегай
да громко кричи больного имя.
Заразу —     как рукой снимет».
Прыгают —     орут,     аж волдыри в горле.
А люди     мёрли,     мёрли     и мёрли.

Тогда     говорит Данила Балда:
«Средство есть —     наговорная вода.
Положи́те, —     говорит, —     в воду уголёчек
и сплевывайте     сквозь губы́ уголочек».
Пока заговаривали воду,
перемёрло     еще     с десяток народу.
Собрались     снова     всей деревней.
Выжил из ума Никифор древний,
говорит:     «Хорошее средство есть —
ходите по улице     и колотите в жесть.
Пусть бабы разденутся да голосили чтобы —
в момент     не будет и следа от хворобы».
Забегали.     Резвей, чем в прошлые разы́,
бьют в кастрюли,     гремят в тазы —
выгоняют, значит, оспяного духа.

Да оспа оказалась     бабой без слуха.
Пока гремели —     человек до́ ста
провезли из села в направлении погоста.

Тогда     бабы     вспомнили о боженьке,
повалились господу-богу в ноженьки.
Молятся,     крестятся     да кадилом кадят.
А оспа     душит людей,     как котят.

Только поп     за свои молебны
чуть не весь пережрал урожай хлебный.
Был бы всей деревне капут,
да случай счастливый представился тут:
Балды Данилы умный отпрыск —
красноармеец Иванов     вернулся в отпуск.
Служил Иванов в полку,     в лазарете,
все переглядел болезни эти.
Знахарей разогнал саженей за̀ сто,
получил по шеям и поп кудластый.
Как гаркнет     по-военному     во весь рот:
«Смирно!
Протяните
руки вперед!»
В руке Иванова ножичек блеснул,
поцарапал руку     да из пузыречка плеснул.

«Готово, — говорит. —     Оспа приви́лась.
Верьте в медицину, а не в божью милость».
Загудело веселье над каждым из дворов.
Каждый весел.     Каждый здоров.

Вывод тот,     что во время болезней
доктора̀     и попов,     и суеверий,     и вер полезней.
Да еще,     чем хлестать самогон без про́сыпу,
наймите фельдшера     и привейте оспу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lv6h04HN4mM

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