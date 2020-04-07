Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога // В.В. Маяковский

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“Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога.”

В. Маяковский, 1923 год



Нашла на деревню оспа-зараза.

Вопит деревня. Потеряла разум.

Смерть деревню косит и косит.

Сёла хотят разобраться в вопросе.

Ванька дурак сказал сразу:

«Дело ясное — оно не без сглазу.

Ты вокруг коровы пегой

возьми и на ножке одной побегай

да громко кричи больного имя.

Заразу — как рукой снимет».

Прыгают — орут, аж волдыри в горле.

А люди мёрли, мёрли и мёрли.



Тогда говорит Данила Балда:

«Средство есть — наговорная вода.

Положи́те, — говорит, — в воду уголёчек

и сплевывайте сквозь губы́ уголочек».

Пока заговаривали воду,

перемёрло еще с десяток народу.

Собрались снова всей деревней.

Выжил из ума Никифор древний,

говорит: «Хорошее средство есть —

ходите по улице и колотите в жесть.

Пусть бабы разденутся да голосили чтобы —

в момент не будет и следа от хворобы».

Забегали. Резвей, чем в прошлые разы́,

бьют в кастрюли, гремят в тазы —

выгоняют, значит, оспяного духа.



Да оспа оказалась бабой без слуха.

Пока гремели — человек до́ ста

провезли из села в направлении погоста.



Тогда бабы вспомнили о боженьке,

повалились господу-богу в ноженьки.

Молятся, крестятся да кадилом кадят.

А оспа душит людей, как котят.



Только поп за свои молебны

чуть не весь пережрал урожай хлебный.

Был бы всей деревне капут,

да случай счастливый представился тут:

Балды Данилы умный отпрыск —

красноармеец Иванов вернулся в отпуск.

Служил Иванов в полку, в лазарете,

все переглядел болезни эти.

Знахарей разогнал саженей за̀ сто,

получил по шеям и поп кудластый.

Как гаркнет по-военному во весь рот:

«Смирно!

Протяните

руки вперед!»

В руке Иванова ножичек блеснул,

поцарапал руку да из пузыречка плеснул.



«Готово, — говорит. — Оспа приви́лась.

Верьте в медицину, а не в божью милость».

Загудело веселье над каждым из дворов.

Каждый весел. Каждый здоров.



Вывод тот, что во время болезней

доктора̀ и попов, и суеверий, и вер полезней.

Да еще, чем хлестать самогон без про́сыпу,

наймите фельдшера и привейте оспу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lv6h04HN4mM