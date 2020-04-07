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Госбанки тоннами вывозят золото из России .

16:00. 7 апреля 2020 220 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

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Из России резко ускорился вывоз золота, следует из статистики Федеральной таможенной службы. За январь-февраль для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму 854 млн долларов, сообщает «Finanz»
 
Экспорт золота взлетел в 7 раз относительно того же периода прошлого года. Главным направлением остается Лондон – крупнейший в мире центр торговли физическим слитками. За первые два месяца 2020 года в столицу Британии было вывезено 15,4 тонны на 775 млн долларов.

Источник: https://aurora.network/articles/6-jekonomika/78206-gosbanki-tonnami-vyvozjat-zoloto-iz-rossii

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15287 389
    Русофил 7 апреля 2020 в 17:23

    Да ладно.
    А платина а алюминий или палладий?
    Неужели не вывозят на продажу?
    Или свинец или медь ))
    Если золото в России добывают то его надо ПРОДАТЬ

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  • 13656 6700
    BlackCat 7 апреля 2020 в 17:50

    Снова Владимир посчитал всех идиотами.
    Продолжение статьи:

    К активным продажам золота подключились госбанки, которые в течение прошлого года скупали драгметалл и утроили его запасы в хранилищах, следует из отчетности на сайте ЦБ.

    Крупнейшим продавцом стал ВТБ (он же крупнейший держатель): за январь-февраль из хранилищ второго по активам госбанка России ушло 9 тонн золота, в том числе 2,2 тонны в феврале.

    Сбербанк продавал золото с ноября прошлого по январь текущего года – 5,5 тонны в сумме за три месяца.

    Запасы Газпромбанка сократились на 2,2 тонны тонны за февраль и 5,8 тонны за предыдущие три месяца. Просвязьбанк продавал золото в ноябре-январе (4,6 тонны), после чего поставил операции на паузу. «Открытие», продавший 4 тонны в конце прошлого года, начал закупать, добавив в хранилища 0,7 тонны.

     В сумме за январь-февраль банки продали 9 тонн золота из запасов, объем которых за прошлый год взлетел с 38 до 92 тонн.

    По данным на 1 марта, крупнейшим держателем золота остался ВТБ (45 тонн), на втором месте – Сбербанк (17,4 тонны), на третьем – «Открытие» (5,8 тонны).

    Экспорт золота растет из-за изменения политики ЦБ, который долгое время скупал почти всю добычу драгметалла в России и накопил в ЗВР 2,27 тысячи тонн, обогнав Китай вплотную приблизившись к Франции.

    С прошлой весны центробанк установил дисконт, приобретая золото на 0,12% ниже котировок лондонского рынка, а во второй половине года сократил и объем закупок, объясняет начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования банка «Открытие» Алексей Зайцев.

    По итогам прошлого года года ЦБ закупил 158,6 тонны – на 40% меньше, чем в 2018-м (273,1 тонны).

    С 1 апреля центробанк полностью прекратил скупку золота на рынке, дав добро на 100-процентный экспорт, чтобы обеспечить приток иностранной валюты в экономику, по которой ударило шоковое сокращение валютной выручки от продажи углеводородов.

    Из-за обвала цен и спроса на нефть Россия во втором квартале получит лишь 19 млрд долларов экспортных поступлений – на 70% меньше, чем год назад, оценивают аналитики НКР.

    Момент для продажи золота нельзя назвать неудачным: пандемия коронавируса и обвал рынков резко взвинтили спрос на драгметалл, а остановка аффинажных заводов в Швейцарии и шахт в ЮАР и Перу, помноженная на коллапс транспортных перевозок, породила дефицит на отдельных рынках.

    С проблемами в конце мая столкнулись банкиры США, которые были готовы предложить цену на 100 долларов выше фиксинга в Лондоне, чтобы достать физический металл, рассказывает гендиректор Goldmoney Рой Себэг.

    На Нью-Йоркской бирже NYMEX фьючерсы на золото торговались к премией в 70 долларов к лондонским ценам. 8 марта, на фоне обвала рынков, цена достигала 1704,3 доллара за тройскую унцию – максимума с декабря 2012 года.

    С августа-2018 золото подорожало на 44%, до 1694 доллара за унцию на 20.49 мск понедельника.

    Владимиру отдельно – ЗОЛОТО для того и покупали, чтобы продать, поддержав реальные сектора экономики в период кризиса.
    Очередная недалекая попытка манипуляции мнением.

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  • 2 2
    fgfh 7 апреля 2020 в 18:29

    Открытая наглая афера мирового еврейского кагала по изъятию у России стране неевреев реальных ценностей под маскировкой продажи обмена на фантики бумагу ни чем не обеспеченную

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