Госбанки тоннами вывозят золото из России .

Из России резко ускорился вывоз золота, следует из статистики Федеральной таможенной службы. За январь-февраль для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму 854 млн долларов, сообщает «Finanz»

Экспорт золота взлетел в 7 раз относительно того же периода прошлого года. Главным направлением остается Лондон – крупнейший в мире центр торговли физическим слитками. За первые два месяца 2020 года в столицу Британии было вывезено 15,4 тонны на 775 млн долларов.

Источник: https://aurora.network/articles/6-jekonomika/78206-gosbanki-tonnami-vyvozjat-zoloto-iz-rossii