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Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2020

14:20. 5 апреля 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ситуация на линии соприкосновения значительно усугубилась.Спецпроект НМ ЛНР “Служу Республике”

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При обстрелах в ЛНР погибли два ополченца

В субботу на территории ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков два ополченца, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В 19.30 4 апреля зафиксирован обстрел с направления Попасная (под контролем ВСУ) по Калиново (под контролем ЛНР). В результате обстрела, от множественных осколочных ранений погибло двое военнослужащих Народной милиции ЛНР», – передает РИА «Новости» заявление СЦКК.

Обстрел вели с помощью противотанковой управляемой ракеты.

В пятницу в Кремле выразили сожаление в связи с тем, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются.

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В ВСУ выросло число заболевших коронавирусом

В ВСУ выросло число заболевших коронавирусом | Русская весна

По состоянию на 17.00 субботы, 4 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован уже третий случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Как сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, это уже второй случай инфицирования в Киевском гарнизоне.

«Указанный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат», — отметили медики.

В ВСУ сообщили, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Кроме того, все военнослужащие, которые контактировали с больным, уже отправлены на самоизоляцию. Позже им проведут исследования на выявление Covid-19.

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Миномёты и артиллерия — ВСУ нанесли удар по ДНР

Миномёты и артиллерия — ВСУ нанесли удар по ДНР | Русская весна

Украинские каратели продолжают дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, игнорируя выполнение Минских договоренностей, даже несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе 6 апреля, говорится в заявлении Народной милиции ДНР, текст которого был передан «Русской Весне».

«При этом бесконтрольные боевики целенаправленно пытаются нанести максимальный урон объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения нашей Республики.

Так, сегодня боевики из состава 54 бригады по приказу военного преступника Майстренко обстреляли район Южнодонбасского водовода в районе н. п. Васильевка с применением минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В связи с обстрелом персонал был вынужден перейти в укрытие.

Подобные действия самым ярким образом демонстрируют приверженность боевиков — радикалов из состава 54-й бригады политике геноцида народа Донбасса.

Кроме того, сегодня с 17:40 боевики 59 омпбр под командованием преступника Шаповалова вели огонь по н. п. Гольмовский с применением 122-мм артиллерии. Всего было выпущено 15 снарядов.

В результате обстрела повреждена ЛЭП на территории доломитного завода по ул. Гардина, 2, вследствие чего н. п. Гольмовский обесточен. Экстренные службы ведут работы для восстановления энергообеспечения города с запасной электролинии.

Все материалы по результатам преступных действий будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военных преступников Майстренко и Шаповалова.

Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт совершения вооруженными формированиями Украины очередного военного преступления, добиться расследования и наказания виновных в его совершении».

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