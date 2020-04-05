Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2020

Украинские каратели продолжают дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, игнорируя выполнение Минских договоренностей, даже несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе 6 апреля, говорится в заявлении Народной милиции ДНР, текст которого был передан «Русской Весне».

«При этом бесконтрольные боевики целенаправленно пытаются нанести максимальный урон объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения нашей Республики.

Так, сегодня боевики из состава 54 бригады по приказу военного преступника Майстренко обстреляли район Южнодонбасского водовода в районе н. п. Васильевка с применением минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В связи с обстрелом персонал был вынужден перейти в укрытие.

Подобные действия самым ярким образом демонстрируют приверженность боевиков — радикалов из состава 54-й бригады политике геноцида народа Донбасса.

Кроме того, сегодня с 17:40 боевики 59 омпбр под командованием преступника Шаповалова вели огонь по н. п. Гольмовский с применением 122-мм артиллерии. Всего было выпущено 15 снарядов.

В результате обстрела повреждена ЛЭП на территории доломитного завода по ул. Гардина, 2, вследствие чего н. п. Гольмовский обесточен. Экстренные службы ведут работы для восстановления энергообеспечения города с запасной электролинии.

Все материалы по результатам преступных действий будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военных преступников Майстренко и Шаповалова.

Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт совершения вооруженными формированиями Украины очередного военного преступления, добиться расследования и наказания виновных в его совершении».

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