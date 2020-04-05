Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2020
- 14:19 Ситуация на линии соприкосновения значительно усугубилась.Спецпроект НМ ЛНР “Служу Республике”.
- 09:23 При обстрелах в ЛНР погибли два ополченца.
- Вчера 21:51 В ВСУ выросло число заболевших коронавирусом.
- Вчера 21:10 Миномёты и артиллерия — ВСУ нанесли удар по ДНР.
Ситуация на линии соприкосновения значительно усугубилась.Спецпроект НМ ЛНР “Служу Республике”
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При обстрелах в ЛНР погибли два ополченца
В субботу на территории ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков два ополченца, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Обстрел вели с помощью противотанковой управляемой ракеты.
В пятницу в Кремле выразили сожаление в связи с тем, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются.
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В ВСУ выросло число заболевших коронавирусом
По состоянию на 17.00 субботы, 4 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован уже третий случай заболевания коронавирусом Covid-19.
Как сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, это уже второй случай инфицирования в Киевском гарнизоне.
«Указанный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат», — отметили медики.
В ВСУ сообщили, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Кроме того, все военнослужащие, которые контактировали с больным, уже отправлены на самоизоляцию. Позже им проведут исследования на выявление Covid-19.
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Миномёты и артиллерия — ВСУ нанесли удар по ДНР
Украинские каратели продолжают дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, игнорируя выполнение Минских договоренностей, даже несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе 6 апреля, говорится в заявлении Народной милиции ДНР, текст которого был передан «Русской Весне».
«При этом бесконтрольные боевики целенаправленно пытаются нанести максимальный урон объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения нашей Республики.
Так, сегодня боевики из состава 54 бригады по приказу военного преступника Майстренко обстреляли район Южнодонбасского водовода в районе н. п. Васильевка с применением минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В связи с обстрелом персонал был вынужден перейти в укрытие.
Подобные действия самым ярким образом демонстрируют приверженность боевиков — радикалов из состава 54-й бригады политике геноцида народа Донбасса.
Кроме того, сегодня с 17:40 боевики 59 омпбр под командованием преступника Шаповалова вели огонь по н. п. Гольмовский с применением 122-мм артиллерии. Всего было выпущено 15 снарядов.
В результате обстрела повреждена ЛЭП на территории доломитного завода по ул. Гардина, 2, вследствие чего н. п. Гольмовский обесточен. Экстренные службы ведут работы для восстановления энергообеспечения города с запасной электролинии.
Все материалы по результатам преступных действий будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военных преступников Майстренко и Шаповалова.
Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт совершения вооруженными формированиями Украины очередного военного преступления, добиться расследования и наказания виновных в его совершении».
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