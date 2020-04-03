Зачёс барбер шоу 02.04.2020

Как говориться “Во-первых строках моего письма” отмечу, что я бы в любом случае вряд ли был уместен там, где идёт съёмка. Видите, волосы у меня дикорастущие. Но бороду мне подправляют время от времени гримёры телепередач где я участвую. И специальный уход за ней тоже не требуется.

А вдруг бы вам это понравилось?

Не думаю. Я действую в духе старой формулы “лысина замена причёсывания умыванием”. В том смысле, что не забочусь о своей причёске специально.

А если посчитать, что борода сейчас может быть опасной со стороны коронавируса?

Да. С точки зрения распространения коронавируса всё опасно. Он живёт недолго, но на чём угодно. Кстати раз уж зашла речь о вирусе. Скажу, что я его не боюсь по чисто личным причинам. К сожалению у меня хронический гайморит с изрядным стажем. И он поддерживает такую высокую концентрацию интерферона в носоглотке, что я вот уже полвека не болею гриппом. Думаю, что и нынешний вирус тоже в таких условиях во мне не выживет.

Странно, что вы отказались с нами встретиться тогда.

Во-первых, если уж велено людям в моём возрасте сидеть дома безвылазно, то я не буду подавать дурного примера. Во-вторых, насколько я знаю, в Москве сейчас через систему геолокации смартфонов выявляют и кто нарушает домашний режим, и кто просто неумеренно общается. И кстати через вот эти данные по геолокации помимо всего прочего отслеживают контактные цепочки. То есть если у кого-то выявлена болезнь, то отслеживают всех с кем он встречался за последние пару недель. И берут этих людей под контроль.

Это правильно.

Что значит правильно? Это необходимо. И более эффективных средств борьбы с новой эпидемией пока не выявлено. Вакцины войдут в широкую практику по видимому только к концу года. И понадобятся, чтобы остановить вторую волну. Но понятно, что как и любые другие инфекции дыхательных путей эта эпидемия пойдёт на спад когда достаточно потеплеет. Но так же понятно, что она уйдёт в южное полушарие. Где к тому времени достаточно похолодает. А поскольку в Южном Полушарии живут беднее чем в Северном. Почему так это отдельная тема, но факт…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/zachyos-barber-shou-02-04-2020/