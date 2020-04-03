Сводки от ополчения Новороссии 03 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские договоренности. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

С позиций 93 омбр в районе н.п. Крымское из вооружения БМП-2 был обстрелян н.п. Фрунзе. В результате обстрела поврежден жилой дом по адресу: ул. Калинина, д. 26.

Также боевики Брыжинского дважды подвергли обстрелу н.п. Голубовское с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

В результате прямого попадания снаряда множественные осколочные ранения получила мирная жительница, 1940 г. р., которая впоследствии от полученных травм скончалась. Кроме этого, значительные повреждения получил жилой дом по адресу: ул. Кочевенко, д. 4.

Поражает цинизм и упорство, с которым украинские преступники ведут обстрелы гражданской инфраструктуры и приносят боль и страдания мирным жителям.

Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих.

Обращаемся к международному сообществу и международным наблюдателям оказать жесткое давление на киевскую власть. В результате украинской агрессии продолжают страдать ни в чем не повинные мирные граждане.

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Пытаясь скрыть свои преступления против мирного населения Донбасса, командование «ООС» обвиняет НМ ЛНР в обстрелах населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории.

Для подготовки фейковых материалов противник задействует подконтрольные СМИ и откомандированную в зону карательной операции оперативную группу от 74 центра информационно-психологических операций.

Так, по данным наших источников, в зону ответственности 93 бригады ВСУ, в район населенного пункта Новотошковское, откуда украинскими боевиками был обстрелян н.п. Голубовское, прибыли группы журналистов ТК «ICTV», «5 канал» и «Украина» в сопровождении пресс-службы и офицера от 74 центра ИпСО.

Основная задача украинских пропагандистов — обвинить Народную милицию в нарушениях Минских договоренностей.

Подразделения Народной милиции не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия.

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Распространение коронавирусной инфекции приводит к увеличению небоевых потерь, что значительного снижает уровень укомплектованности подразделений ВСУ.

От источника в штабе ОТГ «Север» нам стало известно, что прибывшая по ротации в зону «ООС» 25 бригада ВСУ имеет некомплект личного состава. В зону проведения карательной операции прибыло всего 60% от списочной численности бригады.

Позиции 25 бригады на данный момент преимущественно являются полупустующими, отмечается нехватка военнослужащих и проблемы с организацией боевого дежурства.

В настоящее время тридцать семь военнослужащих соединения госпитализированы в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус.

Десять больных скрываются командованием в медицинских подразделениях соединения. Опасаясь наказания от вышестоящего штаба, командованием бригады предпринимаются меры по недопущению распространения информации о реальном количестве зараженных.

Несмотря на это, поступившие указания командующего «ООС» требуют от командира бригады Зенченко эффективной работы по противодействию БПЛА ОБСЕ в зоне ответственности соединения, но выполнить это требование Зенченко не может, поскольку из штатных 136 человек зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады на позициях находится всего 62.

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Помимо коронавируса и инфекционных заболеваний, увеличению количества небоевых потерь способствуют происшествия, связанные с установкой минно-взрывных заграждений.

В связи с бездумным минированием подконтрольной территории, отсутствием карт минных полей и несогласованностью действий командования, 1 апреля в районе н.п. Новотошковское двое военнослужащих 93 отдельной механизированной бригады подорвались на своей мине, ранее установленной саперной группой.

В результате подрыва оба получили минно-взрывные травмы и в тяжёлом состоянии доставлены в военный госпиталь н.п. Северодонецк. За эту неделю это уже второй случай в 93 омбр подрыва на своих минах.

С целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за ранения военнослужащих, командир 93 бригады Брыжинский преподнёс потери как полученные в результате обстрела.

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Несмотря на попытки командования оккупационных сил дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, вечные враги ВСУ — коррупция и жадность — остаются главной помехой для амбициозных планов карателей решить конфликт силовым путём.

Так, в результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ «Север» в пункте временной дислокации 1 самоходного артиллерийского дивизиона 30 бригады ВСУ выявлена недостача семидесяти 120-мм мин и семнадцати тонн ГСМ.

Ранее сотрудниками СБУ были задокументированы факты продажи злоумышленниками данного соединения двух гранатометов, десяти гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысячи патронов калибра 7,62 мм.

На данный момент в зоне ответственности 30 бригады проводится разбирательство по факту хищения военного имущества. В отношении командира бригады Зенченко военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия.

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