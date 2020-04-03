«К трусам вопросов нет», — российский журналист прокомментировал снос памятника Коневу в Чехии (ФОТО, ВИДЕО)
Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев прокомментировал снесение чехами памятника советскому маршалу Коневу в Праге.
«На суде в Нюрнберге фельдмаршала Кейтеля спросили про 1938 год. Был бы захват Судет, если бы западные державы поддержали Чехословакию?
Кейтель сказал — конечно, нет. Германия не была достаточно сильна с военной точки зрения.
Да и вообще весь генералитет Вермахта понимал в 38-м, что если чехи начнут войну, то немцы умоются кровью.
У Чехословакии была неплохая армия, отличные укрепления на границе. Но чешские политики просто испугались воевать.
Да, Запад их предал. Но так он и нас предал в 41-м, и что? Мы воевали. Они струсили.
Чехи по сути предали даже память Карела Павлика — командира 12-й пулеметной роты, единственного офицера, который вступил в бой с Вермахтом. Кстати, во время боя в Чаянковых казармах его бойцы очень серьёзно накидали немцам. Так вот в Праге нет памятника Павлику. И в Чехии вообще нет.
Есть кенотаф в небольшом городе, доска на доме, где он жил. И всё. Память о нем практически стёрта.
Струсили в 38-м, всю войну кормили немцев, делали им оружие.
Сегодня трусливо, с шутками-прибаутками, снесли памятник маршалу Коневу, который их, трусов, освобождал. У меня к чехам даже особо вопросов нет. Они в рамках своей традиции поступили.
У меня к нам вопрос. Точнее просьба. Давайте памятник заберём в Россию. Мы же своих не бросаем. Чехи его куда-то хотели вроде переустановить. Но трусам памятники героям не нужны. Обойдутся», — написал Медведев в своём телеграм-канале.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585923517