Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

«К трусам вопросов нет», — российский журналист прокомментировал снос памятника Коневу в Чехии (ФОТО, ВИДЕО)

22:37. 3 апреля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
«К трусам вопросов нет», — российский журналист прокомментировал снос памятника Коневу в Чехии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Журналист и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев прокомментировал снесение чехами памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

«На суде в Нюрнберге фельдмаршала Кейтеля спросили про 1938 год. Был бы захват Судет, если бы западные державы поддержали Чехословакию? 

Кейтель сказал — конечно, нет. Германия не была достаточно сильна с военной точки зрения.

Да и вообще весь генералитет Вермахта понимал в 38-м, что если чехи начнут войну, то немцы умоются кровью.

У Чехословакии была неплохая армия, отличные укрепления на границе. Но чешские политики просто испугались воевать.

Да, Запад их предал. Но так он и нас предал в 41-м, и что? Мы воевали. Они струсили.

Чехи по сути предали даже память Карела Павлика — командира 12-й пулеметной роты, единственного офицера, который вступил в бой с Вермахтом. Кстати, во время боя в Чаянковых казармах его бойцы очень серьёзно накидали немцам. Так вот в Праге нет памятника Павлику. И в Чехии вообще нет.

Есть кенотаф в небольшом городе, доска на доме, где он жил. И всё. Память о нем практически стёрта.

Струсили в 38-м, всю войну кормили немцев, делали им оружие. 

Сегодня трусливо, с шутками-прибаутками, снесли памятник маршалу Коневу, который их, трусов, освобождал. У меня к чехам даже особо вопросов нет. Они в рамках своей традиции поступили.

У меня к нам вопрос. Точнее просьба. Давайте памятник заберём в Россию. Мы же своих не бросаем. Чехи его куда-то хотели вроде переустановить. Но трусам памятники героям не нужны. Обойдутся», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Читайте также: Сотни новых случаев — сводка по коронавирусу в России (+ВИДЕО)

«К трусам вопросов нет», — российский журналист прокомментировал снос памятника Коневу в Чехии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«К трусам вопросов нет», — российский журналист прокомментировал снос памятника Коневу в Чехии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«К трусам вопросов нет», — российский журналист прокомментировал снос памятника Коневу в Чехии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1585923517

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 марта 2017
...продают друг другу китайские трусы, — российский бизнесмен о галичанах ... переспрашивает женщина внезапно замолчавшего журналиста. — Так тут нет таких «щырых» украинцев...доля российских государственных. В Нацбанке поначалу заявили: вопросов к российским банкам...
Сводки от Ополчения Новороссии на 7 марта 2015
.... Все. У нас нет пыток, нет унижения. Мы понимаем,... на передовой в российских СМИ? Российские журналисты работают достаточно адекватно...., я подхожу к вопросу как журналист, смотрю по фактологии:...и провокаторы. Да они трусы, каратели, которые стоят ...
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
...разрезали одежду и раздели до трусов, потом облили холодной водой ...военные преступления, и только российские журналисты показывали и российскому, и украинскому, и ... оппонентов. Российское общество консолидировано, в нем нет раскола по вопросу о необходимости...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
... мероприятия, отвечая на вопросы журналистов, Алексей Чеснаков отметил,... Впрочем, как отмечают российские журналисты, фильм не стал ... километровой зоне безопасности нет-нет, да появляются украинские... тактические фонарики, тактические трусы и пр. На ...
Новости Украины и Новороссии 22 марта 2016
...04 Земфира и патриотические трусы. 01:02 Телеканал ...премьер-министра. "У меня нет премьерских амбиций. Моя цель... формате" неоднократно поднимал вопрос освобождения Савченко и других...Савченко виновной в гибели российских журналистов и незаконном пересечении ...
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2016
...по обвинению в убийстве российских журналистов, на Украине будут ... Евросоюз. Но принципиальной разницы нет. Анна Седова К оглавлению ... от наркоторговцев. На вопрос журналистов, кто именно может ..., раскидывая селфи в трусах». Отвечая на критику Деканоидзе...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)