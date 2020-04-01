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Бомбардировщик Су-2: предок ПАК ФА

14:10. 1 апреля 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Су-2 – уникальный для своего времени самолет, первая разработка ОКБ Сухого, в которой проявились все особенности его конструкторского стиля.




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#фронтовыелегенды75

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ybBLShoJ25c

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