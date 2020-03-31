Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2020

Пока во всем мире обсуждают коронавирус и методы борьбы с ним, ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Донецкая Петровка и некоторые другие районы столицы подверглись ударам. Об этом рассказала одна из местных жительниц.

«На коронавирус все отвлеклись, так теперь здесь начнётся смертоубийство», — поведала женщина. Она рассказала, что пока все отвлеклись на коронавирус, проблемы Донбасса отошли на второй план. Этим воспользовались украинские военные, которые стали еще чаще и ожесточеннее обстреливать населенные пункты Донбасса.

По словам женщины, один из последних ударов был нанесен прошлой ночью. Снаряды попали в жилые постройки. О жертвах пока не известно, но есть пострадавшие. Ее 85-летняя мать получила ранение.

Осколки попали пожилой женщине в грудь, и сейчас ей делают перевязки. Она отметила, что ее внучки были в этот момент у другой бабушки, вдали от пострадавшего района.

Происходящее на Донбассе не может не шокировать. Жестокость киевских властей не знает границ. Несмотря на то, что Зеленский обещал прекратить эту бойню, она продолжается. И теперь еще боле ожесточённо. Жертвами становятся все — женщины, мужчины, дети, старики.

ВСУ не щадит никого, а Зеленский тем временем еще надеется переманить молодых людей в Киев, придумывая различные льготы для них. Глупее и придумать нельзя.

Новая власть продолжила старую политику, и это ужасает. Все обещания оказались пустыми, Зеленский ничем не отличается от Порошенко. Донбасс так и продолжает тонуть в крови, а Украина — в кризисе.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»