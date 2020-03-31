Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2020
- 09:31 Агент МГБ ЛНР пять лет успешно дезинформировал СБУ.
- 09:31 Украинскими обстрелами повреждено дома – НМ ДНР.
- 05:13 Донбасс: «Под прикрытием коронавируса начнётся смертоубийство».
- 03:00 Ситуация накаляется: Украинские военные медики опозорились на Донбассе.
- Вчера 19:20 На Донбассе снайпер ликвидировал украинского оккупанта.
Агент МГБ ЛНР пять лет успешно дезинформировал СБУ
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Украинскими обстрелами повреждено дома – НМ ДНР
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Донбасс: «Под прикрытием коронавируса начнётся смертоубийство»
Пока во всем мире обсуждают коронавирус и методы борьбы с ним, ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Донецкая Петровка и некоторые другие районы столицы подверглись ударам. Об этом рассказала одна из местных жительниц.
«На коронавирус все отвлеклись, так теперь здесь начнётся смертоубийство», — поведала женщина. Она рассказала, что пока все отвлеклись на коронавирус, проблемы Донбасса отошли на второй план. Этим воспользовались украинские военные, которые стали еще чаще и ожесточеннее обстреливать населенные пункты Донбасса.
По словам женщины, один из последних ударов был нанесен прошлой ночью. Снаряды попали в жилые постройки. О жертвах пока не известно, но есть пострадавшие. Ее 85-летняя мать получила ранение.
Осколки попали пожилой женщине в грудь, и сейчас ей делают перевязки. Она отметила, что ее внучки были в этот момент у другой бабушки, вдали от пострадавшего района.
Происходящее на Донбассе не может не шокировать. Жестокость киевских властей не знает границ. Несмотря на то, что Зеленский обещал прекратить эту бойню, она продолжается. И теперь еще боле ожесточённо. Жертвами становятся все — женщины, мужчины, дети, старики.
ВСУ не щадит никого, а Зеленский тем временем еще надеется переманить молодых людей в Киев, придумывая различные льготы для них. Глупее и придумать нельзя.
Новая власть продолжила старую политику, и это ужасает. Все обещания оказались пустыми, Зеленский ничем не отличается от Порошенко. Донбасс так и продолжает тонуть в крови, а Украина — в кризисе.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Ситуация накаляется: Украинские военные медики опозорились на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на линии боевого соприкосновения путем увеличения интенсивности обстрелов территории нашей Республики, грубо нарушая Минские соглашения.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Боевики 59 бригады с позиций в районе н. п. Луганское из минометов калибра 120 мм обстреляли район н. п. Калиновка, выпустив по населенному пункту девять мин. Позже подчиненные военного преступника — командира 93 бригады Брыжинского из вооружения БМП-2 обстреляли район н. п. Березовское, выпустив двадцать пять снарядов.
Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Нам продолжает поступать информация о случаях заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции. Наибольшее количество зараженных наблюдается в подразделениях ВСУ, прибывших в зону «ООС» по ротации.
Так, согласно данным источника в оперативной группе штаба «ООС», которая занимается мониторингом обстановки по распространению коронавируса в подразделениях ВСУ, 29 марта в Северодонецкую районную больницу были доставлены семь военнослужащих 30 бригады с подозрением на коронавирус.
Примечательно, что эти военнослужащие перед убытием в зону «ООС» были в срочном порядке выписаны из медицинской части бригады.
С целью противодействия пандемии начальник санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил ВС Украины Моргун заявил, что якобы военные медицинские учреждения прошли необходимую подготовку по перепрофилированию в случае массового поступления военнослужащих с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, военные мобильные госпитали в зоне «ООС» развернуты вблизи гражданских больниц для оказания взаимопомощи. Но на деле ситуация диаметрально противоположная.
По сообщению медперсонала гражданских поликлиник н. п. Северодонецк и Рубежное, со стороны руководства 59 военно-медицинского госпиталя ВСУ на них оказывается давление с требованиями об оказании помощи военным врачам, которые затрудняются в постановке правильного диагноза поступившим на лечение военнослужащим.
Зачастую зараженные коронавирусом солдаты вместо отправки в изолятор помещаются в одну палату с больными ОРВИ, тем самым увеличивается распространение смертоносной инфекции.
В связи с отсутствием должного медицинского обеспечения военнослужащими из гражданских больниц в принудительном порядке осуществляется изъятие дорогостоящих медикаментов якобы для лечения защитников. На самом деле данные медицинские препараты поставляются в гражданские аптеки для реализации.
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На фоне распространения коронавируса и введения карантина, в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние.
Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер. Среди личного состава соединения отмечаются панические настроения, военнослужащие отказываются выходить на позиции и выполнять распоряжения командного состава.
Кроме того, возросло количество случаев употребления спиртных напитков и наркотических веществ. Негативно сказывается на моральном состоянии украинских военнослужащих длительное нахождение в зоне «ООС».
Дабы нивелировать ситуацию и не дать полностью выйти из-под контроля, командование ВСУ было вынуждено пойти на крайние меры и разрешить личному составу пользоваться мобильными телефонами для звонков родственникам.
По мнению командования, такие меры способны улучшить морально-психологическое состояние личного состава и позволят в дальнейшем как-то контролировать деморализованных подчиненных.
Однако на самом деле данная мера вызвала обратный эффект и привела к утечке информации и резкому увеличению количества жалоб на горячую линию Министерства обороны Украины.
Так, после звонков на горячую линию от военнослужащих 30 омбр ВСУ с просьбой о помощи в решении проблем продовольственного и медицинского обеспечения, в подразделения бригады направлена комиссия штаба «ООС» для проверки вопросов тыла.
Кроме того, вследствие звонков, отдельным военнослужащим стало известно об инфицировании их родственников, что способствовало еще большему ухудшению морально-психологического состояния личного состава бригады.
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На Донбассе снайпер ликвидировал украинского оккупанта
Украинские оккупанты продолжают нести потери на Донбассе. Снайперской пулей уничтожен военный ВСУ, и еще один был ранен при минометном обстреле. Об этом сообщает пресс-центр штаба оккупационной операции.
«На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Луганщине осколочное ранение получил еще один каратель. Его доставили в госпиталь эвакуационной техникой.
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