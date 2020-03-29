Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2020

ВСУ получили партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-80БВ

Вооруженные силы Украины получили очередную партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-80БВ. Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.



Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) передал ВСУ партию из 13 модернизированных танков, в которую вошли 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года. Отгрузка танков с предприятия произошла 27 марта. Как заявили в Укроборонпроме, всего Харьковский танковый с начала боевых действий в Донбассе отремонтировал и модернизировал около 400 танков Т-64БВ и Т-80БВ.



Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ. В ходе модернизации танк получил тепловизионный прицел, новую усовершенствованную динамическую защиту, цифровую радиостанцию турецкого производства, ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, систему информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионную систему наблюдения за окружающей средой, а также средства спутниковой навигации.



Модернизированный ГП “ХБТЗ” танк Т-80БВ получил аналогичные улучшения.





“Харьковский бронетанковый завод” продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области на особом режиме работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентную боеспособность вооруженных сил Украины”, - заявил директор завода Вячеслав Стрилец.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

В штабе оккупантов рассказали, как нарушают запрет пересечения линии разграничения

Как сообщала «Русская Весна», после 22 марта временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе. Но штаб так называемой операции объединенных сил открыто сообщает о нарушении карантинного режима. Так, командование «ООС» выдало более 120 разрешений на пересечение, учитывая «важные жизненные обстоятельства». «Командование Объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, в течение этой недели было принято более 120 таких индивидуальных решений», — говорится в сообщении штаба оккупантов. Основаниями для пропуска называют тяжелые болезни, смерть родных и необходимость воссоединения семей. Штаб оккупантов тут же спешит сообщить, что «представители незаконных вооруженных формирований не считали эти причины вескими и не пропускали людей» (потому что так работает карантин! В противном случае в нём нет смысла — прим. РВ). «Так, на КПВВ „Станица Луганская“ на днях боевики не пропустили семьи с детьми, беременную женщину и тяжелобольных пожилых людей. Пограничники из состава “ООС” помогли этим украинцам вернуться на подконтрольную территорию. Своими действиями оккупанты в очередной раз продемонстрировали циничное отношение к правам и безопасности мирных жителей», — говорится в сообщении. Напомним, вчера был выявлен один случай заболевания коронавирусом в Славяносербском районе ЛНР. Читайте также: Не более двух и с документами: на Украине начали ужесточать карантин

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ нанесли удар по Донецку: убита женщина и повреждены дома (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», утром 28 марта украинские боевики обстреляли посёлок Старомихайловка и Петровский район Донецка с применением пушек машин БМП, миномётов калибром 120мм и 122 мм артиллерии. В результате обстрела повреждены ПЯТЬ жилых домов по адресам ул. Жуковского, д.17, ул. Коцюбинского, д.3 и ул. Косарева, д.86 и д.88, Пионерская д.5. В 14.25 28 марта боевики 28 бригады ВФУ из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляли посёлок Старомихайловка. В результате совершенного украинскими боевиками террористического акта погибла мирная жительница 1931 г. р., находившаяся в своём доме. Пресс-служба Управления Народной милиции ДНР предоставила «Русской Весне» видео, на котором можно увидеть последствия агрессии украинских оккупантов. Читайте также: Комвзвода ВСУ застрелил заражённого коронавирусом сержанта: сводка с Донбасса (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Старомихайловке ВСУ убили 89-летнюю пенсионерку

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ на Донбассе в Старомихайловке была убита пожилая женщина 1931 года рождения.©️ Все это происходит при "президенте мира", который "не такой как Порошенко.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com