Нельзя без веской причины передвигаться по Москве

ПРИ ЭТОМ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН ПРИЕЗЖАТЬ В ГОРОД ИЛИ УЕЗЖАТЬ ИЗ МОСКВЫ. РЕЧЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ.