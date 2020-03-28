Сводки от ополчения Новороссии 28 марта 2020
- Вчера 22:49 Важно! ВСУ начали обстрел, когда СЦКК и журналисты фиксировали разрушения в Березовском.
- Вчера 21:40 Украинские боевики разместили возле жилых домов в Донбассе свыше 160 единиц военной техники. Басурин.
- Вчера 20:15 ДНР: Свыше полусотни снарядов обрушили ВСУ на Сигнальное.
- Вчера 18:25 Восстание машин и «побратымов»: каратели несут потери.
Важно! ВСУ начали обстрел, когда СЦКК и журналисты фиксировали разрушения в Березовском
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские боевики разместили возле жилых домов в Донбассе свыше 160 единиц военной техники. Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ДНР: Свыше полусотни снарядов обрушили ВСУ на Сигнальное
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Восстание машин и «побратымов»: каратели несут потери
Шесть военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» получили различные ранения за неделю из-за халатности командиров.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской народной Республики.
«На минувшей неделе командование „ООС” проводило ускоренный вывод 46-й десантно-штурмовой бригады в связи с многочисленными случаями нарушений воинской дисциплины, повального пьянства и жалоб со стороны местного населения. Также в ускоренном порядке произведена замена 72-й отдельной механизированной бригады в связи с множественными случаями хищения вооружения и военной техники.
Однако процесс замены соединений из зоны карательной операции не обошёлся без происшествий», — рассказал начальник УНМ ЛНР Ян Лещенко.
Он рассказал о нескольких случаях санитарных потерь в рядах противника: «22 марта в ходе погрузки военной техники 46-й одшбр на железнодорожные платформы перевернулась самоходная артиллерийская установка 2С9 „Нона-С”, едва не убив офицера, руководившего погрузкой. В результате происшествия множественные травмы получили два члена экипажа, находившиеся внутри машины в момент происшествия.
Низкий уровень профессиональной подготовки военнослужащих и преступная халатность офицеров 46-й бригады ВСУ меркнут на фоне жадности боевиков 72-й бригады, которая в свою очередь привела к трагическим последствиям.
В ходе приема подразделениями 30-й омбр позиций 72-й омбр было выявлено низкое качество оборудования блиндажей для размещения личного состава.
Военнослужащие 72-й бригады продают свои позиции вновь прибывшему соединению, а в случае отказа от сделки, боевики 72-й бригады разбирают позиции до основания, прихватив с собой всё, что имеет хоть какую-то ценность, оставляя прибывшие подразделения в непригодных для жизни условиях.
Помимо разобранных позиций офицеры 30-й бригады выявили отсутствие карт минных полей, которые комбриг Богомолов любезно предложил купить. В свою очередь, командир 30-й бригады полковник Гараз принципиально отказался от сделки и отдал указания на проведение инженерной разведки местности и составления карт минных полей своим инженерным подразделениям.
В ходе ведения разведки произошёл подрыв группы саперов 30-й бригады, в результате которого двое военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Во избежание ответственности за произошедший инцидент Гараз скрыл факт ранения военнослужащих от вышестоящего командования».
«Ещё один случай с участием военнослужащих обеих бригад произошёл 23 марта, когда праздновавшие замену боевики устроили драку с поножовщиной, в результате которой военнослужащий 72-й бригады получил ножевое ранение, а боевик 30-й бригады, нанёсший удар, самовольно оставил расположение части со штатным оружием. Данное происшествие также было скрыто от вышестоящего командования», — продолжил представитель оборонного ведомства Республики.
«Не отличились высоким уровнем дисциплины и прибывшие на замену 46-й одшбр боевики 25-й овдбр.
Так, 25 марта в результате неосторожного обращения с подствольным гранатомётом получил взрывную травму военнослужащий 25-й овдбр рядовой Разуренов», — добавил Лещенко.
Как сообщала «Русская Весна», стало известно, что Украина полностью прекратила поставки продовольствия на Донбасс, кормить оккупантов теперь обязаны местные администрации.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su