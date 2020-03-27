Халат от Armani, антисептик от Christian Dior и маска от Bauer — известные бренды включились в борьбу с пандемией (ФОТО)

Известные мировые бренды включаются в борьбу с коронавирусом и заявляют о своей готовности помочь не только деньгами, но и всеми необходимыми средствами защиты.

Так, например, представители гиганта в мире моды — компании Armani Group — заявили, что все их производственные мощности будут выпускать одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестёр, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом.

Дизайнер Джорджио Армани также заявил, что увеличит до двух миллионов евро фонд средств, которые бренд пожертвует медицинским учреждениям Италии.

Другие модные бренды и дизайнеры решили не отставать и также предложили свои услуги и ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса.

Модельер Кристиан Сириано будет шить маски для работников нью-йоркской больницы.

А гигант LVMH, которому принадлежат бренды Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, заявил, что для производства дезинфицирующих средств для рук будет использовать производственные мощности в своих французских парфюмериях.

Концерн также намерен бесплатно поставлять антисептики французским властям.

Компания Gucci также не отстаёт от своих конкурентов по модному цеху. Она изготовила и подарила около 1,1 миллиона хирургических масок и 55 000 медицинских халатов для служб здравоохранения Италии.

Креативный директор Versace и сестра известного модельера Донателла Версаче пожертвовала 200 тыс. долларов на реанимацию в миланскую больницу Сан-Раффаэле.

Известный спортивный бренд Bauer, занимающийся производством снаряжения для хоккея, заявил, что переоборудует свои заводы для производства медоборудования.

Кроме того, на официальном сайте фирмы уже размещена форма, заполнив которую, госагентства, медики и спасательные службы могут бесплатно получить 250 одноразовых масок.

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