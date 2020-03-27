Сводки от ополчения Новороссии 27 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Вооруженные формирования Украины продолжают дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в период проведения переговоров рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Так, по данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Боевики 59 бригады ВСУ по приказу военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета район населённого пункта Нижнее Лозовое, выпустив семь гранат.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Кроме того, вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику в жилых районах населенных пунктов, подвергая опасности жизнь мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 93 бригады в непосредственной близости от жилых домов в н.п. Муратово обнаружено размещение одной боевой машины пехоты.

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С целью ведения разведки и корректировки огня украинские боевики в нарушение Минских договорённостей активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения.

Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и РЭБ, с использованием комплекса РЭБ «Тритон М1» НМ ЛНР, вчера в районе н.п. Калиново был сбит БЛА ВСУ типа «Фантом-4», который вел разведку и корректировку огня по территории Республики.

Потеряв возможность корректировать огонь, противник прекратил стрельбу, и после 15.00 обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов Республики прекратились.

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Нам продолжает поступать информация о случаях заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции. Наибольшее количество зараженных наблюдается в подразделениях ВСУ, прибывших в зону «ООС» на замену.

Так, 24 марта шесть военнослужащих 25 бригады ВСУ были срочно доставлены в городскую больницу н.п. Рубежное с подозрением на коронавирус. Примечательно, что инфицированные военнослужащие перед убытием в зону «ООС» были вызваны в срочном порядке из отпусков.

С целью противодействия пандемии командование карательной операции в экстренном порядке направило в 25 бригаду, подразделения которой размещены в Станично-Луганском районе, комиссию медицинской службы, усиленную специалистами РХБ защиты.

По сообщению местных жителей, в больницах Лисичанска и Рубежного уже находится более 80 военнослужащих с подозрением на коронавирус. Есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью в зоне «ООС» будет только усугубляться.

В связи с этим обращаемся к населению на временно оккупированной киевскими карателями территории с просьбой избегать общения с военнослужащими ВСУ.

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На фоне распространения коронавируса и введения карантина в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние.

Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер. Негативно сказывается на моральном состоянии украинских военнослужащих длительное нахождение в зоне «ООС». Перенос сроков ротации только обостряет данную проблему.

Так, по информации наших источников, в связи с объявленным общенациональным карантином запланированная на март замена 59 мотопехотной бригады откладывается как минимум еще на два месяца.

В связи с этим среди личного состава соединения отмечаются панические настроения, военнослужащие отказываются выходить на позиции и выполнять распоряжения командного состава.

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Кроме того, возросло количество случаев употребления спиртных напитков и наркотических веществ, что способствует увеличению небоевых потерь личного состава.

Так, 24 марта на позициях 11 мотопехотного батальона 59 бригады в районе н.п. Троицкое произошла драка между военнослужащими разведроты, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу, рядовому Короленко.

Еще одно происшествие произошло 25 марта в районе н.п. Мироновский, где военнослужащие 10 мотопехотного батальона 59 бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж.

Огонь по деревянным конструкциям быстро распространился по всей позиции. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили семь человек. Также огнем уничтожено более пяти тысяч патронов калибра 5,45 мм.

В настоящее время раненные военнослужащие находятся в медроте соединения, где не имеют возможности получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» все чаще наблюдаются перебои с питанием.

В связи с распространением коронавируса, сложностями логистики и ростом цен на продукты питания поставщики Минобороны Украины отказываются от пролонгации договоров о поставке продовольствия на принятых ранее условиях.

В свою очередь госконтракты на новых условиях также не заключены, в связи с чем командованию «ООС» отданы указания на организацию взаимодействия с главами районных и областных администраций с целью истребования на безвозмездной основе продовольствия для обеспечения нужд личного состава, ссылаясь на распоряжение Офиса президента Украины о необходимости добровольного оказания помощи ВСУ в период карантинных мероприятий.

Однако глава Новоайдарской районной госадминистрации Сергей Коваленко заявил, что не получал подобных указаний и отказал прибывшим представителям командования 93 бригады в удовлетворении поступившей заявки.

В свою очередь командир 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Брыжинский, чьи солдаты уже неделю питаются два раза в сутки, а запасы консервов и сухих пайков истощены, отдал распоряжение командирам подразделений на отъем у сельхозпроизводителей необходимого количества продуктов.

Разрешение на открытый грабеж немедленно нашло отклик вооруженных бандитов, которые, используя грубую силу, опустошили продовольственную базу «Визирь» в селе Муратово Новоайдарского района. Прибыв на территорию складских помещений, защитники отечества самовольно вскрыли хранилища и вывезли остатки продовольствия.

Боевики из 46 бригады ВСУ осуществили рейдерский визит на свиноферму компании «Аленка» в селе Мусиевка, где, угрожая руководителю Алене Литвиновой, вывезли с территории животноводства 15 свиней.

Мы полагаем, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.

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