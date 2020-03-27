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Путинская шпилька в американский пузырь.

14:02. 27 марта 2020 92 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

В сентябре прошлого года ФРС была вынуждена признать новую системную проблему, возникшую на рынках однодневных ссуд. Это те же самые рынки, что обрушили систему в 2008 году, но проблема несколько иная. На этот раз система буквально исчерпала наличные деньги из-за огромного объема левереджа (заемных средств), поддерживаемых экономической политикой США. И так начался последний бэйлаут (антикризисный выкуп). Он начался с $75 миллиардов вливаний наличности, и к концу 2019го вырос до $100 миллиардов, затем до $500 миллиардов, а теперь неограниченно. Но проблема, похоже, не уходит, а только усугубляется.

Также в начале 2020го ускорился обвал рынка репо, а теперь и пандемия Covid-19 также начала проникать в нашу жизнь.

Сверхдержавы.

На этот момент давайте немного отойдем и взглянем на картину в целом.

Пока США последние 12 лет занимались наращиванием долга, Россия была крупнейшим покупателем золота и главным продавцом американских казначейских бумаг.

Так что пока Россия укрепляла свои финансовые возможности, США удваивали госдолг по отношению к ВВП, ФРС увеличивала свой баланс на 95% до $4 триллионов, финансовая система США буквально исчерпала наличные деньги из-за чрезмерного привлечения заемных средств, и страна впала в состояние массовой истерии, невиданной со времен терактов 11 сентября.

Введите Путина.

6 марта 2020 года ОПЕК призвала Россию скоординировать сокращение добычи нефти, чтобы стабилизировать цены. Все ожидали, что сокращение поставок будет согласовано, и цена на нефть стабилизируется.

Однако у Путина были другие мысли.

Это была та возможность, которую он терпеливо ждал в своей шахматной партии, длившейся на протяжении нескольких администраций Белого дома. Он оказался готов провести «гамбит Муцио», был согласен пожертвовать некоторыми активами чтобы нанести удар в сердце американской мощи, в доллар США.

Россия и Саудовская Аравия могут добывать нефть по цене около 20 долларов за баррель, в то время как добыча сланца в США стоит в среднем около 46 долларов за баррель. И поэтому Саудовская Аравия и Россия могут довольно долго жить с нефтью за 30 долларов. Для сравнения, энергетический сектор США очень быстро рухнет с ценой нефти ниже 30 долларов, если банки и хедж-фонды не захотят их больше кредитовать. Но в Америке кончились доллары.

И поэтому, когда Путин 6 марта шокировал мир, отказав ОПЕК в сокращении добычи, и тем самым втянув саудитов в войну нефтяных цен, то этим воткнул иглу в американский «пузырь всего», нараставший 10 лет. Это была блестящая игра в самый неподходящий для Америки момент, когда она оказалась наиболее слабой со времен Великой депрессии, а возможно, и вообще за все время. Момент, которого Путин ждал с тех пор, как занял второе место по влиятельности в мире.

Развязка.

В Америке год выборов, и те силы, которые жаждут заполучить назад Белый дом, пойдут на всё. Они готовы уничтожить все, чтобы восстановить контроль. Сорос и Ко, не упустив возможностей сложившегося социального хаоса, координируют экономическое разрушение государств одно за другим.

Изолирование в домах началось с трех больших городов, всегда бывших крепостями глобалистов — в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго. Но в этот год выборов начинает казаться, что избиратели из числа меньшинств склоняются к Трампу, популисту, показывающему лучшие цифры по занятости меньшинств и число бизнес-предприятий за всю американскую историю. Если бы Трамп стал первым республиканцем, получившим голоса меньшинства после Нового курса, это укрепило бы популистское движение на следующее столетие.

Так что вирус и финансовый коллапс представляют идеальную возможность не только для Путина, но и для Сороса и его шайки предателей.

У Америки нет шансов, и те из нас, кто не загипнотизирован истерией, вынуждены трезво смотреть, как она горит.

Источник: http://mixednews.ru/archives/160156

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5504 4378
    Мирослава 27 марта 2020 в 14:11

    Не надоело писать про несуществующие Достижения? Просто читать противно.путин-путин-путин.У этого путина даже нос другой формы, чем у Путина на фото с женой и детьми.
    Ничего для людей не сделано этим клоном системы,Все, кроме вас это знают.И Зачем он нам тогда?!

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  • 5504 4378
    Мирослава 27 марта 2020 в 14:17

    Ну я же не картинки,а сравниваю фотографии.Даже самым лучший хирург не сможет сделать чужое лицо точь в точь как у оригинала.Нос подкачал.Брови слишком светлые, у оригинала они черные были.Найди семь отличий,детская игра.

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