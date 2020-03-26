Сводки от ополчения Новороссии 26 марта 2020

Трое украинских боевиков получили тяжелые ранения – НМ ДНР

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Украина на распутье: либо штурм Донбасса, либо полномасштабная гражданская война (мнение)

Алексей Никоноров, официальный представитель Донецка в контактной группе, заявил о том, что украинская сторона всячески саботирует согласование развода сил и средств.

На заседании контактной группы, которое состоялось 24 марта, украинская сторона ушла от согласования развода сил и средств с линии соприкосновения на Донбассе. Как отметили представители Республик, представители Киева делают все, чтобы сорвать согласование, они отвергают любые предложения. Украинская сторона не вносит никаких конструктивных предложений, такое ощущение, что сами встречи проходят «для галочки» и решение по Донбассу уже или принято на высшем уровне в Киеве, или Киев вовсе не думает сейчас над этим вопросом.

Не так давно Киев заявлял, что готов выйти из «минских соглашений», если не будет использована так называемая «формула Зеленского», по которой вначале украинская сторона получает все, что хочет, а потом выполняет собственные обещания. Мы за шесть лет, а кто-то и за десятилетия, поняли одну непреложную истину – Украина не будет выполнять свои обязательства.

Но в данной ситуации, лично я склоняюсь к тому, что из-за эпидемии коронавируса в мире, «нормандский формат» в лучшем случае сможет пройти по скайпу. А как мы все помним, президенту Зеленскому до истерики хочется ЛИЧНОЙ встречи с Путиным. Зачем? Этого никто не знает. Видимо просто приятно быть рядом с живой легендой, других причин я не вижу.

Как только началась эпидемия, на Украине в том числе, Зеленский нашел другой повод «прославиться». Но это Украина, где всякая «перемога» здесь превращается в «зраду». А Донбасс вообще отошел на задние позиции для украинского руководства. Не слышно об обмене пленными, нет подвижек по прекращению огня, разведению сил и средств.

Зачем все это пытаться выполнить, если итогом, в лучшем случае, станет скайп-конференция и то, вероятнее всего на парламентском уровне. Буквально перед самой пандемией в мире, Виктор Медведчук от своей политической партии предложил российским коллегам провести «нормандскую встречу» на парламентском уровне, что было встречено с одобрением российской стороной и западными гарантами Украины. Где в этой схеме Зеленский? Нет его! А значит украинскому президенту это неинтересно.

Хотя есть другое мнение: под прикрытием пандемии Киев готовится к последнему штурму Донбасса. Не стану отрицать, такая возможность есть. Пандемия коронавируса ударила по украинской экономике так, что экономика уровня средневековья, галопом мчится в экономические отношения межплеменных отношений каменного века.

Как я неоднократно писал: в огне войны концы спрятать куда легче, чем в другой ситуации. А концы хотят спрятать все: украинские волонтеры, политики, чиновники… Но самое главное – концы необходимо спрятать «западным партнерам». Макнулись в госпереворот 2014-го года все: Германия, Франция, Польша, Прибалтика, Баронесса Эштон, сэры и пэры Британии. Демократическая партия США начинает рефлексивно икать при упоминании Украины. Каждый хотел урвать свой кусок, а теперь им срочно надо похоронить все эти «концы».

Кроме прочего, Украина не в состоянии больше содержать ВСУ, потому проще их послать на убой, чем ждать, когда вооруженные и голодные ВСУшники развернутся назад и, сметая все, пойдут на Киев с вопросом: где зарплата? Да, такой вариант тоже очень вероятен, поскольку означает ту же самую войну, но уже по всей территории одновременно.

При любом раскладе разведение сил и средств, реальное перемирие на Донбассе и выполнение «минских» хотя бы частично – крайне маловероятно. Представители Украины, общаясь по скайпу, будут продолжать саботировать любые подвижки, пока не вступит в силу один из вышеперечисленных вариантов: последний штурм, прямое участие Зеленского в вопросах Донбасса, тотальная война или бунт по всей Украине.

Сергей Лебедев

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ВАЖНО: Легендарного ополченца ДНР хотят выдать Западу на расправу (ФОТО, ВИДЕО)

Очередного добровольца, воина-интернационалиста собираются выдать по запросу. Подробности сообщил соратник Игоря Стрелкова, известный волонтёр ополчения Донбасса Михаил Полынков. Олдрих Грунд, позывной «Чех», был командиром легендарной «Ноны» в Славянске. После выхода Славянского гарнизона он командовал бронетанковым подразделением. Олдрих верой и правдой служил Республикам Новороссии и вот теперь… 22 марта при переходе границы ДНР-РФ, его задержали и по запросу из Чехии собираются выдать. По последней информации, он находится в Центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдаче. «Чеха» надо спасать. Любым способом! Отход из Славянска остатков бронегруппы и личного состава Славянского гарнизона. На видео ниже Олдрих Грунд управляет своей «Ноной». Читайте также: «План Путина: взять Киев и остановить войну на Донбассе» (ВИДЕО)

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Позиции картелей уничтожены, линии связи оборваны, исчезли важные документы: сводка ЛНР (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. В период проведения переговоров рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения. Так, по данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня. В 18.15 украинские боевики из 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов район населённого пункта Голубовское, выпустив одиннадцать мин. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется. Читайте также: «Будет вынужден обратиться к заклятому врагу»: странное обращение Зеленского (ВИДЕО) Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и установки минно-взрывных заграждений вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей. Так, в зоне ответственности 93 бригады, в непосредственной близости от жилых домов в н.п. Трехизбенка, обнаружено размещение одной боевой разведывательно-дозорной машины. Кроме того, нашей разведкой отмечено минирование местности инженерными подразделениями из состава 59 омпбр ВСУ в районе населенного пункта Луганское, уже установлено сорок пять противотанковых мин. При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Хаотичное минирование местности представляет прямую угрозу жизни мирных жителей, а также сотрудников СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в данных районах. Читайте также: Украинский снайпер ранил представителя СЦКК на Донбассе — экстренное заявление Армии ДНР Как мы уже неоднократно заявляли ранее, в Вооруженных силах Украины имеет место практика продажи позиций и фортификационных сооружений убывающими в пункт постоянной дислокации подразделениями. Пытаясь всеми доступными способами повысить собственное благосостояние перед убытием в ППД, командиры подразделений в буквальном смысле шантажируют своих сменщиков, требуя значительные суммы денег за передачу укреплений, окопов и карт минных полей. Очередной подобный инцидент произошел в зоне ответственности 72 отдельной механизированной бригады во время её замены боевиками из 30 бригады. Так, по информации от нашего источника, командир роты из состава 72 бригады капитан Двачук, прибыв в пункт временного размещения одного из подразделений 30 бригады, затребовал у командира роты старшего лейтенанта Негоды 50 тысяч гривен за передачу ротного опорного пункта, запасных позиций и карт минных полей. В свою очередь офицер 30 бригады от сделки отказался, сославшись на отсутствие денежных средств, и через двое суток, прибыв на ротный опорный пункт, обнаружил его полностью разрушенным. Все фортификационные сооружения и блиндажи были разобраны, некоторые из них уничтожены путем подрыва. Кроме того, большинство ходов сообщения оказались засыпаны, а все проводные линии связи были оборваны. С минных полей сняты предупреждающие знаки. Таким образом, оставшиеся без связи военнослужащие 30 бригады вынуждены восстанавливать уничтоженные предшественниками блиндажи, а также применять инженерно-саперные подразделения для определения границ минных полей. Отмечу, что боевики используют при этом мобильные телефоны с определением геолокации. Читайте также: Ночной обстрел Горловки: последствия (ФОТО) Кроме того, в соединениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС» и готовящихся к ротации, отмечается увеличение случаев хищения военного имущества и вооружения. Так, трое военнослужащих 59 мотопехотной бригады были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта партии оружия в районе станции погрузки в н.п. Рубежное. При задержании у злоумышленников были изъяты пять автоматов АК-74 и более трех тысяч патронов калибра 5,45 мм. Задержанные сообщили, что списанные боеприпасы и оружие они решили продать перед убытием из зоны «ООС» в рамках плановой замены. Отмечу, что сотрудниками СБУ ранее были задокументированы факты продажи злоумышленниками десяти гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысячи патронов калибра 7,62 мм. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия. Читайте также: «План Путина: взять Киев и остановить войну на Донбассе» (ВИДЕО)

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ВСУ подвергли удару окраины Донецка

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В ДНР проводится дезинфекция общественного транспорта

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ВСУ ранили сотрудника СЦКК. Первые подробности

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