Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Несмотря на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня во всех вооруженных конфликтах мира на фоне общемировой угрозы коронавируса, украинские вооружённые формирования продолжают проводить целенаправленные обстрелы территории Республики.

Так, по данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

В 15.15 боевики 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из 82-мм минометов район населённого пункта Голубовское, выпустив двадцать мин.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется. Материалы по факту обстрелу населённого пункта переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 93-й бригады Брыжинского.

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В свою очередь, подразделения НМ ЛНР неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными.

Так, по данным нашей разведки, 21 марта боевики 72 бригады проводили санитарную обработку пятнадцати танков Т-72 на железнодорожной станции в н.п. Рубежное.

Обработка проводилась с использованием специального химического состава, что может негативно сказаться на здоровье работников станции и мирных жителях прилегающих районов.

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Также украинские оккупанты продолжают подвергать угрозе жизни и здоровью мирных жителей, проживающих на временно оккупированной Украиной территории.

По данным нашего источника в штабе 59-й бригады, боевики провели минирование сельскохозяйственных угодий на юго-восточной окраине н.п. Луганское, установив восемь противотанковых мин восточнее трассы М-03.

Данная автодорога регулярно используется для передвижения патрулей СММ ОБСЕ и мирных жителей. Необходимо отметить, что мы всерьёз обеспокоены безопасностью сотрудников Миссии ввиду бесконтрольности деятельности боевиков ВСУ.

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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, выявленными случаями заражения коронавирусом украинских военнослужащих в зоне «ООС», а также неудовлетворительным медицинским обеспечением частей и соединений ВСУ, в военный госпиталь Северодонецка доставлена партия экспресс-тестов, выявляющих вирус на ранней стадии. Но вечные враги ВСУ — коррупция и жадность — являются помехой в борьбе с распространением смертельной инфекции.

После получения медицинского имущества начальник 59-го военного госпиталя Северодонецка подполковник Телефаненко, по предварительной договоренности с главой администрации, направил 600 экспресс-тестов в гражданские аптеки, а оставшаяся часть позаимствована медицинским персоналом госпиталя.

Данной информацией уже заинтересовались сотрудники СБУ, которые приступили к проверке медицинского имущества, поставленного волонтерами для борьбы с вирусными заболеваниями.

Подобные примеры неудовлетворительного отношения к своим должностным обязанностям и военнослужащим в очередной раз доказывают, что затягивание конфликта на Донбассе выгодно командованию ВСУ, которое на жизнях и здоровье простых солдат зарабатывает миллионы.

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В связи с распространением коронавируса, а также низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ подразделения, прибывающие в зону «ООС», испытывают острую нехватку кадров.

В настоящее время укомплектованность бригад составляет менее 60%. Особенно остро данная проблема отмечается в подразделениях 25 воздушно-десантной бригады, которая заменила 46 бригаду на станично-луганском направлении.

По информации нашего источника, при убытии в зону «ООС» 25 бригада комплектовалась военнослужащими из других частей десантно-штурмовых войск, так как перед ротацией укомплектованность бригады составляла менее 30% от положенной численности.

Кроме того, по указанию командира бригады полковника Зенченко, перед отправкой в зону «ООС» все военнослужащие бригады были выписаны из медицинских учреждений.

Наличие в подразделениях бригады солдат, не оправившихся от болезней, спровоцировало распространение инфекционных заболеваний среди остального личного состава.

В настоящее время в 25 бригаде зафиксировано более шестидесяти случаев заболеваний военнослужащих гриппом и пневмонией, четверо из которых госпитализированы с подозрением на коронавирус. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в зону ответственности 25 бригады в экстренном порядке направлена комиссия медицинской службы штаба «ООС».

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Введенный на Украине тотальный карантин стал причиной подрыва боеготовности Вооруженных сил Украины. После полного запрета использования гражданскими населением общественного транспорта в Киеве, руководство страны заявило о том, что для военнослужащих будут предусмотрены спецпропуска, позволяющие пользоваться общественным транспортом в служебных целях.

Таким образом, получение спецпропусков стало очередной коррупционной схемой украинского командования.

По данным от нашего источника, стоимость выдачи одного многоразового пропуска колеблется от 500 до 1000 гривен для военнослужащих, и 1500 гривен для гражданского населения.

Соответственно, все вырученные средства присваиваются предприимчивыми офицерами.

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Кроме того, введенные правительством Украины ограничения вызвали негативную реакцию среди военнослужащих, находящихся в зоне проведения карательной операции, которые опасаются перебоев в поставках продовольствия.

Шквал негативных сообщений в социальных сетях вынудил украинское командование спешно заявить о том, что карантинные мероприятия не помешают обеспечению жизнедеятельности подразделений ВСУ. Однако, по сообщению источника в 93 бригаде, последняя поставка продуктов в соединение составила менее половины от положенной нормы.

В штабе ОТГ «Север» ссылаются на указания Главного управления тылового обеспечения ВСУ об ограничении норм положенного довольствия до 30% в связи с карантином в стране.

По этой причине в ближайшее время ожидается значительное ухудшение уровня продовольственного обеспечения украинских подразделений в зоне «ООС», что может спровоцировать «голодные бунты» среди личного состава боевиков.

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