Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2020
- 08:49 Ночной обстрел Горловки: последствия (ФОТО).
- 03:00 Поступившие на Донбасс тесты на коронавирус исчезли из больницы, украинским военным неожиданно урезали паёк (ВИДЕО).
- Вчера 21:01 “Что мы вам сделали?” – жители Октябрьского о ежедневных обстрелах ВСУ.
- Вчера 20:36 В ЛНР издали посмертную книгу добровольца из России “Исповедь комбатанта”.
Ночной обстрел Горловки: последствия (ФОТО)
Несмотря на то, что на передовице новостной повестки прочно обосновался коронавирус, обстрелы на Донбассе не прекращаются.
Минувшей ночью украинские оккупанты тоже открывали огонь по жилым районам ДНР — под обстрелом в который раз оказалась многострадальная Горловка с пригородами.
Глава городской администрации Иван Приходько сообщил «Русской Весне», что около двух часов ночи под удар попал гаражный кооператив «Спутник» на Курганке. По ул. Власенко, 48 повреждены ворота гаражей, посечен электрический столб, бетонная плита.
К счастью и благодаря комендантскому часу, в это время в гаражах никого не было, никто не пострадал, человеческих жертв нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Поступившие на Донбасс тесты на коронавирус исчезли из больницы, украинским военным неожиданно урезали паёк (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Несмотря на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня во всех вооруженных конфликтах мира на фоне общемировой угрозы коронавируса, украинские вооружённые формирования продолжают проводить целенаправленные обстрелы территории Республики.
Так, по данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
В 15.15 боевики 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из 82-мм минометов район населённого пункта Голубовское, выпустив двадцать мин.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется. Материалы по факту обстрелу населённого пункта переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 93-й бригады Брыжинского.
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В свою очередь, подразделения НМ ЛНР неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными.
Так, по данным нашей разведки, 21 марта боевики 72 бригады проводили санитарную обработку пятнадцати танков Т-72 на железнодорожной станции в н.п. Рубежное.
Обработка проводилась с использованием специального химического состава, что может негативно сказаться на здоровье работников станции и мирных жителях прилегающих районов.
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Также украинские оккупанты продолжают подвергать угрозе жизни и здоровью мирных жителей, проживающих на временно оккупированной Украиной территории.
По данным нашего источника в штабе 59-й бригады, боевики провели минирование сельскохозяйственных угодий на юго-восточной окраине н.п. Луганское, установив восемь противотанковых мин восточнее трассы М-03.
Данная автодорога регулярно используется для передвижения патрулей СММ ОБСЕ и мирных жителей. Необходимо отметить, что мы всерьёз обеспокоены безопасностью сотрудников Миссии ввиду бесконтрольности деятельности боевиков ВСУ.
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, выявленными случаями заражения коронавирусом украинских военнослужащих в зоне «ООС», а также неудовлетворительным медицинским обеспечением частей и соединений ВСУ, в военный госпиталь Северодонецка доставлена партия экспресс-тестов, выявляющих вирус на ранней стадии. Но вечные враги ВСУ — коррупция и жадность — являются помехой в борьбе с распространением смертельной инфекции.
После получения медицинского имущества начальник 59-го военного госпиталя Северодонецка подполковник Телефаненко, по предварительной договоренности с главой администрации, направил 600 экспресс-тестов в гражданские аптеки, а оставшаяся часть позаимствована медицинским персоналом госпиталя.
Данной информацией уже заинтересовались сотрудники СБУ, которые приступили к проверке медицинского имущества, поставленного волонтерами для борьбы с вирусными заболеваниями.
Подобные примеры неудовлетворительного отношения к своим должностным обязанностям и военнослужащим в очередной раз доказывают, что затягивание конфликта на Донбассе выгодно командованию ВСУ, которое на жизнях и здоровье простых солдат зарабатывает миллионы.
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В связи с распространением коронавируса, а также низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ подразделения, прибывающие в зону «ООС», испытывают острую нехватку кадров.
В настоящее время укомплектованность бригад составляет менее 60%. Особенно остро данная проблема отмечается в подразделениях 25 воздушно-десантной бригады, которая заменила 46 бригаду на станично-луганском направлении.
По информации нашего источника, при убытии в зону «ООС» 25 бригада комплектовалась военнослужащими из других частей десантно-штурмовых войск, так как перед ротацией укомплектованность бригады составляла менее 30% от положенной численности.
Кроме того, по указанию командира бригады полковника Зенченко, перед отправкой в зону «ООС» все военнослужащие бригады были выписаны из медицинских учреждений.
Наличие в подразделениях бригады солдат, не оправившихся от болезней, спровоцировало распространение инфекционных заболеваний среди остального личного состава.
В настоящее время в 25 бригаде зафиксировано более шестидесяти случаев заболеваний военнослужащих гриппом и пневмонией, четверо из которых госпитализированы с подозрением на коронавирус. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в зону ответственности 25 бригады в экстренном порядке направлена комиссия медицинской службы штаба «ООС».
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Введенный на Украине тотальный карантин стал причиной подрыва боеготовности Вооруженных сил Украины. После полного запрета использования гражданскими населением общественного транспорта в Киеве, руководство страны заявило о том, что для военнослужащих будут предусмотрены спецпропуска, позволяющие пользоваться общественным транспортом в служебных целях.
Таким образом, получение спецпропусков стало очередной коррупционной схемой украинского командования.
По данным от нашего источника, стоимость выдачи одного многоразового пропуска колеблется от 500 до 1000 гривен для военнослужащих, и 1500 гривен для гражданского населения.
Соответственно, все вырученные средства присваиваются предприимчивыми офицерами.
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Кроме того, введенные правительством Украины ограничения вызвали негативную реакцию среди военнослужащих, находящихся в зоне проведения карательной операции, которые опасаются перебоев в поставках продовольствия.
Шквал негативных сообщений в социальных сетях вынудил украинское командование спешно заявить о том, что карантинные мероприятия не помешают обеспечению жизнедеятельности подразделений ВСУ. Однако, по сообщению источника в 93 бригаде, последняя поставка продуктов в соединение составила менее половины от положенной нормы.
В штабе ОТГ «Север» ссылаются на указания Главного управления тылового обеспечения ВСУ об ограничении норм положенного довольствия до 30% в связи с карантином в стране.
По этой причине в ближайшее время ожидается значительное ухудшение уровня продовольственного обеспечения украинских подразделений в зоне «ООС», что может спровоцировать «голодные бунты» среди личного состава боевиков.
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“Что мы вам сделали?” – жители Октябрьского о ежедневных обстрелах ВСУ
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В ЛНР издали посмертную книгу добровольца из России “Исповедь комбатанта”
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