О заявлении Владимира Путина

Сегодняшнее обращение президента к гражданам России в связи с ситуацией, складывающейся в стране и мире из-за распространения новой коронавирусной инфекции, внимательно слушали эксперты.

Николай Стариков, российский общественный деятель, писатель, член «Изборского клуба» и «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге, сразу по окончании выступления Владимира Путина, прокомментировал Оnline47 самые важные, на его взгляд, аспекты заявления президента.

Прецедент

«И слова, и сам вид президента,- считает Николай Стариков, — говорили о том, что ситуация серьёзная, и меры, которые предложил президент, они соответствуют ситуации».

Однако самое важно — и беспрецедентное — это решение президента по средствам, выводимым в офшоры:

«Самое важное:в случае несогласия иностранных государств – не уговоры, не переговоры, а сразу заявление о выходе из этих невыгодных для России договоров. И это – существенный шаг, потому что следующим шагом может быть выход России из других, вредных для России и полезных для кого-то ещё международных соглашений. Здесь важен прецедент и решимость президента отстаивать интересы государства уже в несколько иной плоскости. В плоскости, в которой до сих пор мы не решались делать каких-то резких шагов».

Источник: https://nstarikov.ru/o-zajavlenii-vladimira-putina-114218