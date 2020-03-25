Итальянский политик: Антироссийские санкции должны быть немедленно отменены — иначе мы покинем ЕС.

Об этом заявил соратник Берлускони — член партии «Вперёд, Италия» Антонио Рацци.

Комментируя прибытие в Италию первой партии российской военно-гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом — политик и бывший член обеих палат итальянского парламента Антонио Рацци потребовал «немедленного снятия» антироссийских санкций:

— Италия и итальянцы очень близки России, и ваша помощь высоко ценится нами! ЕС и НАТО всегда завидовали нам [итальянцам] — у нас больше потенциал, мы очень решительны. Я считаю, что санкции против России должны быть немедленно отменены — иначе мы покинем ЕС! — сообщил «КП» Антонио Рацци.

Этот видный политик является ближайшим соратником лидера партии «Вперёд, Италия», экс-премьера Сильвио Берлускони.

Напомним, 22 марта Минобороны РФ отправило в Италию эскадрилью военно-транспортных самолётов с врачебно-сестринскими бригадами, медоборудованием и гуманитарной помощью. Ожидается, что российские специалисты помогут Апеннинскому полуострову в борьбе с эпидемией коронавируса, от которой здесь к настоящему моменту погибло почти пять тысяч человек.

Источник: https://www.nsk.kp.ru/daily/27107.5/4182444/