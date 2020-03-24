Сводки от ополчения Новороссии 24 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

Украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку путем проведения обстрелов территории Республики, даже несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В качестве своих целей украинские боевики выбирают исключительно объекты гражданской инфраструктуры.

Так, сегодня, в 14:35 украинские боевики из 28-й бригады ВФУ под командованием Марченко совершили очередное преступление, открыв огонь по н. п. Старомихайловка с применением БМП-2, в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция шахты им. Челюскинцев, работают оперативные службы.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, и Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВФУ Марченко.

Мы призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения.

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