Интервью Белрусинфо 18.03.2020

Анатолий Вассерман об обнулении Президентских сроков, падении цен на нефть, поправках в Конституцию и общероссийском голосовании 22 апреля. Интервью БЕЛРУСИНФО 18 марта 2020 года. Монтаж и съемка — Евгений Смирнов.

Анатолий Александрович, сегодня 18 марта. День воссоединения Крыма и Российской Федерации. Как вы считаете, процесс после 1991 года “Собирание Русских Земель”, это первый этап?

Главное, что это не последний этап. Я в общем то не сомневаюсь, что дело продолжиться. Кстати забавная подробность. Недавно в каком-то очередном споре по поводу моей личности. А таких споров довольно много. Кто-то привёл в качестве примера ошибочности моего прогноза то, что я в 2013 году уверял что созрели уже на Украине условия для воссоединения. И человек объявил этот прогноз нелепым. И даже не понял, что потому и организовали государственный переворот что уже созрели эти самые условия. И надо было срочно любой ценой любым способом предотвращать естественный ход событий.

А что касается конкретно Крыма. Я конечно рад, что часть моей Малой Родины воссоединилась с Большой Родиной. Но надеюсь что другие части Малой Родины поступят также. Кстати должен заметить, Крым я формально даже не могу считать частью моей Малой Родины. Просто потому-что его передали в состав Украины уже после моего рождения. Хотя довольно скоро. Там прошёл примерно год и месяц, но всё таки. И кстати замечу так же, что передали его, если верить детям Хрущёва, по чисто хозяйственным соображениям. Тогда строился Северо-Крымский канал и Никита Сергеевич решил, что удобней будет чтобы весь канал с начала до конца находился в едином подчинении. По крайней мере Сергей Никитич уверяет, что это именно так. Ну а то, что Хрущёва благодаря этому в дальнейшей борьбе за власть активно поддерживала вторая по величине в Российской Федерации и первая из официально оформленных партийная организация. Это мол побочный эффект.

Почему говорю первая из официально оформленных. Потому что в советское время коммунистическая партия Российской Федерации не была выделена в отдельную структуру. Более того есть основания считать, что так называемое “Ленинградское дело” было вызвано в первую очередь тем, что многие крупные партийные государственные деятели имевшие в своей карьере стартовой точкой именно Ленинград пожелали выделить отдельную коммунистическую партию Российской Федерации. И при этом совершенно не понимали, что именно отсутствие этой отдельной парторганизации делает коммунистов Российской Федерации частью парии связующей воедино всё остальное…