Сводки от ополчения Новороссии 22 марта 2020
- 03:00 Война на Донбассе в условиях эпидемии: что происходит в стане врага.
- Вчера 23:30 Украинские оккупанты ранили девушку-подростка под Донецком.
- Вчера 22:30 ВСУ атаковали ДНР, ранена женщина, пострадала школа — экстренное заявление Армии ДНР.
Война на Донбассе в условиях эпидемии: что происходит в стане врага
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга официального представителя НМ ЛНР Осадчего Я. А.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не происходило.
Несмотря на отсутствие обстрелов, вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах и вблизи населенных пунктов.
Нашей разведкой выявлено размещение одного танка и трех боевых бронированных машин из состава 72-й омбр ВСУ в жилых кварталах н. п. Золотое. Два бронетранспортера боевики 46-й одшбр разместили в частном секторе н. п. Станица Луганская.
Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВФУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем СММ ОБСЕ.
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На фоне распространения инфекции коронавируса и приостановки замены из зоны «ООС» в частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения операции, продолжает отмечаться низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, выражающийся в систематических употреблениях алкоголя и наркотических веществ, а также в нарушениях воинской дисциплины, что приводит к увеличению небоевых потерь.
20 марта 72-я бригада ВСУ понесла небоевые санитарные потери, не связанные с выполнением боевых задач. В лечебное учреждение Лисичанска доставлены двое военнослужащих с ножевыми ранениями и с черепно-мозговой травмой.
В ходе проведения расследования прибывшими сотрудниками ВСП установлено, что находясь на боевом дежурстве и употребив алкогольные напитки военнослужащие из-за разногласий, связанных с убытием из зоны «ООС», вступили в ссору, перешедшую в драку. В результате оба доставлены в медицинское учреждение. До настоящего времени доклада вышестоящему руководству от командира бригады Котенко не поступало.
Кроме того, в целях повышения уровня морально-психологического состояния личного состава и предотвращения панических настроений, в 72-й омбр работает комиссия по работе с личным составом во главе в полковником Г. Токарь. Комиссией проведены беседы, в ходе которых выявлены две категории проблемных военнослужащих, одна из которых, боясь заражения смертельным вирусом, категорически против прибытия в зону «ООС» 30-й бригады, в которой выявлен случай смерти офицера от коронавируса. Другая часть военнослужащих отказывается от выполнения своих обязанностей и нацелена на скорейшее убытие из зоны операции, несмотря на ограничения в передвижении, связанные с карантином.
В связи с разногласиями в бригаде возникла конфронтация между военнослужащими, вследствие чего наблюдается потеря управления. Министерством обороны Украины критическая ситуация в бригаде взята на особый контроль.
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В настоящее время в частях и соединениях в зоне «ООС» складывается сложная эпидемиологическая обстановка. Так, на железнодорожной станции в н. п. Рубежное, подразделения РХБ защиты ОТГ «Север» проводят санитарную обработку специальным химическим составом вооружения и военной техники: двенадцать САУ «НОНА-С», пять ЗРК «Стрела-10», шесть самоходных гаубиц «Гвоздика».
Вывод данной ВВТ из зоны «ООС» командованием запрещен до особого распоряжения. При этом, ввиду низкого уровня подготовки специалистов подразделений химзащиты, при проведении санобработки один военнослужащий 93-й бригады получил тяжелое отравление химическими веществами и доставлен в городскую Лисичанскую горбольницу.
В связи с этим призываем мирных жителей, проживающих в районе Рубежное, оградить себя от общения с военнослужащими ВСУ и Национальной гвардии, с целью избежать отравления химически активными веществами.
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Украинские оккупанты ранили девушку-подростка под Донецком
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Неуправляемые каратели ВСУ продолжают цинично обстреливать территорию нашей Республики, выбирая в качестве своих целей мирных жителей.
Сегодня в 19:25 преступники 28 омбр, по приказу Марченко, открыли огонь со стороны н. п. Марьинка в направлении н. п. Александровка с применением БМП-2, гранатометов и крупнокалиберного оружия.
В результате обстрела осколочное ранение плеча получила девушка-подросток 2002 г. р. Пострадавшая доставлена в Республиканский травматологический центр г. Донецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Мы напоминаем, что военные преступления против человечности не имеют сроков давности, и все действия украинских оккупантов не останутся безнаказанными, за каждый обстрел территории нашей Республики враг понесет заслуженное наказание.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Марченко.
Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВСУ с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и прекращения геноцида мирного населения Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ атаковали ДНР, ранена женщина, пострадала школа — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Украинская агрессия продолжает приносить боль и страдания жителям Республики.
Украинские каратели, не имея успеха на передовой, перешли к тактике подлого ведения огня по гражданским объектам и мирным гражданам.
Сегодня в 15:10 боевики 28 омбр по приказу преступника Марченко, открыли огонь со стороны н. п. Марьинка в направлении поселка шахты Трудовская с применением стрелкового оружия.
В результате обстрела получила ранение женщина 1976 года рождения, которая доставлена в больницу № 14 г. Донецка, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
Также, в 19.00 боевики Марченко с применением РПГ и АГС-17 обстреляли территорию школы № 1 в н. п. Александровка. Повреждения получил фасад здания.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирных жителей и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов уточняются.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВФУ Марченко.
Обращаем внимание международных наблюдателей на очередной факт преступлений украинской стороны в отношении мирного населения Донбасса.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su