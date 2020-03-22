Сводки от ополчения Новороссии 22 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга официального представителя НМ ЛНР Осадчего Я. А.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не происходило.

Несмотря на отсутствие обстрелов, вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах и вблизи населенных пунктов.

Нашей разведкой выявлено размещение одного танка и трех боевых бронированных машин из состава 72-й омбр ВСУ в жилых кварталах н. п. Золотое. Два бронетранспортера боевики 46-й одшбр разместили в частном секторе н. п. Станица Луганская.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВФУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем СММ ОБСЕ.

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На фоне распространения инфекции коронавируса и приостановки замены из зоны «ООС» в частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения операции, продолжает отмечаться низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, выражающийся в систематических употреблениях алкоголя и наркотических веществ, а также в нарушениях воинской дисциплины, что приводит к увеличению небоевых потерь.

20 марта 72-я бригада ВСУ понесла небоевые санитарные потери, не связанные с выполнением боевых задач. В лечебное учреждение Лисичанска доставлены двое военнослужащих с ножевыми ранениями и с черепно-мозговой травмой.

В ходе проведения расследования прибывшими сотрудниками ВСП установлено, что находясь на боевом дежурстве и употребив алкогольные напитки военнослужащие из-за разногласий, связанных с убытием из зоны «ООС», вступили в ссору, перешедшую в драку. В результате оба доставлены в медицинское учреждение. До настоящего времени доклада вышестоящему руководству от командира бригады Котенко не поступало.

Кроме того, в целях повышения уровня морально-психологического состояния личного состава и предотвращения панических настроений, в 72-й омбр работает комиссия по работе с личным составом во главе в полковником Г. Токарь. Комиссией проведены беседы, в ходе которых выявлены две категории проблемных военнослужащих, одна из которых, боясь заражения смертельным вирусом, категорически против прибытия в зону «ООС» 30-й бригады, в которой выявлен случай смерти офицера от коронавируса. Другая часть военнослужащих отказывается от выполнения своих обязанностей и нацелена на скорейшее убытие из зоны операции, несмотря на ограничения в передвижении, связанные с карантином.

В связи с разногласиями в бригаде возникла конфронтация между военнослужащими, вследствие чего наблюдается потеря управления. Министерством обороны Украины критическая ситуация в бригаде взята на особый контроль.

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В настоящее время в частях и соединениях в зоне «ООС» складывается сложная эпидемиологическая обстановка. Так, на железнодорожной станции в н. п. Рубежное, подразделения РХБ защиты ОТГ «Север» проводят санитарную обработку специальным химическим составом вооружения и военной техники: двенадцать САУ «НОНА-С», пять ЗРК «Стрела-10», шесть самоходных гаубиц «Гвоздика».

Вывод данной ВВТ из зоны «ООС» командованием запрещен до особого распоряжения. При этом, ввиду низкого уровня подготовки специалистов подразделений химзащиты, при проведении санобработки один военнослужащий 93-й бригады получил тяжелое отравление химическими веществами и доставлен в городскую Лисичанскую горбольницу.

В связи с этим призываем мирных жителей, проживающих в районе Рубежное, оградить себя от общения с военнослужащими ВСУ и Национальной гвардии, с целью избежать отравления химически активными веществами.

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