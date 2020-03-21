Третий великий исход славян.

За свою многовековую историю славяне пережили несколько Великих исходов со своих исконных земель Дунайско-Днепровского междуречья.

Первый в середине VI тысячелетия под водительством Великого Хорса.

Второй в начале III тысячелетия во главе с Рамой.

Третий, самый большой и удивительный, исход произошел на рубеже III и II тысячелетий.

В это время единая семья славянских народов, говорящих на близкородственных языках и имеющих общие корни исконной славянской религии, имела общее название Русколань, которая раскинулась на просторах Восточной Европы от Рейна до Волги и от Ладоги до Черного моря и Кавказких гор. В состав Русколани входили несколько крупных этнических образований: Этруссия, Венетия, Арелань, Хуррития и Хатия.

Самой крупной и развитой страной в это время была Этруссия которая простиралась от Днепра до Альп и от Дуная до Вислы. Этруссия была центром демографического взрыва в славянском мире на рубеже III и II тысячелетий до н.э., благодаря ей пришел в движение весь славянский мир. Этруссия начинает активно выходить из своих границ. На западе она устремляется в Эгею (северо-восточное побережье Средиземного моря), на севере она вынудила венетов подняться до Скандинавского полуострова и Британских островов. На северо-востоке арии по непонятной причине начинают исход в Индию. На Юге хати вытесняются в Анатолию. Дольше всех сопротивлялись этой миграционной эпидемии хурриты. Под натиском ариев они уходят со своих земель в междуречье Волги и Дона в оставленную к тому времени хатийцами Ногайскую степь. Но и там им не суждено было на долго осесть, Этрусиия вытесняет их и оттуда в Малую и Юго-Восточную Азию.

Хати, находясь на периферии славянского мира, в Ногайских степях междуречья Дон - Кубань - Терек - Волга, первыми ощутили мощное давление, развившихся к этому времени, племен центральных районов славянского мира, Этруссии. Поэтому около 2100 года до н.э. они начали исход через Кавказкие хребты на земли Анатолии между Черным и Средиземным морями (современная Турция). Движение славян было хорошо организовано, так как им удалось быстро потеснить местных скотоводов на их исконных землях и ассимилироваться с ними.

Хати из всех славянских народов были наименее развитыми в культурном отношении. К моменту исхода славянская письменность в их среде практически не была освоена. Они во многом утеряли и религиозные корни прародителей, поэтому необычайно быстро, развив государственность они были вынуждены заимствовать культурное наследие своих соседей, находящихся к этому времени уже в состоянии государственных деспотий.

Главным аргументом обосновывающим именно славянский корень третьего Великого исхода, является появление лошадей во всех южных государствах, только лишь после начала исхода Хати. В Египте первые лошади появляются после 1900 г. до н.э. Тоже происходит в Ассирии, Вавилоне, Персии. В то время как в славянском мире лошадь используется уже с V тысячелетия.

Но вернемся к Хати. Египет, Ассирия и Вавилон называют новые народы - хетты. Интересны современные названия мест где располагалась столица Хеттского государства (скорее племенного союза) Хатусса: деревня Бога-з-кей, гора Язы-лыкая, город Бога-злыян.

Бога-з-кей на славянском звучит как Бого-с-гай, что означает священная дубрава или капище (славянский храм).

Бого-злыян - место проклятое богом.

Язы-лыкая - говорящая (вся скала исписана хеттскими письменами).

Само название народа - Хати происходит от Святой Хаты, что означает земледелец, то есть народ, возделывающий землю.

Хатусса (хеттское божество) - так же является производным от Хаты, означает дом, очаг, родина.

Но на этом не кончаются удивительные совпадения хеттов со славянами. Хетты, так же как и славяне достаточно хорошо относились к пленным:

...люди и скот умножались, и пленные из страны врага были в хорошем состоянии....



Также как и славяне на капище поклонялись священному быку, так и хетты поклонялись богу Грозы в образе быка. Наравне с советом царя большими правами пользовалось народное вече, правда ограниченное руководящей прослойкой. Священным животным хеттов был олень, который особо почитался и у славян. В домах хетты держали небольшие фигурки у которых иногда встречались две или три головы, что характерно для религии славян. В одном из хеттских мифов встречается богиня Инара, которая фонетически очень близка к славянскому святому Индре.

Первые святилища хеттов находились под открытом небом и имели круговую форму, что характерно для славянских Радогощ. Так же как и славяне, хетты имели двойственную традицию погребения: кремация и захоронение. Причем кремация проводилась в основном для знатных людей, а в обрядах захоронения явно просматривается славянская традиция укладывание покойника в положении «младенца в утробе», часто закрыв лицо руками.

Но самое пожалуй удивительное заключается в хеттских мерах веса, которые были подобны вавилонским - мина и сикль. В одной мине было 60 сиклей, также как в одной минуте 60 секунд. Причем одна хетская сикля равнялась 112 славянским долям и весела соответственно 4,9767 гр., а хеттская мина 298,6 гр.. Хеттская сикля приблизительно соответствует более позднему русскому золотнику который содержал в себе 96 (4 Х 24) долей, в то время как хеттская сикля содержала 112 (4 Х 28) долей.

Хеттская держава была сокрушена в ходе Троянских воин. В 1184 году пала Троя и эгейские племенные союзы, прорвавшись на земли хеттов, окончательно разрушили, некогда великого соперника Египта, Ассирии и Вавилона, государство славянского народа Хати.

Но вернемся вновь на бескрайние просторы Русколани на рубеже III и II тысячелетий, которая испытала в это время необычайно большой демографический взрыв. Города разрастались катастрофически и стали достигать огромных по тем временам размеров. Сегодня обнаружены остатки славянского города этого периода на территории Украины диаметром около 2 км. Для сравнения Москва, которая набрала силу для столичного влияния на Русь спустя три тысячи лет, в пределах Кремлевских стен имела диаметр около 1,5 км. Таким образом, мощность демографического взрыва, причина которого так до настоящего времени и неясна, произвел в славянском этносе такое развитие, которое было не доступно их потомкам и спустя более трех тысяч лет. Особенно это становится понятным при анализе исхода племени Ариев.

Страна ариев, Арелань, в Русколани располагалась в ее северо-восточной части на холмах Волдайской, Смоленско-Московской и Среднеруской возвышенностях в истоках семиречья Зап.Двина - Днепр - Десна - Дон - Ока - Клязьма - Волга, отсюда и само название племени «Арии» означающее «истекающие воды». В последствии корень «ар» попадет практически во все языки мира, так или иначе эти слова будут связаны с водой. В русском языке его смысл точно выражается в слове «артерия» - территория ариев или территория изливающихся вод. Современный смысл этого слова я думаю ясен всем.

Арелань занимала значительные пространства. Граница ее территории проходила по следующим рубежам:

Исток Западной Двины, затем по ее течению до слияния с рекой Можа, далее по Може через ее приток до истока Днепра, по Днепру до истока Десны, по Десне до слияния с Сеймом, по Сейму до истоков Оки, по Оке до слияния с Упой, по Упе до истока Дона и Прони, затем по Проне до Оки, по Оке до слияния с Клязьмой, по нижнему течению Оки (Клязьме) до Волги, в верх по ее течению до истока, который находится рядом с истоком Западной Двины. Течение от слияния Оки и Клязьмы до слияния с Волгой, арии относили к Клязьме, поэтому не смотря на то, что вся Арелания была просто испещрена реками, арии тем не менее выделили на своей территории семь наиболее крупных рек, которые в истории славянства занимали особое место.

Итак в начале II тсячелетия развитие исторического центра Русколани привело к необходимости ариям покинуть свои земли. И вот тут начинается самая необъяснимая загадка истории. Арии не срываются с места под натиском своих соседей, а совершают плановый, хорошо организованный, продолжающийся несколько веков исход в совершенно четком направлени и к ясно осознаваемой цели. Их организованное движение было ориентировано строго вдоль 52 широты до Аральских степей, где они поворачивают на юг и следуют строго по 65 долготе к истокам Инда, где тысячу лет назад славяне под предводительством Рамы основали Харапское царство.

Исход ариев начался в 1900-х годах до н.э. Сейчас мы, пока, не знаем имен вождей организовавших этот исход, но то что это были мудрые и высоко просвещенные люди не вызывает ни какого сомнения. Прежде чем направить своих людей в неведомые им земли они тщательно продумали всю операцию этого многовекового исхода, который продолжался не менее 4 веков. На расстояниях 500 - 1500 км друг от друга строились опорные городки-форты, обслуживали которые небольшие отряды по 10 - 15 человек, но сам форт мог принять от 1000 до 2000 переселенцев. Несколько таких городков-фортов обнаружены сегодня на лесостепных просторах от Дона до Южного Урала. Очень показателен в этом плане, открытый в 1987 г., городок этого периода на Южном Урале - Аркаим.

Аркаим представлял собой небольшое поселение городского типа на 1000 - 1500 человек диаметром около 150 м. В нем находилось около 50 жилых помещений. Удивительная особенность Аркаима заключается в том, что появляясь в середине 19 века до н.э. он не имел никаких исторических аналогов более ранних времен на этой территории и просуществовав чуть более 300 лет был покинут его жителями, не оставив после себя городской культуры в этом регионе. Тоже самое происходило и с другими подобными городками на пути исхода ариев. Городок был достаточно хорошо укреплен, высота городской стены 5 - 5,5 м, толщиной 4 - 5 м, по всему внешнему периметру окружен рвом глубиной 1,5 - 2,5 м и шириной около 2-х во время опасности наполняемый водой, перед рвом две стены высотой 1,5 - 2,5 м. По всему внутреннему периметру крепостной стены располагалось около 30 жилых помещений. Внутри городка находилась вторая крепость диаметром около 70 м с 20 жилыми помещениями, причем запасной вход во внутреннюю крепость находился с противоположной стороны от внешних ворот и повседневных ворот малой крепости, что заставляло нападавших в случае проникновения в город через главные ворота пройти под ее стенами.



В середине 16 века до н.э. Аркаим был покинут жителями, причем перед уходом он был тщательно убран. На его территории не обнаружен никакой бытовой мусор, столь характерный для городов средневековья н.э. Даже выгребные ямы городской канализации были перед уходом вычищены, что уже совсем не свойственно для стихийных переселенцев, коими хотят представить славян современные ученые всех мастей. Но самое удивительное заключается в том, что брошенный городок не заняли местные жители продолжавшие жить в отдельных полуземлянках по всей территории исхода ариев. Это тем более не понятно, что даже родовая верхушка местных племен не попыталась за счет этого улучшить свое материальное положение, что во все века было свойственно любой власти.

Это можно объяснить только одним - места нахождения городков были для местного населения закрыты под страхом смерти и проклятия духов.

Здесь уместно вспомнить, что когда скифы в VII - VI веках до н.э. пронеслись ураганом по славянским землям, на бывших землях ариев они столкнулись со странным племенем невров, которое уклонялось от открытого, прямого боя, но наводило ужас на скифских воинов тем, что его жители были оборотнями или вовсе невидимыми духами. Таким образом, столь чтимое в любой армии, искусство маскировки было освоено ими в совершенстве. Вполне можно предположить, что их предки, тысячу лет до них, уже в совершенстве владели этим искусством, поэтому как только старейшинам местных жителей, на всем тысячекилометровом исходе ариев, объявлялось о запрете появляться вблизи городков-фортов, хорошо обученные «бойцы спецподразделений», в обязанность которых входило содержать городки в опрятности и обеспечивать их охрану, не уставали напоминать местным жителям, пытающимся приблизиться к городкам о том, что эти места охраняются суровыми духами, отбив у них тем самым всякую охоту воспользоваться даже уже брошенными поселениями. Поэтому продолжали стоять пустые, брошенные городища, пока природа сама не спрятала их от глаз людских.

Самой загадочной тайной арийского исхода является совершенно необъяснимая система руководства им на протяжении более 6000 км. Первые переселенцы-арии покинули свои земли в Семиречье в середине XX в. до н.э., а прибыли на территорию Индостана спустя 200 лет в XVIII в. до н.э. Последние переселенцы покинули Русколань в XVI в. до н.э., а закончился исход ариев в Индии в XIV в. до н.э. Таким образом, весь исход происходил в течении 600 лет. Кто мог в течении столь длительного времени на таких огромных расстояниях поддерживать руководство целенаправленного и как мы видели хорошо организованного перехода, когда только за одну волну перехода сменилось как минимум 6 поколений?

Единственным боле-менее разумным объяснением является наличие мощного религиозного менталитета заложенного в народ арийский, указывающий им направление пути и способ его преодоления, неукоснительно сохраняемый их вождями и жрецами. Но если так, то в основе этого грандиозного явления лежала исконная Славянская религия, возрождение которой происходит сегодня в различных учениях, в том числе и в научно-религиозном учение - Веденианстве, благодаря которому и раскрываются сегодня эти неизвестные ранее страницы великой истории славянства.

Движение ариев вынудило к миграции близкородственый им народ хурритов, которые граничили с ним на юге и занимали земли в междуречье Волги и Дона. Хурриты были кровными братьями ариев, говорили и писали на одном языке имели одни и те же религиозные символы. После того как Этруссия вытеснила их из Ногайских степей, они преодолев в середине 1600 годов до н.э. Кавказкие горы основывают государство Митанни в верховьях Тигра и Ефрата, заняв пространство между Хатией, Ассирией и Вавилоном. Быстрому становлению государства Митанни способствовало то, что хурритские племена уже около тысячи лет постепенно оседали в Малой Азии, время от времени создавая небольшие племенные союзы. Утвердившись на новом месте хурриты через Сирию стали распространяться в Юго-Восточную Азию. Вот почему так близки друг другу сирийская Авеста, гимны индийских Вед и Исконная Славянская Религия. Все они имеют не только единый религиозный исток, но и единый культурный центр языка и письменности. Причем древнерусский и индийский санскрит отличаются между собой также как русский и украинский, то есть являются диалектами одного и того же языка.

Менее всего известно о исходе венетов в северном направлении. Но судя по всему венеты не пережили, как Арелания, Хуррития и Хатия, полного исхода со своих земель. Либо давление Этруссии в этом направлении было незначительным, либо сам народ был менее восприимчив к миграционной эпидемии. Так или иначе венеты начав исход в Скандинавию и на Британские острова полностью его не закончили, а остались на своих исконных землях вплоть до середины I тысячелетия н.э., когда они были вытеснены со своих земель готами.

Этруссия переживающая в III тысячелетии бурный рост и расцвет свой культуры практически в течении всего этого времени изливалась в направлении Юго-Западной Европы. Так около 2500 года на Балканах возникает небольшое государство Демини, близкородственное по своей культуре Этруссии. Но только в конце III тысячелетия и начале II c 2200 по 1800 годы в Эгею (Северо-Восточное побережье Средиземного моря) устремляется мощный поток переселенцев из Этруссии. В это время начинается расцвет и могущество Крита. В Палестине возникает Финикия, которая распространила свое влияние по всему Среднеземноморью, основав колонию в Гибралтарском проливе Карфаген. На Балканах утверждаются племенные союзы Эллады. С этого исхода начинается расцвет греческой и римской античности у истоков которой стояли этруски, которые практически до самого заката римской империи несли в своем менталитете корни своего происхождения.

Оглядывая это бурное время расселения славян по просторам Восточного полушария, не перестаешь удивляться, как можно было не заметить великий славянский этнос, заменив его в общественном сознании безликими индоевропейцами. Входя в полное противоречие со всеми современными данными археологии, лингвистики, этнографии, религиоведения и мифологии материалисты-христиане продолжают упорно распространять ложь о зависимости славянской истории от каких-то более древних истоков, сначала от греков, затем от индийских ариев, потом еще от кого-нибудь.

Да когда же наконец русские поймут, что они являются наследниками самой древней на Земле культуры, которая сама явилась истоком для всей современной цивилизации. И нам надо гордиться своей Исконной Славянской Религией, а не осквернять ее гнусным ярлыком – «язычество» и смеяться над порой наивными взглядами наших предков на окружающий их мир.

Росичи! Взываю к вам, стряхните с себя пелену забвения, прикоснитесь умом и сердцем к истоком своей Родины, почувствуйте личную ответственность за ее прошлое, настоящее и будущее, поднимите национальное самосознание из под грязных ног христиан и материалистов. Вернитесь в лоно своей Исконной Религии и верните на многострадальную землю России мир, счастье, любовь единоверных братьев и сестер под сенью славянских святынь.

Источник: https://www.proza.ru/2015/04/29/138