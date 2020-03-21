Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2020
- Вчера 22:16 Сергей Лашин о войне на Донбассе.
- Вчера 21:27 Украинские военврачи в панике бегут из армии – НМ ДНР.
- Вчера 21:24 “Сейчас снова стреляют, как в 2014″, – жительница пос. Сигнальное.
Сергей Лашин о войне на Донбассе
Интервью Сергея Лашина (позывной "Квадрат") о войне на Донбассе.
Вчера уже выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/5722623.html фрагмент, где он рассказывал про свое участие в войне в Афганистане.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Украинские военврачи в панике бегут из армии – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Сейчас снова стреляют, как в 2014″, – жительница пос. Сигнальное
К оглавлению | Источник: www.youtube.com