Италия. Операция “Корона-вирус” или биологическая война против Европы.

...Вологодской области: Императорская русская Корона, Держава и Меч -...Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: ...”. Продолжение описания мозгового вируса по И.Ашманову: Крайнее...ЦРУ является выходцем из Италии. Чужих не берут,...
...индейцев» с изображением нейрохирургической операции, проведенной тысячелетия назад. ...позже превращёнными в своеобразную корону) и иногда ушами ...Европе (Словения, Греция, Италия, Кольский полуостров), у ...окружающего мира или в нас поселяется вирус (в народе...
...которое реально руководит операциями на фронтах Луганской ... он эмигрировал в Италию. Не зря сам...заразилось серьезным антироссийским вирусом, вылечить который ... — здесь, или там, или в промежуточном каком... Утверждения о «картонной короне», если они и прозвучали...
...монархией и Британской Короной, чтобы манипулировать...заболевания, такие как вирусы СПИДа, эболы, ..., что вся операция приняла чрезвычайно агрессивную... общества «Иллюминатов» или «Комитета 300» ...– Принц Неапольский, наследный принц Италии • Фабрицио (Принц) – ...
... лишь квартирный (или бизнес- или какой иной)...конструкций и концептуальных вирусов (мемов), полем ...договоров европейских держав (Италия, Франция, Великобритания) ...спец- и дипломатическую операцию, аналогичную той,... класса, включая корону. Структурными формами ...