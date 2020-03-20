Сводки от ополчения Новороссии 20 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Оба обстрела произведены с позиций 93 бригады ВСУ.

18 марта в 11.55 подчиненные Брыжинского подвергли обстрелу из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета район населённого пункта Донецкий, выпустив десять мин.

В 14.10 украинские боевики выпустили десять 82-мм мин по населенному пункту Фрунзе. В результате обстрела три жилых домостроения по адресам: ул. Ялтинская, д. 1, д. 7 и ул. Крымская, д. 25 получили повреждения.

Вчера, 19 марта, в 08.45 боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций в районе н. п. Новотошковское по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из 82-мм миномета н. п. Голубовское, выпустив восемь мин.

В результате обстрела повреждено остекление жилого дома по адресу: ул. Артема, д. 70.

Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих.

Читайте также: ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса (ФОТО)

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

Так, по данным наших источников, в зоне ответственности 72 омбр ВСУ в частном секторе н. п. Катериновка размещена одна боевая машина пехоты, замаскированная во дворе мирных жителей. Еще две БМП подчиненные Богомолова разместили в н. п. Новозвановка и одну боевую машину пехоты в н. п. Новоалександровка.

В зоне ответственности 59 омпбр ВСУ в жилом массиве н. п. Мироновский отмечено размещение одной боевой разведывательно-дозорной машины. Во дворе жилого дома в н. п. Троицкое боевики замаскировали боевую машину пехоты. Выявлено размещение БРДМ из состава 46 одшбр на территории жилого домовладения в н. п. Передельское и БМП-1 в Войтово.

Обращаемся к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса сообщать сотрудникам ОБСЕ о размещении вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, это поможет сохранить вам жизнь.

Кроме того, нашими наблюдателями отмечено опасное маневрирование беспилотника ВСУ, который угрожающе препятствовал БЛА Миссии, выполнявшему видеофиксацию тяжелого вооружения, размещенного боевиками 59 бригады в нарушение Минских договоренностей.

После инцидента украинские боевики приземлили свой БЛА на парашюте на подконтрольной ВСУ территории в районе н. п. Мироновский.

Читайте также: ВСУ били по Спартаку, начался пожар на газопроводе (ВИДЕО)

Нам продолжает поступать информация о случаях заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции.

Так, по информации источника, 17 марта четверо военнослужащих 1 механизированного батальона 72 бригады ВСУ были срочно доставлены в городскую больницу н. п. Золотое с подозрением на коронавирус. В больнице главный врач принять военнослужащих отказался, после чего их доставили в городскую больницу н. п. Рубежное, где они и были госпитализированы.

По сообщению местных жителей, в больницах Лисичанска и Рубежного находится более 70 военнослужащих из состава ОТГ «Север» с подозрением на коронавирус, есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью в зоне «ООС» будет усугубляться.

Кроме того, комиссия Главного управления медицинского обеспечения МО Украины выявила острую нехватку в медподразделениях в зоне «ООС» термометров для измерения температуры тела, а также дезинфицирующего раствора.

С целью противодействия пандемии, правительство Украины экстренно переориентировало производство предприятия «Укроборонпрома», запустив пошив марлевых повязок, респираторов и дезинфицирующего раствора, которыми будут обеспечиваться подразделения ВСУ. В течение недели планируется изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок.

Примечательно, что индивидуальные медицинские изделия, предусмотренные для одноразового использования, украинская промышленность планирует выпускать для многократного применения.

Очевидно, украинские чиновники пытаются повысить свое благосостояние за счет здоровья простых солдат, которые будут пользоваться этими повязками.

Читайте также: Донбасский «Тритон» снял украинскую «Фурию» (ВИДЕО)

На фоне распространения коронавируса в подразделениях ВСУ наблюдаются перебои с питанием, что отрицательно сказывается на иммунитете украинских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне «ООС».

Некоторые соединения в зоне карательной операции уже испытывают последствия перехода системы питания военнослужащих на стандарты НАТО.

Так, по данным наших источников, в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ уже неделю кормят солдат консервами. В данном соединении отмечено более 200 случаев расстройств у военнослужащих желудочно-кишечного тракта, в связи с чем возникла потребность в медицинских препаратах.

Читайте также: ЛНР выполняет указ Путина (ВИДЕО)