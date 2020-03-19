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Учёные из России сделали огромный шаг в изучении коронавируса

17:22. 19 марта 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Российские учёные сделали огромный шаг в изучении природы коронавируса, секвенировав полный геном SARS-CoV-2 из материала инфицированного пациента. Это удалось сделать специалистам ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева». 

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«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения», - отметил исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института Дмитрий Лиознов.

Он также отметил неоценимую важность полученных данных для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

«Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», - подытожил Лиознов.

Результаты работы российских специалистов переданы в международную базу EpiCoV GISAID, которая используется ВОЗ и учёными со всего мира для мониторинга эволюции коронавируса.

Стоит отметить, что наши учёные-вирусологи всегда выделялись своим профессионализмом и оперативностью. Именно специалисты из России первыми создали вакцину от смертельного вируса Эболы. Сейчас же российские исследователи продвинулись дальше всех в изучении новой опасной инфекции коронавируса. 

 

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