Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Вооружённые формирования Украины продолжают вести целенаправленные обстрелы территории Республики.

Вчера, во время работы в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, боевики 93-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из 82-мм минометов район населённого пункта Донецкий.

В результате обстрела разрушено четыре домостроения по адресам: ул. Горького д. 11, 15, 19 и 21.

Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Противник, совершая обстрел, проводил корректировку огня при помощи беспилотного летательного аппарата.

Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и расчетов РЭБ «Тритон-М1» Народной милиции в районе н. п. Голубовский был обнаружен и сбит БЛА противника типа «Фантом-2».

Факт обстрела задокументирован, материалы переданы представителям Генеральной прокуратуры ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского и его подчиненных.

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Кроме того, вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизнь мирных жителей.

В жилом районе н. п. Райгородок выявлено размещение одного бронетранспортера из 46-й бригады ВСУ.

Кроме того, отмечается проведение инженерных работ боевиками 59-й бригады ВСУ по оборудованию двух траншей вблизи жилых домов в н.п. Троицкое.

С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам ОБСЕ, минируя местность вблизи автомобильных дорог, по которым передвигаются не только патрули Миссии, но и гражданское население.

Так, на окраине н. п. Луганское вдоль дороги общего пользования обнаружено сорок противотанковых мин, установленных инженерными подразделениями 59-й бригады ВСУ.

Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.

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В связи с распространением коронавируса на Украине отмечается перенос сроков ротации бригад в зоне «ООС». Командование ВСУ запретило личному составу покидать расположение подразделений, военнослужащим отменены отпуска.

Задержка ротации спровоцировала снижение уровня морально-психологического состояния украинских военнослужащих, что повлекло за собой увеличение количества правонарушений.

По информации от местных жителей, 17 марта в н. п. Макарово группа вооруженных боевиков 46-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Урал» приехала в магазин за спиртными напитками.

Ввиду неадекватного поведения военных, продавец отказал им в продаже горячительной продукции. Украинские оккупанты, угрожая расправой продавцу, забрали денежные средства в сумме 10 000 гривен из кассы, а также спиртные напитки на сумму 3000 гривен.

Продавец магазина вызвал наряд полиции задокументировать факт ограбления.

С целью проведения разбирательства по данному факту в бригаду прибыла комиссия военной службы правопорядка. Командир бригады Котенко пытается уладить конфликт и договориться с сотрудниками службы правопорядка.

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Нам стали известны очередные обстоятельства причастности украинских боевиков, находящихся в зоне «ООС», к фактам хищения, продажи оружия и боеприпасов.

Так, 16 марта в ходе контрольных закупок сотрудниками СБУ в н. п. Северодонецк задержаны двое военнослужащих 59-й бригады при попытке продажи очередной партии оружия и боеприпасов.

При задержании у злоумышленников были изъяты три автомата АК-74, два гранатомета, десять гранат РГД-5 и двенадцать Ф-1, две тысячи патронов калибра 5,45, а также два прибора ночного видения «AN/PVS-14» и три тепловизора «Thermal-Eye X320».

По факту хищения оружия, боеприпасов и специального имущества командованием ОТГ «Север» направлена комплексная комиссия службы РАВ в 59 бригаду.

В ходе работы комиссией выявлена недостача восьми тепловизоров и приборов ночного видения производства США. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту.

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