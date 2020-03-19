Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2020
- 11:24 Огонь ВСУ по Донецку усилился.
- 10:34 Зафиксирован обстрел поселка Донецкий со стороны ВСУ.
- 10:34 Срочно: Поселок Фрунзе под минометным огнем ВСУ.
- 10:08 ВСУ били по Спартаку, начался пожар на газопроводе (ВИДЕО).
- 03:00 Донбасский «Тритон» снял украинскую «Фурию» (ВИДЕО).
Огонь ВСУ по Донецку усилился
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Зафиксирован обстрел поселка Донецкий со стороны ВСУ
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Срочно: Поселок Фрунзе под минометным огнем ВСУ
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ВСУ били по Спартаку, начался пожар на газопроводе (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Украинская сторона, несмотря на нахождение на Донбассе заместителя руководителя СММ ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, не прекращает попытки дестабилизировать обстановку, ведя целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры.
Боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука в течение 30 минут вели обстрел поселка Спартак из 120-мм минометов, выпустив 21 мину.
В результате подлого обстрела произошло возгорание газопровода по ул. Путиловская Роща. Экстренные службы Республики из-за продолжающегося обстрела только через час смогли локализовать возгорание.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов уточняется.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Мишанчука.
Мы призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения.
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Донбасский «Тритон» снял украинскую «Фурию» (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Вооружённые формирования Украины продолжают вести целенаправленные обстрелы территории Республики.
Вчера, во время работы в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, боевики 93-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из 82-мм минометов район населённого пункта Донецкий.
В результате обстрела разрушено четыре домостроения по адресам: ул. Горького д. 11, 15, 19 и 21.
Жертв среди мирного населения удалось избежать.
Противник, совершая обстрел, проводил корректировку огня при помощи беспилотного летательного аппарата.
Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и расчетов РЭБ «Тритон-М1» Народной милиции в районе н. п. Голубовский был обнаружен и сбит БЛА противника типа «Фантом-2».
Факт обстрела задокументирован, материалы переданы представителям Генеральной прокуратуры ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского и его подчиненных.
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Кроме того, вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизнь мирных жителей.
В жилом районе н. п. Райгородок выявлено размещение одного бронетранспортера из 46-й бригады ВСУ.
Кроме того, отмечается проведение инженерных работ боевиками 59-й бригады ВСУ по оборудованию двух траншей вблизи жилых домов в н.п. Троицкое.
С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам ОБСЕ, минируя местность вблизи автомобильных дорог, по которым передвигаются не только патрули Миссии, но и гражданское население.
Так, на окраине н. п. Луганское вдоль дороги общего пользования обнаружено сорок противотанковых мин, установленных инженерными подразделениями 59-й бригады ВСУ.
Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.
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В связи с распространением коронавируса на Украине отмечается перенос сроков ротации бригад в зоне «ООС». Командование ВСУ запретило личному составу покидать расположение подразделений, военнослужащим отменены отпуска.
Задержка ротации спровоцировала снижение уровня морально-психологического состояния украинских военнослужащих, что повлекло за собой увеличение количества правонарушений.
По информации от местных жителей, 17 марта в н. п. Макарово группа вооруженных боевиков 46-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Урал» приехала в магазин за спиртными напитками.
Ввиду неадекватного поведения военных, продавец отказал им в продаже горячительной продукции. Украинские оккупанты, угрожая расправой продавцу, забрали денежные средства в сумме 10 000 гривен из кассы, а также спиртные напитки на сумму 3000 гривен.
Продавец магазина вызвал наряд полиции задокументировать факт ограбления.
С целью проведения разбирательства по данному факту в бригаду прибыла комиссия военной службы правопорядка. Командир бригады Котенко пытается уладить конфликт и договориться с сотрудниками службы правопорядка.
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Нам стали известны очередные обстоятельства причастности украинских боевиков, находящихся в зоне «ООС», к фактам хищения, продажи оружия и боеприпасов.
Так, 16 марта в ходе контрольных закупок сотрудниками СБУ в н. п. Северодонецк задержаны двое военнослужащих 59-й бригады при попытке продажи очередной партии оружия и боеприпасов.
При задержании у злоумышленников были изъяты три автомата АК-74, два гранатомета, десять гранат РГД-5 и двенадцать Ф-1, две тысячи патронов калибра 5,45, а также два прибора ночного видения «AN/PVS-14» и три тепловизора «Thermal-Eye X320».
По факту хищения оружия, боеприпасов и специального имущества командованием ОТГ «Север» направлена комплексная комиссия службы РАВ в 59 бригаду.
В ходе работы комиссией выявлена недостача восьми тепловизоров и приборов ночного видения производства США. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту.
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