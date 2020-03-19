Погиб простой боец, — заявил Мао, — не надо делать из этого особое событие потому, что это мой сын
„Я солдата на фельдмаршала не меняю.”
Фраза, приписываемая Сталину
Мао Аньинь, сын председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна от его второй жены Ян Кайхуэй. Родился в американском госпитале в городе Чанша (провинция Хунань).
Его мать была убита гоминьдановцами в 1930 году. После этого Аньин вместе со своими братьями Аньцином и Аньлуном бежал в Шанхай, где они жили в отрыве от отца, бродяжничали.
В 1936 году Аньин отправился на учёбу в ивановский Интердом, где учился русскому языку. В СССР у него было имя Серёжа. В 1942 году Аньин написал три письма Сталину с просьбой отправить его на фронт.
Вот текст одного из них: «Дорогой товарищ Сталин! Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу». Автор — Мао Аньин (Серёжа), дата — май 1942 года.»
Затем он написал подряд еще два письма, но ответа по-прежнему не было. Когда он пребывал в сильном волнении, представитель советской компартии в Коминтерне, генерал Мануиский находился с инспекцией в интердоме. Генерал в то время был заместителем начальника Главного политуправления Красной Армии.
Когда Аньин впервые приехал в Москву, то в здании Коминтерна он видел его однажды. Такой шанс Аньин не мог упустить. Он вошел в комнату генерала, где тот отдыхал, и честно рассказал о своем желании биться с врагом на фронте.
Когда генерал узнал, что Аньин – сын Мао Цзэдуна, он несколько раз похвалил молодого человека: «Отец герой, сын тоже молодец». В дальнейшем учился в Военно-политической академии им. Ленина в Москве и в Военной академии им. Фрунзе.
По указанию генерала Мануиского и Димитрова в мае 1942 года Аньин был направлен на учебу на военные курсы в Иваново. Это было училище для сержантского состава. Оно в основном готовило сержантов. Учащиеся не имели воинских званий. Вскоре Аньин поступил в Военно-политическую академию им. Ленина в Москве.
Большинство слушателей, поступивших в эту академию, воевали на фронте и у многих на груди висели ордена. Только у Аньина не было боевого опыта. Однако в академии ему в виде исключения присвоили воинское звание лейтенанта и приняли его – китайского юношу – в КПСС.
Затем Аньин поступил в Военную академию им. Фрунзе. Это высшее учебное заведение для подготовки командного состава советской армии. Именно в этот период он вместе с другими молодыми офицерами участвовал в параде, который принимал Сталин. Вскоре был назначен замполитом танковой роты. Был отправлен на 2-й Белорусский фронт.
Прошел с боями Польшу и Чехословакию. Боевой путь со своей танковой частью Сергей Мао закончил в Берлине.
Накануне окончания войны, Аньин вернулся в Москву и был тепло принят Сталиным. Сталин подарил ему на память пистолет в знак благодарности за вклад в победу в Великой Отечественной войне.
В январе 1946 года Аньин вернулся в Китай и вступил в КПК. Поступил на учебу в Московский институт востоковедения (китайское отделение). В 1949 году женился на Лю Сыци.
В октябре 1950 года Китай вступил в Корейскую войну. Аньин служил переводчиком в штабе командующего войсками Китайских народных добровольцев (КНД) Пэн Дэхуая. 25 октября он пересёк пограничную реку Ялу.
25 ноября 1950 года, генерал-майор НОАК, Мао Аньин погиб во время налёта американской авиации, которая сбросила напалмовые бомбы на штабное помещение, где в тот момент находился Сергей, переводчик генерала Пэн Дэхуая, командовавшего частями китайских народных добровольцев.
Сергей Мао с отцом Мао Цзе Дуном «В новом помещении Генерального штаба китайских народных добровольцев стояла тишина, полная скорби и гнева, — пишет Ли Минь. — От такой тишины перехватывало дыхание, застывала кровь в жилах.
Пэн Дэхуай, навалясь на небольшой квадратный стол, составлял телеграмму: «Сегодня во время вражеского налёта на штаб китайских народных добровольцев погиб товарищ Мао Аньин».
Мао Цзэдуну было сообщено о смерти сына только в январе 1951 года.
Жена узнала о его гибели только через 3 года.
— Председатель, я не уберёг Аньина, это моя вина. Прошу наказать меня, — сказал Пэн Дэхуай по прибытии в Пекин.
Последовавший ответ Мао сопоставим с реакцией Сталина на предложение обменять его пленённого сына Якова на Паулюса: мол, он «лейтенантов на фельдмаршалов не меняет».
— Погиб простой боец, — заявил Мао, — и не надо делать из этого особое событие только потому, что это — мой сын. Неужели оттого, что он — мой сын, сын Председателя партии, он не может погибнуть во имя общего дела народов Китая и Кореи!
Сын председателя Мао Цзэдуна похоронен в КНДР, в в уезде Хвэчхан вместе с другими павшими китайскими народными добровольцами. Его могила – чтится корейцами.
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