Погиб простой боец, — заявил Мао, — не надо делать из этого особое событие потому, что это мой сын

Вот текст одного из них: «Дорогой товарищ Сталин! Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу». Автор — Мао Аньин (Серёжа), дата — май 1942 года.»

В 1936 году Аньин отправился на учёбу в ивановский Интердом, где учился русскому языку. В СССР у него было имя Серёжа. В 1942 году Аньин написал три письма Сталину с просьбой отправить его на фронт.

Его мать была убита гоминьдановцами в 1930 году. После этого Аньин вместе со своими братьями Аньцином и Аньлуном бежал в Шанхай, где они жили в отрыве от отца, бродяжничали.

Мао Аньинь, сын председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна от его второй жены Ян Кайхуэй . Родился в американском госпитале в городе Чанша (провинция Хунань).

Затем он написал подряд еще два письма, но ответа по-прежнему не было. Когда он пребывал в сильном волнении, представитель советской компартии в Коминтерне, генерал Мануиский находился с инспекцией в интердоме. Генерал в то время был заместителем начальника Главного политуправления Красной Армии.

Когда Аньин впервые приехал в Москву, то в здании Коминтерна он видел его однажды. Такой шанс Аньин не мог упустить. Он вошел в комнату генерала, где тот отдыхал, и честно рассказал о своем желании биться с врагом на фронте.

Когда генерал узнал, что Аньин – сын Мао Цзэдуна, он несколько раз похвалил молодого человека: «Отец герой, сын тоже молодец». В дальнейшем учился в Военно-политической академии им. Ленина в Москве и в Военной академии им. Фрунзе.

По указанию генерала Мануиского и Димитрова в мае 1942 года Аньин был направлен на учебу на военные курсы в Иваново. Это было училище для сержантского состава. Оно в основном готовило сержантов. Учащиеся не имели воинских званий. Вскоре Аньин поступил в Военно-политическую академию им. Ленина в Москве.

Большинство слушателей, поступивших в эту академию, воевали на фронте и у многих на груди висели ордена. Только у Аньина не было боевого опыта. Однако в академии ему в виде исключения присвоили воинское звание лейтенанта и приняли его – китайского юношу – в КПСС.

Затем Аньин поступил в Военную академию им. Фрунзе. Это высшее учебное заведение для подготовки командного состава советской армии. Именно в этот период он вместе с другими молодыми офицерами участвовал в параде, который принимал Сталин. Вскоре был назначен замполитом танковой роты. Был отправлен на 2-й Белорусский фронт.

Прошел с боями Польшу и Чехословакию. Боевой путь со своей танковой частью Сергей Мао закончил в Берлине.

Накануне окончания войны, Аньин вернулся в Москву и был тепло принят Сталиным. Сталин подарил ему на память пистолет в знак благодарности за вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В январе 1946 года Аньин вернулся в Китай и вступил в КПК. Поступил на учебу в Московский институт востоковедения (китайское отделение). В 1949 году женился на Лю Сыци.

В октябре 1950 года Китай вступил в Корейскую войну. Аньин служил переводчиком в штабе командующего войсками Китайских народных добровольцев (КНД) Пэн Дэхуая. 25 октября он пересёк пограничную реку Ялу.

25 ноября 1950 года, генерал-майор НОАК, Мао Аньин погиб во время налёта американской авиации, которая сбросила напалмовые бомбы на штабное помещение, где в тот момент находился Сергей, переводчик генерала Пэн Дэхуая, командовавшего частями китайских народных добровольцев.

Сергей Мао с отцом Мао Цзе Дуном «В новом помещении Генерального штаба китайских народных добровольцев стояла тишина, полная скорби и гнева, — пишет Ли Минь. — От такой тишины перехватывало дыхание, застывала кровь в жилах.

Пэн Дэхуай, навалясь на небольшой квадратный стол, составлял телеграмму: «Сегодня во время вражеского налёта на штаб китайских народных добровольцев погиб товарищ Мао Аньин».

Мао Цзэдуну было сообщено о смерти сына только в январе 1951 года.

Жена узнала о его гибели только через 3 года.

— Председатель, я не уберёг Аньина, это моя вина. Прошу наказать меня, — сказал Пэн Дэхуай по прибытии в Пекин.

Последовавший ответ Мао сопоставим с реакцией Сталина на предложение обменять его пленённого сына Якова на Паулюса: мол, он «лейтенантов на фельдмаршалов не меняет».

— Погиб простой боец, — заявил Мао, — и не надо делать из этого особое событие только потому, что это — мой сын. Неужели оттого, что он — мой сын, сын Председателя партии, он не может погибнуть во имя общего дела народов Китая и Кореи!

Сын председателя Мао Цзэдуна похоронен в КНДР, в в уезде Хвэчхан вместе с другими павшими китайскими народными добровольцами. Его могила – чтится корейцами.

***

Источник.

.