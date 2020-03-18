Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2020
- 10:54 Туберкулез и коронавирус косят ВСУшников на Донбассе.
- 03:00 Палаточный городок ВСУ стал источником беспредела на оккупированной Луганщине (ВИДЕО).
- 00:37 Добавьте света детям войны.
- Вчера 21:44 ВСУ открыли огонь по пригороду Донецка, есть разрушения.
- Вчера 19:52 Экстренное заявление Армии ДНР.
Туберкулез и коронавирус косят ВСУшников на Донбассе
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Палаточный городок ВСУ стал источником беспредела на оккупированной Луганщине (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Обстрелы произведены с позиций 93 бригады ВСУ, находящейся в районе н. п. Орехово.
Подчиненные военного преступника Брыжинского подвергли обстрелам из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия район населённого пункта Голубовское. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Примечательно, что командование ВСУ предприняло попытку дестабилизации обстановки в период работы заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, несмотря на то, что украинская сторона в СЦКК была проинформирована о прибытии Этерингтона на территорию Республики.
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Кроме того, вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей.
Так, по данным наших источников в зоне ответственности 72 омбр ВСУ, в частном секторе н.п. Новозвановка зафиксирован один зенитный ракетный комплекс «Оса» и пять боевых машин пехоты, замаскированных во дворе мирных жителей.
В жилом массиве н.п. Попасная отмечено размещение еще пяти боевых машин пехоты, также из состава 72 омбр ВСУ. Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.
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В связи с распространением коронавируса на Украине закрыты железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, что послужило причиной срыва ротационных мероприятий частей и подразделений ВСУ в зоне «ООС».
Задержка ротации спровоцировала снижение уровня морально-психологического состояния украинских военнослужащих, что повлекло за собой увеличение количества правонарушений.
В развернутых командованием «ООС» на железнодорожной станции Рубежное палаточных городках, в которых украинские военнослужащие ожидают отправки, участились случаи употребления спиртных напитков, приводящие к нарушению воинской дисциплины, грабежам, разбоям и мародерству в близлежащих населенных пунктах, что вызывает недовольство мирного населения.
Сотрудники военной службы правопорядка и национальной полиции не в состоянии контролировать ситуацию и справиться с распустившимися боевиками.
По сообщению местных жителей, 15 марта в н.п. Лисичанск сотрудниками национальной полиции был задержан военнослужащий 46 бригады ВСУ рядовой Михайлюк по обвинению в разбойном нападении и грабеже.
Нарушитель ограбил продуктовый ларек, но с места преступления скрыться не смог из-за сильного алкогольного опьянения, в результате чего был задержан.
Также срыв ротации стал причиной ряда инцидентов, связанных с самовольным оставлением части военнослужащими.
Так, 14 марта старший солдат Бабичев покинул расположение 46 бригады, прихватив с собой автомат АК-74 и боекомплект к нему. В настоящее время командиром бригады Котенко готовится доклад в вышестоящий штаб о происшествии, ведутся поисково-разыскные мероприятия.
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Усугубляют ситуацию в зоне ОТГ «Север» многочисленные факты небоевых потерь личного состава.
В зоне ответственности 72 бригады ВСУ в районе н. п. Камышеваха водитель автомобиля «Урал» при перевозке личного состава не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.
Еще одно происшествие произошло в подразделении 93 бригады ВСУ.
По данным наших источников, 16 марта двое военнослужащих бригады получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и детонации самодельного взрывного устройства при установке на беспилотный летательный аппарат.
Факты ранения и гибели военнослужащих командование 72 и 93 бригад ВСУ представило как результаты обстрелов.
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Помимо увеличения случаев небоевых потерь, в подразделениях 93 бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств.
Так, в 3 механизированном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа восьми стартеров и десяти аккумуляторных батарей к автомобилю «Урал-4320».
На данный момент в батальоне проводится разбирательство. В отношении заместителя командира батальона по вооружению и начальника штаба батальона сотрудниками СБУ ведутся следственные действия.
Факты хищений военного имущества в подразделениях ВСУ происходят на фоне низкого уровня тылового обеспечения, а также нерегулярных выплат денежного довольствия, что толкает военнослужащих совершать подобные преступления.
Командиры подразделений в зоне «ООС» продолжают обогащаться, совершая финансовые махинации с личным составом, освобождая военнослужащих от исполнения служебных обязанностей и отправляя их в отпуска, получают за них денежное довольствие.
По информации от нашего источника в штабе 59 омпбр ВСУ, в подразделения прибыла комиссия Контрольно-ревизионного управления Украины. Выявлены факты незаконного продления контрактов с личным составом, достигшим предельного срока службы, а также случаи неправомерных выплат денежного довольствия.
В этой связи командованием «ООС» поставлена задача командиру соединения Шаповалову, не дожидаясь возвращения в ППД, уволить с военной службы военнослужащих, достигших шестидесятилетнего возраста. В отношении Шаповалова военной прокуратурой проводится разбирательство.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Добавьте света детям войны
«Дети мира – детям Зайцево»
О проекте
Шестой год на востоке бывшей Украины, в Донбассе, идёт война. Множество людей, начиная с политиков и дипломатов, и заканчивая волонтёрами и журналистами, пытаются остановить её. Но, несмотря на это, на Донбассе продолжают гибнуть люди. Мирные люди, в том числе – дети.
На севере прифронтовой Горловки находится посёлок городского типа Зайцево – линия фронта разделила его напополам. Практически каждую ночь украинские военные обстреливают жилой сектор Зайцево. Дети Зайцево вынуждены прятаться в подвалах и погребах, чтобы не пострадать от украинских мин и снарядов.
За время военных действий в ДНР и ЛНР погибло свыше 300 детей – в возрасте от полутора месяцев до пятнадцати лет.
Группа волонтёров, при поддержке Горловского института иностранных языков и Союза писателей России, подготовила акцию в социальных сетях «Дети мира – детям Зайцево», наш адрес в Интернете: https://zaytcevo-child.com/
Мы хотим привлечь к проекту максимальное количество участников посредством соцсетей (в первую очередь через Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер), получить максимальное количество репостов и лайков, и таким образом – донести информацию людям англоязычных, франкоязычных, германоязычных и испаноязычных стран о происходящем на Донбассе, а ещё точнее – на «линии соприкосновения», в посёлке Зайцево (ДНР);
Организовать передвижную выставку «Дети мира – детям Зайцево» из работ, присланных на нашу страничку (распечатанных на цветном принтере), для демонстрации её в ЛДНР, а также на территории России и Белоруссии.
Дети Зайцево каждый день страдают от обстрелов украинской армии. В их рисунках много ужаса и мало света. Попросите своего ребёнка нарисовать что-нибудь доброе для детей Зайцево. Добавьте света в их жизнь! Добавьте света детям войны!
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ открыли огонь по пригороду Донецка, есть разрушения
В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления Народной милиции ДНР.
«Украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку путем проведения обстрелов территории Республики, в результате которых страдают мирные жители.
Сегодня в 19.30 украинские боевики из 28 бригады ВСУ под командованием Марченко совершили очередное преступление, открыв огонь по жилому сектору н. п. Старомихайловка с применением СПГ-9, в результате обстрела повреждения получил жилой дом по адресу: ул. Горького, д. 7.
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Марченко.
Мы призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления Народной милиции ДНР.
«Украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку путем проведения обстрелов территории Республики, в результате которых страдают мирные жители.
Сегодня в ходе визита в ДНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине М.Этерингтона в 17.20 украинские боевики из 28 бригады ВСУ под командованием Марченко совершили очередное преступление, открыв огонь по жилому сектору н. п. Сигнальное с применением вооружения БМП-1, в результате обстрела повреждения получил жилой дом по адресу: ул. Гагарина, д. 13.
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Марченко».
Читайте также: Зрада: британское посольство на Украине завершило дело ополчения
К оглавлению | Источник: rusvesna.su