«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Обстрелы произведены с позиций 93 бригады ВСУ, находящейся в районе н. п. Орехово.

Подчиненные военного преступника Брыжинского подвергли обстрелам из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия район населённого пункта Голубовское. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Примечательно, что командование ВСУ предприняло попытку дестабилизации обстановки в период работы заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, несмотря на то, что украинская сторона в СЦКК была проинформирована о прибытии Этерингтона на территорию Республики.

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Кроме того, вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей.

Так, по данным наших источников в зоне ответственности 72 омбр ВСУ, в частном секторе н.п. Новозвановка зафиксирован один зенитный ракетный комплекс «Оса» и пять боевых машин пехоты, замаскированных во дворе мирных жителей.

В жилом массиве н.п. Попасная отмечено размещение еще пяти боевых машин пехоты, также из состава 72 омбр ВСУ. Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.

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В связи с распространением коронавируса на Украине закрыты железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, что послужило причиной срыва ротационных мероприятий частей и подразделений ВСУ в зоне «ООС».

Задержка ротации спровоцировала снижение уровня морально-психологического состояния украинских военнослужащих, что повлекло за собой увеличение количества правонарушений.

В развернутых командованием «ООС» на железнодорожной станции Рубежное палаточных городках, в которых украинские военнослужащие ожидают отправки, участились случаи употребления спиртных напитков, приводящие к нарушению воинской дисциплины, грабежам, разбоям и мародерству в близлежащих населенных пунктах, что вызывает недовольство мирного населения.

Сотрудники военной службы правопорядка и национальной полиции не в состоянии контролировать ситуацию и справиться с распустившимися боевиками.

По сообщению местных жителей, 15 марта в н.п. Лисичанск сотрудниками национальной полиции был задержан военнослужащий 46 бригады ВСУ рядовой Михайлюк по обвинению в разбойном нападении и грабеже.

Нарушитель ограбил продуктовый ларек, но с места преступления скрыться не смог из-за сильного алкогольного опьянения, в результате чего был задержан.

Также срыв ротации стал причиной ряда инцидентов, связанных с самовольным оставлением части военнослужащими.

Так, 14 марта старший солдат Бабичев покинул расположение 46 бригады, прихватив с собой автомат АК-74 и боекомплект к нему. В настоящее время командиром бригады Котенко готовится доклад в вышестоящий штаб о происшествии, ведутся поисково-разыскные мероприятия.

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Усугубляют ситуацию в зоне ОТГ «Север» многочисленные факты небоевых потерь личного состава.

В зоне ответственности 72 бригады ВСУ в районе н. п. Камышеваха водитель автомобиля «Урал» при перевозке личного состава не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

Еще одно происшествие произошло в подразделении 93 бригады ВСУ.

По данным наших источников, 16 марта двое военнослужащих бригады получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и детонации самодельного взрывного устройства при установке на беспилотный летательный аппарат.

Факты ранения и гибели военнослужащих командование 72 и 93 бригад ВСУ представило как результаты обстрелов.

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Помимо увеличения случаев небоевых потерь, в подразделениях 93 бригады продолжают иметь место факты коррупции и хищения материальных средств.

Так, в 3 механизированном батальоне в ходе проведения инвентаризации автомобильной техники комиссией штаба ОТГ «Север» была выявлена пропажа восьми стартеров и десяти аккумуляторных батарей к автомобилю «Урал-4320».

На данный момент в батальоне проводится разбирательство. В отношении заместителя командира батальона по вооружению и начальника штаба батальона сотрудниками СБУ ведутся следственные действия.

Факты хищений военного имущества в подразделениях ВСУ происходят на фоне низкого уровня тылового обеспечения, а также нерегулярных выплат денежного довольствия, что толкает военнослужащих совершать подобные преступления.

Командиры подразделений в зоне «ООС» продолжают обогащаться, совершая финансовые махинации с личным составом, освобождая военнослужащих от исполнения служебных обязанностей и отправляя их в отпуска, получают за них денежное довольствие.

По информации от нашего источника в штабе 59 омпбр ВСУ, в подразделения прибыла комиссия Контрольно-ревизионного управления Украины. Выявлены факты незаконного продления контрактов с личным составом, достигшим предельного срока службы, а также случаи неправомерных выплат денежного довольствия.

В этой связи командованием «ООС» поставлена задача командиру соединения Шаповалову, не дожидаясь возвращения в ППД, уволить с военной службы военнослужащих, достигших шестидесятилетнего возраста. В отношении Шаповалова военной прокуратурой проводится разбирательство.

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