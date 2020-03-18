Из-за коронавируса в Бундестаге предложили снять санкции с России (ФОТО)

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.

Снятие ограничений с РФ могло бы стимулировать рост товарооборота в ЕС. Поднять этот вопрос в парламенте планируется на ближайшем заседании через неделю — однако пока неизвестно, будет ли оно проходить, как обычно, в помещении или онлайн.

В Совете Федерации отметили, что подобные настроения в Германии еще не означают общеевропейских намерений, но признали: если коронавирусный кризис продолжится, странам Европы придется отказываться от русофобских принципов.

Давно пора

16 марта на фоне роста угрозы коронавируса председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о закрытии внешних границ ЕС. Под ограничения не попадают только дипломаты, лица, имеющие вид на жительство в одной из стран Евросоюза, а также водители фур (кризиса товаров в Брюсселе не хотят) и жители приграничных районов.

Однако, помимо внешних рубежей, массово стали захлопываться и внутриевропейские границы. Погранконтроль вернули Италия, где зафиксировано больше всего смертей от нового вируса, Дания, Испания, Португалия, Чехия, Словакия, Кипр, все три прибалтийские страны.

Аналогично поступила и крупнейшая экономика ЕС — Германия: 16 марта страна закрыла границы с Францией, Данией, Швейцарией и Люксембургом. С Австрией пограничный контроль действует еще с 2015 года, когда разразился миграционный кризис.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Johanna Geron

На утро 17 марта в ФРГ зарегистрировали 7272 случая заражения COVID-19, в среднем за сутки этот показатель увеличивается на тысячу. Мрачное предсказание канцлера Ангелы Меркель о том, что эпидемия может охватить до 70% населения ФРГ, вполне рискует оказаться реальностью. Индекс доверия инвесторов к экономике страны снизился до рекордных минус 49,5 пункта в марте — это максимальное падение, какого Германия не знала с 1991 года.

На этом фоне ФРГ следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы, заявил «Известиям» член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.

— Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна, — заявил политик.

— Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно.

Вальдемар Гердт также заверил, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета Бундестага. При этом неизвестно, смогут ли депутаты собраться в одном здании. Пока немецкие парламентарии переведены на удаленный режим работы. Заседание комитета, скорее всего, пройдет в онлайн-режиме через видеосвязь, предположил политик.



Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Официальный представитель фракции «Левые» в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной заявил «Известиям», что также поддерживает инициативу снять санкции с России. Это особенно актуально в свете сложившейся ситуации, подчеркнул парламентарий.

— Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас, — отметил политик.

В Совфеде «Известиям» заявили: пока шансы на то, что появившаяся в Берлине инициатива найдет отклик среди всех членов ЕС, малы. Основной камень преткновения — позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

— Действительно большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций. Но я не уверен, что инициативу «Альтернативы для Германии» поддержат другие, системные партии. Даже если поддержат, это предложение упрется в позицию Меркель, которая прочно увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе, — заявил «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В МИД ФРГ действительно заявили «Известиям», что отмена антироссийских санкций прямо зависит от выполнения Минских соглашений.



Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

По словам сенатора, еще одна препона — сильное антироссийское лобби в ЕС, которому выгодно, чтобы меры сохранялись как можно дольше. При этом политик отметил, что инициатива, даже если будет реально выдвинута одной Германией, несмотря на ее статус локомотива европейской экономики, еще не будет значить общеевропейского «да» снятию санкций с России. Нужно согласие и от Прибалтики, и от остальных членов Евросоюза.

— Однако если коронавирус достигнет исключительно высоких масштабов и убьет экономику ЕС, приведет к колоссальным не только людским, но и экономическим потерям, то европейцам придется рано или поздно преодолеть свою русофобскую позицию и во имя благополучия наших народов отойти от политики санкций, — отметил Алексей Пушков.

Денег хватит только на себя

По мнению немецкого политолога Александра Рара, еще преждевременно давать оценки потерям экономики ЕС из-за коронавируса — во многом потому, что кризис далек от завершения и неизвестно, во что он может вылиться. Но точно ясно, что жизнь в ФРГ замерла, средний бизнес стоит, туризм и все связанные отрасли также провисли, германский экспорт столкнулся с пограничным контролем, отнимающим время.

— Очевидно, что ничего хорошего экономику Германии не ждет. Уже сейчас твердо можно говорить: будет рецессия, замедление темпов производства. Вопрос — как долго это может длиться — до лета или до конца года, — отметил эксперт.

— После кризиса 2008 года благодаря деньгам Германии и Франции можно было спасать Европу — Испанию, Грецию, Италию. Но сейчас, при нынешнем масштабе беды, денег у Берлина хватит только на себя.



Фото: REUTERS/Michele Tantussi

В последней четверти прошлого года рост ВВП в Германии замер на критической отметке 0,0%. В этом году один на другой наложилось сразу несколько крупных геополитических кризисов: торговые войны ЕС и США, Вашингтона и Пекина, Brexit, проблема с беженцами на границе Евросоюза и Турции.

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Эльнар Байназаров